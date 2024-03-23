Внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 133 особи. Кількість жертв зростатиме, - Слідком РФ (оновлено)

Станом на ранок 23 березня кількість загиблих внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї зросла до 93 осіб.

Про це повідомляє Слідком РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Наразі встановлено, що кількість загиблих становить 93 особи. Кількість загиблих ще зросте. За попередніми даними, причиною загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

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"Число загиблих внаслідок теракту зросло до 115", - зазначили згодом у Слідкомі РФ.