Губернатор Гладков поскаржився на "важкий ранок" та обстріл Бєлгорода. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про "важкий ранок" у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У нас видався важкий ранок. Безпілотні літальні апарати атакували два муніципалітети - Старооскольський округ та Чернянський район. У Чернянському районі загинув один мирний житель, двоє людей поранено. Рано-вранці було обстріляно Бєлгород: пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки, є постраждалі", - зазначає губернатор.

Місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород" публікує перші кадри з наслідками обстрілу міста.

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