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США не заохочують і не забезпечують можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії, - Білий дім

кірбі

У адміністрації Байдена відмовились коментувати інформацію Financial Times, нібито США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Я не говоритиму про деталі, оприлюднені в пресі. Єдине, що я вам скажу – це те, про що говорив раніше – ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії", - зауважив Кірбі.

Нагадуємо, видання Financial Times поширило інформацію, ніби американська адміністрація могла закликати Україну припинити удари по російських НПЗ. За інформацією видання, у Вашингтоні нібито побоюються, що це може спровокувати удари у відповідь, а також призвести до глобального підвищення цін на пальне, в тому числі у США. Мовляв, це може негативно позначитися на виборчих перспективах Джо Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по російських НПЗ мають як символічні, так і стратегічні цілі, а для Росії розпочався новий етап війни, – Bloomberg

Автор: 

НПЗ (593) США (23426) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+49
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23.03.2024 01:11 Відповісти
+40
Цікава тема : США просять не бомбити НПЗ
ТОБТО ЛІТАКИ І ТАНКИ ЗАПРАВЛЯЮТЬ І ВОНИ ПОТІМ ******** І ВБИВАЮТЬ , а їх НПЗ не бомбить ? Ці ідіоти офуіли ????
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23.03.2024 00:57 Відповісти
+39
Іншими словами, адміністрація Байдена, офіційно заявила, що не бажає Україні перемоги.
Можливо вже і договорнячок з пуйом склали, щодо капітуляції України.
Нічим іншим цю заяву Кірбі не можна пояснити.
І головне, ця заява виглядає особливо цинічно, на фоні сьогоднішніх наймасованіших ударах пуйла по критичній інфраструктурі України
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23.03.2024 01:00 Відповісти
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Чи ковид-19 так повлиял на людей? Шо за всплеск вато-нарративов... К примеру, трындеть, мол, ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії" - заохотить кацапов еще с большей настырностью наносить по нам безнаказанные ракетные удары.
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23.03.2024 06:52 Відповісти
Експерт проаналізував матеріал Financial Times, в якому вказано, що Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи в рф". Гончар пояснив, чому, на його думку, заклики Вашингтона є недоречними:

🔹 недолугість (США) у тому, що американські вояки ніяк не можуть впоратись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки;

🔹 саудити, розчаровані третім президентством "обамоподібних" у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що ********** ціни вгору;

🔹 стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів;

🔹 ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон) в першу чергу через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти;

🔹 традиційно американські нафтові магнати - симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.

🔹 наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в рф не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції;

🔹 Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) - не нафтопереробка, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для "Шеврону" та "ЕксонМобіл" маніпулювати.
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23.03.2024 07:01 Відповісти
Я чомусь думаю, що та стаття замовна туфта, бо не такі вже дебіли в держдепі, щоб не розуміти, що зупинка НПЗ не впливає на експорт нафти, навіть навпаки, що не переробляється, те експортується, тобто ЗСУ стимулюють рашку до збільшення експорту нафти. А заява, що вони не заохочують удари по рашкостану не нова, а лише продубльована.
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23.03.2024 16:11 Відповісти
если только сша не играют на стороне россии
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24.03.2024 01:56 Відповісти
Я й не сумніваюсь, що трохи є, бо інакше замість цих заяв, що не заоохочують, були б в ЗСУ Томагавки
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24.03.2024 13:33 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2024/03/23/novyna/bezpeka/npz-samarskij-oblasti-rf-spalaxnula-pozhezha
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23.03.2024 07:07 Відповісти
ТОДІ це не війна. США про це ще не заявляло ?
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23.03.2024 07:12 Відповісти
Трамп прийдет и в нуль ту нефть опустит ))
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23.03.2024 07:21 Відповісти
У листопаді 2021 року Бернс приїжджав до путіна в москву, де провів переговори. Вони домовилися, що війна має бути обмежена територією України. І адміністрація Байдена суворо виконувала цю угоду. Згадаймо, як під час походу Пригожина на москву Байден категорично заборонив ЗСУ користуватися моментом і зажадав чекати, доки ситуація в Росії не стабілізується. Так що Кірби говорить правду, що Білий дім не забезпечує можливостями українських військових для завдання ударів всередині росії.
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23.03.2024 07:31 Відповісти
Та ви взагалі не забезпечуєте можливостями. У вас же ж камасутра з рашкою. Ну так не заважайте нам робити свою справу...
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23.03.2024 07:35 Відповісти
Ці кірбі і саліван - двоє із ларца, одінакових с ліца: обоє якісь притрушені, типу, голубки миру. Радники байдена щодо нацбезпеки - сидимо тихо і не відсвічуємо. Дивує, як Америка взагалі нам допомогла за таких радників?
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23.03.2024 07:46 Відповісти
Кончайте масквабадские фейк распространять. Взрослые же люди. Надеюсь. Понимаю, 73%, верят в липескую хфабрику, убитого брата, но сапиенс должно присутствовать.
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23.03.2024 08:02 Відповісти
Виникають питання на чийому боці виступають наші головні партнери?
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23.03.2024 08:03 Відповісти
на своєму, прикинь...
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23.03.2024 11:43 Відповісти
Американці нормальні люди - дуже дружелюбні і завжди готові допомогти людині, яка в біді.
Але зараз виросло покоління в світі - покоління пепсі, смартфону і timeismoney. В нас теж. Це ті, які будуть знімати потопаючого на смартфон для ТікТоку. Блоги письмові вжкевідійшли, бо там треба писати...
А от політичне керівництво Америки завжди думало тільки про гроші і владу. У цьому головна різниця англосаксів с різних берегів Атлантики.
тепер задамо собі ще раз питання, хто кращий для України - Байден чи Трамп? І я знаю правильну відповідь - Борис Джонсон! Але на жаль він не може одночасно займати два пости - Президента Америки і Президента України...
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23.03.2024 08:47 Відповісти
Коротше може щось із Трампом вигорить , але надії напевно марні
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23.03.2024 08:50 Відповісти
я захоплююсь киянкою голдою меїр!
почитайте її історію життя.
чи, подивиться фільм "голда".

україна повинна мати свою ядерну зброю!!!
фізики є. інженери є. носії є. сировина є! навіть шахти залишилися.
питання політичної волі і двох трьох місяців.
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23.03.2024 08:53 Відповісти
Немає *****. Подивиться як збагачується уран, які складнощі є при його виробництві і зрозумійте, що зараз нам простіше купити той збагачений уран або у Іран, або у КНДР. Або прямо у рф.
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23.03.2024 09:08 Відповісти
де можна подивиться, як збагачується уран? які складнощі, при його виробництві?
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23.03.2024 09:15 Відповісти
Перше, з чого почали москалі - це бомбили наші НПЗ, бо знали, що вони забезпечують (в тому числі) військову техніку. То чому наші дзеркальні дії такий резонанс викликають?
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23.03.2024 08:55 Відповісти
Ох вжеж ці анонимні резонанси з неназваних джерел.
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23.03.2024 11:44 Відповісти
Фігня малята все! А суть у тому, що вся справа в памперсах і грошах. Байден це партнер Обами, який знецінив роль Америки у світі, за що й програв Трампу.
А в Байдена ті ж самі памперси, що й у Обами - слабенькі і мокренькі. І він свято вірує, що країна з ядерною зброєю НЕ МОЖЕ програти війну. І воно вже перейшло в те, що НЕ ПОВИННА програти війну. Бо нічний жах Байдена, це двері в темну кімнату в домі, де він ще ніколи не був. Як Россія після програшу в війні... Байден теж орендар Америки - повинен повернути таку як взяв і ще % прибутку для тих, хто йому дав покерувать...
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23.03.2024 09:00 Відповісти
Про Трампа що напишеш?
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23.03.2024 09:33 Відповісти
Це трохи схоже, як у нас в 2019 році - здавалося що гірше Порошенка вже не буде і може у Зеленського меньше "любих друзів". Забули про єврейські сім'ї...
А про Трампа, то нам повинно бути на*рати по великому рахунку! Треба все, саме необхідне, робити самим - робити своїх дітей, захищати свій дім. Друзі можуть не заважати робити дітей і допомогати захищатись.
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23.03.2024 11:44 Відповісти
Ну на Байдена тобі чомусь не на*рати. Бочку накотив на нього конкретну.

А що стосується малоросів, яким "здавалося що гірше Порошенка вже не буде і може у Зеленського меньше "любих друзів"", то ця їхня недоумковатість століттями заважає їм побудувати нормальну державу.
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23.03.2024 12:17 Відповісти
Роль Америки у світі виражена через вартість долара і бажання країн використовувати його, як резервну валюту. Поки це все на місці - кукаріки про "знецінення ролі Америки" звучать по-клоунські.
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23.03.2024 11:46 Відповісти
" ми не заохочуємо і не забезпечуємо" НЕ Є : МИ ЗАБОРОНЯЄМО !!
Тобто " зелене світло ! Робіть що вважаєте за потрібним, а наша хата з краю, питання не до нас!
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23.03.2024 10:28 Відповісти
Погоджуюся з думкою мати свою ЯЗ.
Тільки разом з Яд. бомбою в Україні буде мир.. інакше посягання будуть постійними.
Дивіться як світ поважно і обережно поводиться з РФ або Іраном, бо хто їх знає, можуть ***@ути.
Ну то так само мусять поводитись з Україною. Інакше за безпеку треба буде постійно платити українчиками.
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23.03.2024 10:35 Відповісти
А я хочу заперечити одразу - не треба гаяти час на ядерну зброю. Поки Зеля Україну не просрав треби швиденько робити ТЕРМОядерну зброю! Отоді заживемо і запануємо!
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23.03.2024 11:46 Відповісти
Так унижаться и приседать перед ху.лом - Манекен Байден уже фактический НЕ президент, а обосцанное гавно.
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23.03.2024 11:42 Відповісти
Як жеж москалів корчить від самостійності України в прийнятті рішень завдавати удари по території расєї...
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23.03.2024 11:47 Відповісти
видать, місцеві трампісти ще довго цю месагу з БД "Україна має право стріляти по території касапів, але не американською зброєю" перекручуватимуть на заборону Україні обстрілювати касапські НПЗ...
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23.03.2024 12:13 Відповісти
Схрестивши пальці, ми нічого не пропонуємо. Бо ми не воюємо.(переклад між рядків).
Ще трошки, і ми не скажем що в них є засоби для своїх дій. Бо інакше, виходить що американці мають можливість фінансувати війну зі своїм стратегічним ворогом під прикриттям спроможностей України.
Але це точно, не так.Точно. (Пальці тримають кукіш)
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23.03.2024 15:28 Відповісти
Такое впечатление, что это сказано для кремлядей. Только непонятно зачем это делать. Попытка сохранить нейтральные(а может и дружеские с расчетом на будущее) отношения, попытка усидеть на двух стульях?
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23.03.2024 17:55 Відповісти
а предупреждать русских что готовится теракт? сша не по фиг??! какая трогательная забота.
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24.03.2024 02:00 Відповісти
Да они же своих граждан предупреждали, которые почему-то еще оттуда не уехали. Ну я так это понял.
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24.03.2024 14:18 Відповісти
официально предупредили правительство, а не просто граждан
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24.03.2024 16:29 Відповісти
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