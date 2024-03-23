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Новини Війна
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Унаслідок російських атак на Запоріжжя загинули дитина та два чоловіки, 29 людей поранено

запоріжжя

За добу російська армія завдала майже 300 ударів по населених пунктах Запорізької області. Через ворожі удари загинули дитина та два чоловіки, ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400. 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби", - написав він.

Також 20 ракетних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Запоріжжю та Запорізькому району.

2 авіаційні удари завдали по Роботиному та Малій Токмачці. 54 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.

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"Надійшло 325 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - написали в ОВА.

Автор: 

Запоріжжя (2299) обстріл (29282) жертви (1818) Запорізька область (3746)


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Амери кажуть-це все дрібниці,зате ціни на нафту у світі не піднялися!
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23.03.2024 10:30 Відповісти
Небендзя збирає раду безпеки ООН. Щоб Кислиці ноту протесту вручити. Ракети летіли, а тут ... раптом Запоріжжя. Хто дозволив ?
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23.03.2024 10:35 Відповісти
Да ну кому это интересно. Тут вот кацапов постреляли, вот где все внимание и соболезнования.
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23.03.2024 10:46 Відповісти
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23.03.2024 10:58 Відповісти
У нас весь берег у мастилі, що витекло з обладнання ГЕС після удару😱😭
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23.03.2024 13:40 Відповісти
Жах ..((
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23.03.2024 20:12 Відповісти
 
 