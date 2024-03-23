Зеленському доповіли про відновлення в енергетичному секторі: В частині громад діють аварійні відключення. Найскладніше досі у Харкові

Президент України Володимир Зеленський отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт областях України після російського удару в п’ятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам. Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина - вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - йдеться у повідомленні.

"Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. В частині громад діють аварійні графіки відключень.

Також читайте: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. споживачів, залишаються без електроенергії - 360 тис., - Міненерго

Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - додає Зеленський.