Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: у причетності підозрюють 6 таджиків. Телеграм-канали повідомили про 82 загиблих. ФОТОрепортаж

Російські правоохоронці підозрюють у причетності до теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї 6 громадян Таджикистану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"У мережі публікують фото та орієнтування на 4 із 6 підозрюваних у теракті громадян Таджикистану. Їхня достовірність (достовірність орієнтувань. - Ред.) не підтверджена. Двох із них нібито затримано в Брянській області. Ця інформація також не підтверджена", - йдеться у повідомленні.









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За даними джерел телеграм-каналу 112, кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб.













Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.