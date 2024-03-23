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Новини
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Через російську ракетну атаку є знеструмлення у Харкові та на Хмельниччині, графіки відключень діють на Одещині, - "Укренерго"

пожежа,енергетика,обстріл

Вночі енергооб’єкти на Дніпропетровщині атакували російські БПЛА. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки все ще є відключені споживачі в м.Харків та Хмельницькій області, діють графіки відключень на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит не прогнозується.

Дніпропетровській області вночі росіяни знову прицільно били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вночі під час атаки БПЛА та артилерійських обстрілів було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та знеструмлено дві магістральні лінії 330 кВ. В результаті була виведена з роботи резервна схема живлення Запорізької атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Зараз ремонтні бригади "Укренерго" вже відновили роботу однієї лінії 330 кВ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленському доповіли про відновлення в енергетичному секторі: В частині громад діють аварійні відключення. Найскладніше досі у Харкові

"Найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці "Укренерго" та обленерго працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою.

В Хмельницькій області все ще є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи", - додають у компанії.

Також повідомляється, що в Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів. Більше інформації про графіки відключень на офіційних сторінках місцевого обленерго.

Протягом доби відновлено енергоживлення споживачів в повному обсязі в Дніпропетровській області.

Автор: 

Одеська область (3306) Харківщина (6054) енергетика (2620) Укренерго (2728) Хмельницька область (984)


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Але ж світ зараз співчуває коцапам, яких постріляли на концерті.
Невинні загинули.
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23.03.2024 11:47 Відповісти
Тому що кацапи з кожного приводу здіймають вереск. А зелені замовчують, хіба що журналісти висвітять то влада щось тоді змушена ''пукнути''. Даже попереднього омбудсмена зняли, бо вона не замовчувала події.
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23.03.2024 12:15 Відповісти
В Конче-заспі світло є завжди, бо там мешкають менеджери-радники ОПи в 600 кв. метрових хатинках на рило
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23.03.2024 11:58 Відповісти
І ЖОДЕН з конче заспи не воює
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23.03.2024 12:05 Відповісти
ТЦК там в будках охоронцями працюють
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23.03.2024 12:17 Відповісти
Саліван озвучив Америки план-
Не бити по рашистським НПЗ-
Не стріляти по танкерам-
Новоросіїйську та Туапсе...
По мацві не бити-

Бо страждають у світі-
Від цін на нафту діти...
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23.03.2024 13:27 Відповісти
 
 