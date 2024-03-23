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Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів"

Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема

Глава ФСБ Олександр Бортніков доповів російському диктатору Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема всіх 4 терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в "Крокусі".

Про це РИА-Новости повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що ведеться подальша робота з виявлення пособницької бази у справі про теракт у "Крокусі".

Жодних подробиць щодо затримання нападників наразі не відомо.

Читайте також: Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: у причетності підозрюють 6 таджиків. Телеграм-канали повідомили про 82 загиблих. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.

За даними джерел телеграм-каналу 112, станом на ранок 23 березня кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб.

Автор: 

москва (1264) стрілянина (1795) теракт (1027)


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Топ коментарі
+62
ХАМАС осудило теракт в «Крокусе» и выразило соболезнования народу России Ну это сильно согласитесь. Террористы осудили террор и соболезнуют стране террористу.
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23.03.2024 10:20 Відповісти
+42
Террористов??? По моему в роZZии людей в военной форме без опознавательных знаков с оружием в руках называют ВЕЖЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ. Даже памятники ставят...
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23.03.2024 10:22 Відповісти
+33
Я думаю, их задержали ещё до того, как всё произошло.
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23.03.2024 10:21 Відповісти
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терористи були від народження кретинами, напевно.... їм нікуди було втекти ажно до брянськох області, де вони й попалися в лапи хитрих кацапів.... навіть не смішно
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23.03.2024 13:30 Відповісти
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23.03.2024 13:32 Відповісти
Невже таджики, яких стільки у москві, віддадуть свої тих нещасних на розтерзання
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23.03.2024 22:46 Відповісти
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