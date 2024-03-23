УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11993 відвідувача онлайн
Новини
28 851 204

Внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 133 особи. Кількість жертв зростатиме, - Слідком РФ (оновлено)

крокус

Станом на ранок 23 березня кількість загиблих внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї зросла до 93 осіб.

Про це повідомляє Слідком РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Наразі встановлено, що кількість загиблих становить 93 особи. Кількість загиблих ще зросте. За попередніми даними, причиною загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів"

"Число загиблих внаслідок теракту зросло до 115", - зазначили згодом у Слідкомі РФ

Автор: 

москва (1264) стрілянина (1795) теракт (1027) жертви (1818)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+92
показати весь коментар
23.03.2024 10:43 Відповісти
+68
Да і *** з ними!
показати весь коментар
23.03.2024 10:42 Відповісти
+55
Чим більше вони сами себе вдома захрючать - тим меньше їх буде розповзатися і гадити по світу.
показати весь коментар
23.03.2024 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
оце вже діло. ЦАРЬ приморив в нор-дості приблизно стільки ж холопів 20 років тому.

ще треба мать багатоповерхівки попідривати.
показати весь коментар
23.03.2024 14:55 Відповісти
Каждую пятницу Вам - по такому концерту!
показати весь коментар
23.03.2024 16:19 Відповісти
та і грець з ним, задовбали постити сюди рашкованські новини і цитати пітухів типу пуйла або піськова.
показати весь коментар
23.03.2024 19:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 