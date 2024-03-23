Ворог не припиняє штурмові дії та тисне на плацдарм у районі н.п. Кринки, - ОК "Південь"

Війська РФ продовжують тиснути на плацдарм у районі Кринків на Херсонщині, втім позиції залишаються під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог не припиняє штурмові дії. Він продовжує тиснути на плацдарм у районі Кринків. Там, у зоні відповідальності ОК "Південь", де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Там за минулу добу окупанти провели два штурми. Продовжуємо закріплення на цих ділянках", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог також продовжує штурмувати позиції на Оріхівському напрямку.

"Там широкі лани, широкі простори, велика лінія безпосереднього контакту з ворогом. Минулої доби наші підрозділи відбили там до 10 штурмів", - поінформувала речниця.

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Гуменюк також зауважила, що росіяни продовжують терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами вздовж лінії зіткнення, але й використовують дрони різного типу - від FPV-дронів до баражуючих снарядів.