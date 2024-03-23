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Новини
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Ворог не припиняє штурмові дії та тисне на плацдарм у районі н.п. Кринки, - ОК "Південь"

плацдарм

Війська РФ продовжують тиснути на плацдарм у районі Кринків на Херсонщині, втім позиції залишаються під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог не припиняє штурмові дії. Він продовжує тиснути на плацдарм у районі Кринків. Там, у зоні відповідальності ОК "Південь", де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Там за минулу добу окупанти провели два штурми. Продовжуємо закріплення на цих ділянках", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог також продовжує штурмувати позиції на Оріхівському напрямку.

"Там широкі лани, широкі простори, велика лінія безпосереднього контакту з ворогом. Минулої доби наші підрозділи відбили там до 10 штурмів", - поінформувала речниця.

Також читайте: Війська РФ зазнають суттєвих втрат біля н.п.Кринки на Херсонщині, - ОК "Південь"

Гуменюк також зауважила, що росіяни продовжують терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами вздовж лінії зіткнення, але й використовують дрони різного типу - від FPV-дронів до баражуючих снарядів.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) плацдарм (81) Херсонська область (5894)


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Найчесніший ТаймЗє стверджує, що ЗСУ покинули плацдарм в районі Кринок ще 1 березня.
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23.03.2024 12:00 Відповісти
https://youtu.be/74DTjy294eo?si=t_6CR_2YEdc6a2aY https://youtu.be/74DTjy294eo?si=t_6CR_2YEdc6a2aY


Ось як раз свіжачок від Мадяра з того напрямку
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23.03.2024 12:29 Відповісти
 
 