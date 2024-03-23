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Новини
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Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: у причетності підозрюють 6 таджиків. Телеграм-канали повідомили про 82 загиблих. ФОТОрепортаж

Російські правоохоронці підозрюють у причетності до теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї 6 громадян Таджикистану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"У мережі публікують фото та орієнтування на 4 із 6 підозрюваних у теракті громадян Таджикистану. Їхня достовірність (достовірність орієнтувань. - Ред.) не підтверджена. Двох із них нібито затримано в Брянській області. Ця інформація також не підтверджена", - йдеться у повідомленні.

причетні до теракту у крокусі

підозрювані таджики
підозрювані таджики
підозрювані таджики
підозрювані таджики

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За даними джерел телеграм-каналу 112, кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб.

крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
крокус теракт
жертви теракту у крокус

Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.

Автор: 

москва (1264) росія (66144) стрілянина (1795) теракт (1027)


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Топ коментарі
+52
Равшан і Джамшуд знайшли собі нову роботу.
Насяльніка задоволений
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23.03.2024 09:12 Відповісти
+45
Бідні таджикі! Зараз кацапня в них вчепиться! Але велика їм подяка!
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23.03.2024 09:12 Відповісти
+42
Во касапам веселуха буде якщо мусліки повстануть..
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23.03.2024 09:11 Відповісти
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похоже ИГИЛ открыл второй фронт против пуйла
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23.03.2024 15:49 Відповісти
Когда такое случается, не судите, кого винить, чтобы это было выгодно ВАМ. Посмотрите, кому это выгодно. ИГИЛ - не вижу никакой выгоды. Украина - а зачем? Это больше похоже на демонстрацию под чужим флагом. На мой взгляд, это выгодно двум игрокам. Израилю, чтобы оттолкнуть Россию от арабо-израильского конфликта... или Кадыров, для которого будущее его халифата, если в России установится нормальное правительство (не путинское), далеко не светлое и прекрасное
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23.03.2024 17:58 Відповісти
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