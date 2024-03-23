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Новини
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Зеленському доповіли про відновлення в енергетичному секторі: В частині громад діють аварійні відключення. Найскладніше досі у Харкові

пожежа,енергетика,удари

Президент України Володимир Зеленський отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт областях України після російського удару в п’ятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам. Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина - вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - йдеться у повідомленні.

"Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. В частині громад діють аварійні графіки відключень.

Також читайте: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. споживачів, залишаються без електроенергії - 360 тис., - Міненерго

Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - додає Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) енергетика (2620)


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Топ коментарі
+16
Доповіли про наслідки його діяльності ?
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23.03.2024 11:44 Відповісти
+13
Лучше ему, Зеленскому, просить прощение у народа Украины. 20, двадцать ракет прилетело в Запорожье, восемь в ДнепроГЭС, ни одну не сбили. Все ППО захищає банкову.
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23.03.2024 11:34 Відповісти
+13
Лучше бы ему показали как сбивать ракеты асфальтом и наркоманскими гундосиками.
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23.03.2024 11:36 Відповісти
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Лучше ему, Зеленскому, просить прощение у народа Украины. 20, двадцать ракет прилетело в Запорожье, восемь в ДнепроГЭС, ни одну не сбили. Все ППО захищає банкову.
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23.03.2024 11:34 Відповісти
Під суд цих зрадників! По Харкову 17 прильотів і то тільки зранку було, а те що потім!? І ні однієї ракети також не було зничено! Зате по Конче Заспі, та владному кварталі ні одного, за всю війну не було! Співпадіння?!
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23.03.2024 11:43 Відповісти
Зеленський збацав на роялі ...
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23.03.2024 11:44 Відповісти
В мене питання до наріда : А скільки ви будете вважати Президентом оце "чучелко" ... ?
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23.03.2024 11:50 Відповісти
Ще декілька днів.
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23.03.2024 12:02 Відповісти
Що це за новина?
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23.03.2024 15:38 Відповісти
це як типу - Валуєву доповіли про роботи зі створення квантового дефібрилятора.
пацієнт вдумливо вивчив формули і вніс 100500 правок в роботу вчених.
ну реально, гундосому треба доповідати про надої шаурми з квадратного кубу висадки дерев.
а найсмішніше це те що рейтинг цієї істоти, тряпколохоневтіка - досить високі. і кожен "зеЗешник" гнівно кричить - "Чо нам не дадуть сотні ППО і лазерів"""222???777"
Бубочка ж так гнівно гундосить що без 5-6 ідіотів нам би взагалі нічого не дали. Може варто ще раз мавпу в кедах і Хряка в піжамі відправити просити бабла, ой, ППО? з літаками смішно вийшло - рік не вчили пілотів англійської, а тепер вирішили навчити. Але головне це все не спеціально робиться, ага! Рєзнікофф докаже. А тепер думаємо - на місці того ж Макрона - що йому скажуть на предмет клоунів? - типу КОМУ ти допомагаєш? точно сказали франц. журналісти - шапіто. А наші дебіли ще й вибачень почали вимагати. Це не спеціально робиться?
угу!
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23.03.2024 11:36 Відповісти
Лучше бы ему показали как сбивать ракеты асфальтом и наркоманскими гундосиками.
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23.03.2024 11:36 Відповісти
І ще в зміні командування ВСУ...
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23.03.2024 11:46 Відповісти
Тепер чекаємо на порожняк-відосік
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23.03.2024 11:38 Відповісти
..а "Президент України Володимир Зеленський отримав усІ необхідні доповіді" з приводу пояснення Українцям офігівАющим від безнаказанності його, дермака і їхньої банди про "Червінського-Пашинського-свободу слова-бєспрєдєл стефанчука в Раді-мародерство земародерів по-взрОслому-долю Залужного-утиски украЇнської опозиціії..................."?
.. то, шо "хтось вкрутив десь лампочку" будь-який тупий диктор в уніформі прочитає..
президент має бути Президентом України, а не недієздатною маріонеткою дермаків-татарових
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23.03.2024 11:41 Відповісти
Доповіли про наслідки його діяльності ?
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23.03.2024 11:44 Відповісти
Ох елєктрик ти наш, тривольтовий! 😊
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23.03.2024 11:48 Відповісти
Трифазний...
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23.03.2024 11:51 Відповісти
Про три фази - то для нього недосяжно. 😊
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23.03.2024 11:54 Відповісти
Ну чому...перша фаза - легка, друга - важка, третя - безнадійна...
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23.03.2024 11:59 Відповісти
Нууу! Якщо в цьому плані, тоді так!
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23.03.2024 12:01 Відповісти
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23.03.2024 12:13 Відповісти
Пи.Си. Тепер, я так рлзумію, про все нам доповідатиме Зєлєнскій. І про енергетику, і про збиті ракети/дрони, і про злочинність, і навіть про стан справ у медицині. Саме для цього він поступоао, але невблаганно усував кинкурентів і вигляді речників відповідних структвр (Вгната, наприклад). Мета зрозуміла - щоб ніхто не слухав і не переймався негативрими новинами. 😊
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23.03.2024 11:53 Відповісти
Путін , путін , путін , путін , путін , путін путін , путін , ... роділа коалла ... вот такіє новості первого канала !!! путін закреслити - написати Зечмо і бидломафєт ...
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23.03.2024 16:10 Відповісти
Як швидко ми з МАЛАРОСОМ КРИВОРОГАТІНСЬКИМ перетворились в касабське бидло ...
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23.03.2024 16:12 Відповісти
Нахіба йому доповіли? Для чого і хто це зробив? З якою метою?
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23.03.2024 11:49 Відповісти
паприколу
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23.03.2024 11:54 Відповісти
Доповили зеленському? І шо від цього? Яка користь від цього? Це все одно шо доповісти стовбуру або дошці. Обризній дошці.
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23.03.2024 11:52 Відповісти
Àlfred284
@alfredik284
·
22 бер.
В рамках програми мільярд дерев від Президента вже виконано половину плану.
Лічильник йде, незважаючи на війну та піздєц навкруги. Перевірити виконання можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua

Не здивуюсь, якщо вже на підхідоі перший випуск Президентського Університету.
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23.03.2024 11:55 Відповісти
Роблять швиденько..молодці..не ругайтесь на них..
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23.03.2024 12:00 Відповісти
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23.03.2024 19:15 Відповісти
Йому напевно тільки позитивні новини доповідають, щоб його не нудило
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23.03.2024 12:06 Відповісти
Чергове підтвердження того, що Шмигаль - затичка десь у Зеленського, а Кабінет Міністрів України - порожнє місце. Відновлення цивільної інфраструктури - функція КМУ, а не цього недоумкуватого клоуна Зеленського.
Як можна виграти війну, коли в країні немає уряду ?
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23.03.2024 12:36 Відповісти
Пішов радянський душок від цієї новини. Генсєку доповіли. Зрозуміло в якій сім'ї воно виховувалося....
Йому доповіли і він знає все і може звернутися по інстанції до Бога.
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23.03.2024 13:27 Відповісти
Да, ему по-хуй....
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23.03.2024 13:30 Відповісти
А коли воно вже відповіть за усі злочини, разом із своїми хазяями - бенею та їрмаком?
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23.03.2024 14:15 Відповісти
"зеленському доповіли?" Про що йому доповідати, як він сам організував і забезпечив руйнацію України з наступною капітуляцією. Це доповідь накшталт "стьо харашо, прекрасная маркіза".
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23.03.2024 17:04 Відповісти
 
 