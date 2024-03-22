Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало стрілянину в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську (РФ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", - ідеться в повідомленні.

В МЗС нагадали, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. "Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": повідомлялося про 40 вбитих і понад 100 поранених.