Атака дронами на Харків: внаслідок повторного удару постраждали рятувальник та поліцейський. ФОТОрепортаж

Під час повторного ворожого обстрілу Харкова постраждали рятувальник та поліцейський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

"Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС. Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що російські ударні безпілотники атакують Харків. У місті пролунало кілька вибухів.