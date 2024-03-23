США не заохочують і не забезпечують можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії, - Білий дім
У адміністрації Байдена відмовились коментувати інформацію Financial Times, нібито США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.
З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не говоритиму про деталі, оприлюднені в пресі. Єдине, що я вам скажу – це те, про що говорив раніше – ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії", - зауважив Кірбі.
Нагадуємо, видання Financial Times поширило інформацію, ніби американська адміністрація могла закликати Україну припинити удари по російських НПЗ. За інформацією видання, у Вашингтоні нібито побоюються, що це може спровокувати удари у відповідь, а також призвести до глобального підвищення цін на пальне, в тому числі у США. Мовляв, це може негативно позначитися на виборчих перспективах Джо Байдена.
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🔹 недолугість (США) у тому, що американські вояки ніяк не можуть впоратись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки;
🔹 саудити, розчаровані третім президентством "обамоподібних" у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що ********** ціни вгору;
🔹 стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів;
🔹 ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон) в першу чергу через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти;
🔹 традиційно американські нафтові магнати - симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.
🔹 наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в рф не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції;
🔹 Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) - не нафтопереробка, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для "Шеврону" та "ЕксонМобіл" маніпулювати.
Але зараз виросло покоління в світі - покоління пепсі, смартфону і timeismoney. В нас теж. Це ті, які будуть знімати потопаючого на смартфон для ТікТоку. Блоги письмові вжкевідійшли, бо там треба писати...
А от політичне керівництво Америки завжди думало тільки про гроші і владу. У цьому головна різниця англосаксів с різних берегів Атлантики.
тепер задамо собі ще раз питання, хто кращий для України - Байден чи Трамп? І я знаю правильну відповідь - Борис Джонсон! Але на жаль він не може одночасно займати два пости - Президента Америки і Президента України...
почитайте її історію життя.
чи, подивиться фільм "голда".
україна повинна мати свою ядерну зброю!!!
фізики є. інженери є. носії є. сировина є! навіть шахти залишилися.
питання політичної волі і двох трьох місяців.
А в Байдена ті ж самі памперси, що й у Обами - слабенькі і мокренькі. І він свято вірує, що країна з ядерною зброєю НЕ МОЖЕ програти війну. І воно вже перейшло в те, що НЕ ПОВИННА програти війну. Бо нічний жах Байдена, це двері в темну кімнату в домі, де він ще ніколи не був. Як Россія після програшу в війні... Байден теж орендар Америки - повинен повернути таку як взяв і ще % прибутку для тих, хто йому дав покерувать...
А про Трампа, то нам повинно бути на*рати по великому рахунку! Треба все, саме необхідне, робити самим - робити своїх дітей, захищати свій дім. Друзі можуть не заважати робити дітей і допомогати захищатись.
А що стосується малоросів, яким "здавалося що гірше Порошенка вже не буде і може у Зеленського меньше "любих друзів"", то ця їхня недоумковатість століттями заважає їм побудувати нормальну державу.
Тобто " зелене світло ! Робіть що вважаєте за потрібним, а наша хата з краю, питання не до нас!
Тільки разом з Яд. бомбою в Україні буде мир.. інакше посягання будуть постійними.
Дивіться як світ поважно і обережно поводиться з РФ або Іраном, бо хто їх знає, можуть ***@ути.
Ну то так само мусять поводитись з Україною. Інакше за безпеку треба буде постійно платити українчиками.
Ще трошки, і ми не скажем що в них є засоби для своїх дій. Бо інакше, виходить що американці мають можливість фінансувати війну зі своїм стратегічним ворогом під прикриттям спроможностей України.
Але це точно, не так.Точно. (Пальці тримають кукіш)