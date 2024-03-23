Минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще троє були поранені

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі, - написав він.

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Як зазначається, через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.