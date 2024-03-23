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Губернатор Гладков поскаржився на "важкий ранок" та обстріл Бєлгорода. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про "важкий ранок" у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У нас видався важкий ранок. Безпілотні літальні апарати атакували два муніципалітети - Старооскольський округ та Чернянський район. У Чернянському районі загинув один мирний житель, двоє людей поранено. Рано-вранці було обстріляно Бєлгород: пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки, є постраждалі", - зазначає губернатор.

Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" публікує перші кадри з наслідками обстрілу міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про нібито обстріл Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода
Наслідки обстрілу Бєлгорода

Автор: 

обстріл (29282) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+33
А що поганого? Скоро Бєлгород може стать "містом-побратимом" Маріуполя! Руками самих-же "рассеян"!
Як кажуть кремлівські "пропагандони" - "А вот если-бы не сапративлялись - а сразу сдались - никто-бы не стрелял! Жили-бы мирно адной страной!"
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23.03.2024 07:40 Відповісти
+24
Как-то в один момент россияне стали жертвами. Утром они ещё запускали по Украине сотни ракет, а сейчас весь мир соболезнуем им. Мир вы *********? Они стёрли с лица земли украинские города, в Сирии, Грузии. Сотни тысяч погибших. (c)
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23.03.2024 08:39 Відповісти
+18
Так СВО іде ж за планом. Чого він скаржится?
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23.03.2024 07:44 Відповісти
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То не ми,то яуісь зелені чоловічки і то самі росіяни. Трєвожно
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23.03.2024 07:36 Відповісти
ВСЕ збито
ВСІХ людей евакуйовано
Загальний настрій позитивний
Ціни на нерухомість в белгороді отріцательно растуть
Бажання плодити кацапчиків отріцательно расте
Настроєніє на работі - отріцательно позітівноє
Званю Люське - пускай накррывает на стол - завтра выходные и вообще весна, и так хорошо жить то стало при очередном путине
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23.03.2024 12:18 Відповісти
Мабуть вчора гульвенив в честь теракта в підмосков"і
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23.03.2024 07:37 Відповісти
Більше, треба більше ударних дронів!
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23.03.2024 07:38 Відповісти
Вот хрущеба 5-этажная - покрашена красивенько и смотрится еще ничего. У нас же - вот эти ляпухи пенопластовые, у каждого со своим цветом.
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23.03.2024 07:39 Відповісти
Есть такое... То балконы разноцветные, то утепление.
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23.03.2024 07:49 Відповісти
Когда из балкона пытаются чуть ли не еще одну комнату сделать - это вообще жесть. И всем пох, нет никакой архитектурной экспертизы, ни хрена.
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23.03.2024 07:52 Відповісти
Та да ...до речі остекління балкону теж потребує узгодження з відділом архітектури міста, однак, як завжди всім пох, а от колись перевантажений конструкціями балкон рухне на голови сусідів, то вже не пох ..
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23.03.2024 09:08 Відповісти
Це до чого?
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23.03.2024 07:53 Відповісти
кацапи ищут позитива в хрущевском овне
отвлекают от общего фона войны в белгороде
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23.03.2024 12:20 Відповісти
Краще людям замерзати?
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Краще робити все централізовано. Якщо утеплювати будинок - то повністю. Тоді і реальна економія на теплі буде, і вигляд будинку покращиться. А не так, як зараз. Та й ніхто не замерзає.
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23.03.2024 08:42 Відповісти
Згоден. Але це складно організувати.
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23.03.2024 08:50 Відповісти
в минске тоже кстати почти все совковые здание оштукатурены и имеют человеческий вид.
А у нас....
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24.03.2024 01:46 Відповісти
А що поганого? Скоро Бєлгород може стать "містом-побратимом" Маріуполя! Руками самих-же "рассеян"!
Як кажуть кремлівські "пропагандони" - "А вот если-бы не сапративлялись - а сразу сдались - никто-бы не стрелял! Жили-бы мирно адной страной!"
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23.03.2024 07:40 Відповісти
Бєлгород ще з початку 2000-х побратим Харькова!
Хай ловлять С-300 и т.п.
П.С.
А в Бєлгороді щось, тіпа, "Крокуса" є ?
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23.03.2024 08:29 Відповісти
У Харкові дуже багато мешкає вихідців із Бєлгородщини. Тому не дивно. Це старше покоління, які і в 60-70-х приїхали навчатися у місто, а потім отримали роботу житло і тут стали місцевими.
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23.03.2024 08:59 Відповісти
Місто Білгород, яке зараз знаходиться в Росії, дійсно протягом багатьох століть було частиною українських земель. Воно було засноване в 1593 році як фортеця на історичній території Слобідської України. У 1918 році, під час Української Народної Республіки, Білгород знову був частиною України. Однак, з 1922 року місто остаточно перейшло до складу Росії.
Зараз українська мова в Білгороді майже не використовується, але в деяких селах Білгородського району українська мова все ще жива.
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23.03.2024 09:41 Відповісти
Українська мова в Білгородській області використовується, я колись працював в Москві, довелося спілкуватись з однією жіночою родом з Білгородчини, вона російську практично не знала, розмовляла лише українською, усе життя прожила в селі, діти потім забрали до себе до Москви.
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23.03.2024 10:59 Відповісти
гаазький путін сказал - "в белгороде дивут одни хахлы - мачите"
потом падумав сказал - "в Крокус-Хол ходют одни хахлы - не астанавливайтесь"
потом падумав закричал - "уберите этого хахла с рогами у меня из плеча и головы... мачить всех - у меня припадок снова"
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23.03.2024 12:23 Відповісти
самі себе обстріляли
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23.03.2024 07:43 Відповісти
Так СВО іде ж за планом. Чого він скаржится?
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23.03.2024 07:44 Відповісти
А як ти думав, кацапура? Це тільки початок, таке буде у всіх кацапських містах, привикайте, козломорді.
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23.03.2024 07:48 Відповісти
Та в кацапів там громадянська війна. Познаходили дрони на болотах, та вбивають один одного.
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23.03.2024 07:52 Відповісти
Не могу понять, что жители с пригорода Белгорода не поделили с жителями центра?
Прекратите межусобицу!
Сядьте за стол переговоров!
Границы - по карте города от 1917 года!
Доколе?
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23.03.2024 08:36 Відповісти
Потрібно запускати дрони, щоб літали прямо над висотними будинками. Можна без вибухівки. Решту пе-ве-о кацапське само зробить.
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23.03.2024 08:38 Відповісти
Как-то в один момент россияне стали жертвами. Утром они ещё запускали по Украине сотни ракет, а сейчас весь мир соболезнуем им. Мир вы *********? Они стёрли с лица земли украинские города, в Сирии, Грузии. Сотни тысяч погибших. (c)
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23.03.2024 08:39 Відповісти
Маса вирішує. Велике здається величним.
Розміри та ресурси росії як лінзою збільшують її вагомість у світі.
Що таке якісь там хохли на якійсь там крихітній Україні.
Русскіє - інша справа. П'ята частина Землі, найпотужніша ЯЗ, нафта-газ-алмази, толстой-достоєвський-навальний. Оце все.
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23.03.2024 09:10 Відповісти
І так, хохлів ******** кожного дня вже третій рік поспіль.
Всі звикли.
З часом звикнуть, що і русню ********. На бєлгород, наприклад, вже уваги особливо не звертають. Прилітає? Так це там як "доброго ранку". Підпороговий подразник вже.
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23.03.2024 09:19 Відповісти
ну это понятно ко всему привыкаешь все приедаеться,надо второй перл харбор освежить американцам чувства,жаль что пыня не самоубийца в отличии от камикадзе
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23.03.2024 11:24 Відповісти
Ні, ця підарасня хитра. Він трапмона вичікує.
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23.03.2024 11:27 Відповісти
Всім, хто "соболєзнуєт", російську ракету в хату.
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23.03.2024 09:24 Відповісти
Гладкову треба менше бухати ночами, тоді й "важких ранків" буде менше.
Чи це нескрєпно?
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23.03.2024 08:44 Відповісти
Это Крокусская Народная Республика дала ответку по БелНР...
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23.03.2024 08:46 Відповісти
Гарно виглядає бєлгород, отак би ще й мацква виглядала!
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23.03.2024 08:51 Відповісти
Ні, ще не гарно, хоча вже не тільки шибки вилітають, а й дах постраждав. Ще працювати й працювати.
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23.03.2024 09:28 Відповісти
жирний це тільки початок,уїбон.
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23.03.2024 09:00 Відповісти
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23.03.2024 09:24 Відповісти
Нехай звикають. Так тепер буде завжди У нас важкий ранок он уже більше двох років і нічого, живемо якось
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23.03.2024 10:08 Відповісти
Єто ИГИЛ. Таджики.
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23.03.2024 10:18 Відповісти
будет скоро что твари с Мариуполем сделали.
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23.03.2024 10:55 Відповісти
Отлично!
Белгород становится похожим на город
Страны, РАЗВЯЗАВШЕЙ ВОЙНУ
Надо,чтобы так выглядела Москва
И все остальное по списку
Уверена , Бог смотрит сейчас смотрит на Белгород и радуется
Это же Бог говорит
Кто с мечом пришёл
Тот от меча и погибнет
Кацапы - безбожники
Пора это остановить
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23.03.2024 11:38 Відповісти
Срала - мазала а не обстріл 😄
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23.03.2024 11:46 Відповісти
гражданская вайна
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23.03.2024 14:00 Відповісти
А ГОЛОВА НЕ БОЛИТ ПОТОМУ ЧТО НЕМА !)
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23.03.2024 14:14 Відповісти
ЗСУ! Вперед давити русню у тому москальському бЕЛГОРОДІ!!!
Хороший русак - мертвий русак!!!
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23.03.2024 14:17 Відповісти
Нах той Бєлгород, масквічам він пох і Москва - мішень жирніша, легше поцілити. Натякаю.
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23.03.2024 15:57 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
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23.03.2024 17:08 Відповісти
я не люблю новини з рашки, але обстріляний блєтгород - це цікаво і як вийняток можна постити
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23.03.2024 19:01 Відповісти
 
 