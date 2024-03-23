Доба на Донеччині: один мешканець загинув, двох поранено. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів

Російська армія 22 березня обстріляла дев’ять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє дістали поранень. Також пошкоджено 15 цивільних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Вибухи пролунали в 9 населених пунктах: містах Лиман, Торецьк, селищах Гостре, Гродівка, Очеретине, Ямпіль, селах Катеринівка, Нетайлове, Уманське. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, магазин, школа, господарча споруда, лінія електропередачі", - йдеться в повідомленні.

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Чотири удари окупанти завдали по Очеретиному – вбили 62-річну жінку, поранили 49-річного чоловіка. Пошкоджено багатоквартирний і три приватних будинки.

Лиман ворог обстріляв з реактивної артилерії, руйнувань зазнали 4 приватні оселі.

Внаслідок артилерійських нальотів у Торецьку пошкоджено п’ятиповерхівку і магазин, в Гострому – один багатоквартирний будинок.

Крім того, сьогодні після опівночі Росія вдарила по Мирнограду чотирма ракетами – тип озброєння встановлюється. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 20 об’єктів інфраструктури – 13 будинків, котельня, заклад освіти, будівля гірничо-рятувального підрозділу, складське приміщення, цивільне авто, газопровід, ЛЕП.

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За допомогою поліції евакуйовано ще 1161 людину, з них 158 дітей.