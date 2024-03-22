Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС
Міністерство закордонних справ України прокоментувало стрілянину в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську (РФ).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", - ідеться в повідомленні.
В МЗС нагадали, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. "Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": повідомлялося про 40 вбитих і понад 100 поранених.
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"А вдоль дороги мертвые с косами стоят......... и тишина."
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Кхм... чего не ожидал - того не ожидал, игиловцы?! Шта?
Жарт. То такий дрібний кавказький народ. Хто ж там ще може бути на "Л", пригноблений москалями? Щось сходу не придумаю.
це так розважається ху@ло і його гебістська свора , щоби всі боялись
грізного сцарька і швидко мобілізувалися 🙁
Це так, думки на пивних дріжжах
Все...Лягаємо спати.
22 марта 2024
Спецслужбы Украины пытаются помешать российским экстренным службам на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».
«Как и ожидалось, со стороны т. н. Украины валом пошли массовые звонки о минированиях зданий, а также вбросы о якобы терактах в других российских городах с целью посеять панику.
В сути киевского режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том,
с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
Кулеба, походу ты сам истеришь
В молодости - то он половчее был
Взрывал дома в Москве
А это какой - то Красногорск
Всего лишь 40 трупов
Несерьезно для диктатора
Старенький стал путин
Зассал сделать ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ТЕРАКТ В МОСКВЕ
Я посмеялась
Интересно узнать
А идейные террористы - не кушают?
Одежда им не нужна?
Оружие тем более , наверное?
Я так понимаю - современные идейные террористы
Ходят в набедренных повязках
И все время голодные
А воюют в лучшем случае палками
Простите - для чего человеку голова?
Неужто только для прически
И чтоб губки покрасить?
https://m.youtube.com/watch?v=FBQpILYYLhc&pp=ygUk0LPQstC-0YDQuNGCINC4INC_0L7QutCw0LfQuNCy0LDQtdGC
1) шість раз засуджений "херой сво" президентське прощення відсвяткував
2) чергового "захисника" на бімбас проводжали
3) кавказське весілля
4) відвідини дон-доном мацкви та полум'яна зустріч його
4) фестиваль з нагоди відкриття вірменського СТО чи шашличної...
І т.д. і т.п.
И на ИХ ДЕНЬГИ - из налогов на стоимость билетов, будут покупаться новые РАКЕТЫ ДЛЯ УБИЙСТВА УКРАИНЦЕВ!!!