Зеленському доповіли про відновлення в енергетичному секторі: В частині громад діють аварійні відключення. Найскладніше досі у Харкові
Президент України Володимир Зеленський отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт областях України після російського удару в п’ятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам. Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина - вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - йдеться у повідомленні.
"Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. В частині громад діють аварійні графіки відключень.
Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - додає Зеленський.
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пацієнт вдумливо вивчив формули і вніс 100500 правок в роботу вчених.
ну реально, гундосому треба доповідати про надої шаурми з квадратного кубу висадки дерев.
а найсмішніше це те що рейтинг цієї істоти, тряпколохоневтіка - досить високі. і кожен "зеЗешник" гнівно кричить - "Чо нам не дадуть сотні ППО і лазерів"""222???777"
Бубочка ж так гнівно гундосить що без 5-6 ідіотів нам би взагалі нічого не дали. Може варто ще раз мавпу в кедах і Хряка в піжамі відправити просити бабла, ой, ППО? з літаками смішно вийшло - рік не вчили пілотів англійської, а тепер вирішили навчити. Але головне це все не спеціально робиться, ага! Рєзнікофф докаже. А тепер думаємо - на місці того ж Макрона - що йому скажуть на предмет клоунів? - типу КОМУ ти допомагаєш? точно сказали франц. журналісти - шапіто. А наші дебіли ще й вибачень почали вимагати. Це не спеціально робиться?
угу!
.. то, шо "хтось вкрутив десь лампочку" будь-який тупий диктор в уніформі прочитає..
президент має бути Президентом України, а не недієздатною маріонеткою дермаків-татарових
@alfredik284
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22 бер.
В рамках програми мільярд дерев від Президента вже виконано половину плану.
Лічильник йде, незважаючи на війну та піздєц навкруги. Перевірити виконання можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua
Не здивуюсь, якщо вже на підхідоі перший випуск Президентського Університету.
Як можна виграти війну, коли в країні немає уряду ?
Йому доповіли і він знає все і може звернутися по інстанції до Бога.