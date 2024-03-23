Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів"

Глава ФСБ Олександр Бортніков доповів російському диктатору Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема всіх 4 терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в "Крокусі".

Про це РИА-Новости повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що ведеться подальша робота з виявлення пособницької бази у справі про теракт у "Крокусі".

Жодних подробиць щодо затримання нападників наразі не відомо.

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Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.

За даними джерел телеграм-каналу 112, станом на ранок 23 березня кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб.