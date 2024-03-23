США не заохочують і не забезпечують можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії, - Білий дім

У адміністрації Байдена відмовились коментувати інформацію Financial Times, нібито США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не говоритиму про деталі, оприлюднені в пресі. Єдине, що я вам скажу – це те, про що говорив раніше – ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії", - зауважив Кірбі.

Нагадуємо, видання Financial Times поширило інформацію, ніби американська адміністрація могла закликати Україну припинити удари по російських НПЗ. За інформацією видання, у Вашингтоні нібито побоюються, що це може спровокувати удари у відповідь, а також призвести до глобального підвищення цін на пальне, в тому числі у США. Мовляв, це може негативно позначитися на виборчих перспективах Джо Байдена.

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