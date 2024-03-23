Атака дронами на Харків: внаслідок повторного удару постраждали рятувальник та поліцейський. ФОТОрепортаж
Під час повторного ворожого обстрілу Харкова постраждали рятувальник та поліцейський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.
До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.
"Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС. Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські ударні безпілотники атакують Харків. У місті пролунало кілька вибухів.
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бо це дикі істоти , а не люди 😡
Для ЄС війна десь далеко і стала вже серіалом.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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