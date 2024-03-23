Унаслідок російських атак на Запоріжжя загинули дитина та два чоловіки, 29 людей поранено

За добу російська армія завдала майже 300 ударів по населених пунктах Запорізької області. Через ворожі удари загинули дитина та два чоловіки, ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400. 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби", - написав він.

Також 20 ракетних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Запоріжжю та Запорізькому району.

2 авіаційні удари завдали по Роботиному та Малій Токмачці. 54 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.

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"Надійшло 325 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - написали в ОВА.