ФСБ про стрілянину в "Крокус Сіті Холл": терористи хотіли втекти в Україну, "мали відповідні контакти на українській стороні"
Після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону.
Про це заявили у ФСБ РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Внаслідок злагоджених дій спеціальних та правоохоронних відомств із різницею у кілька годин у Брянській області було затримано всіх чотирьох терористів. Нині вони етапуються до Москви. Ведеться робота з встановлення всіх обставин теракту. Вже встановлено, що теракт було ретельно сплановано. Зброя, що застосовувалася терористами, була заздалегідь приготовлена у схованці", - йдеться у повідомленні.
Також ФСБ РФ запевняє, що після здійснення теракту злочинці мали намір перейти російсько-український кордон, "мали відповідні контакти на українській стороні".
Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.
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Але фсб крутіша. Кілька годин і усіх пов"язали.
- Предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Они сказали кого конкретно убивать?
- Людей.
- Каких?
- Без разницы.
- Заходите и убивайте?
- Да.
Ну і звісно, "полмільона рублєй"...
Мені от цікаво, у того, хто допитував затриманого, не з'явилося відчуття "дежавю"? Чи не те саме зараз роблять сучі кацапи в Україні?
Півмільйона рублів це ж 5500 доларів США 😅😅😅
Не кожен кіллер візьметься за одне вбивство за такі копійки 😅
А тут масовий розстріл, крч цих чучмеків розіграли в темну і їм ******* 😬
всі бігають стріляють. воно горить.
купа кацапських трупів.
цікаво.
вони ж десь тренувалися, репетирували. актори вчилися падати та своєчасно кетчуп виливати.
кацапська мразота 😡
І покинули Крокус-
Далі куди?
Як показав опрос-
ФСБ точно прорахували їх кроки-
Точне описання борід, на фігурах зростових.
Зараз вони нюхають кокос...
Десь у Ростові--
Вагнера слухають...
А не Пікнік отстойний...
Десь між двома візитівками Яроша, не?
Шось якісь неправильні "терористи"....
Во времена Великой Депрессии в США Рокфеллер успел продать все...что продаст мавзолейная Помойка Путлера?ФСБ или СВР?🆘💥или Северный поток с Роснефтью?😁
він якимось чином дізнався, мабуть через зв'язки щура єрмака, що на концерт явиться сам володька *****, відзначити перемогу на виборах
тому наняв ганменів зі своїх колишніх фанатів
не то уже кбг не то.)))
В Госдуме назвали Украину заинтересованной в теракте в Подмосковье
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/23/22615261.shtml
В Думе знание стран начинается и заканчивается на Украине?
2.Просто в Белгородской проще потеряться среди банд "лохмата".
Там граница слабее охраняется и лесов больше.
Трохи не доїхали(а може й доїхали і комусь авто залишили).
Перевдягаються у війскову форму підрозділів "ломат" і хер їх якесь фесебе знайде!
Поранених ще більше сотні, будуть ще жмури, рашисти завжди подають інфу про жертви дозовано.
С фантазией у них что-то туговато.. А вначале они вообще говорили что у концертного зала они обнаружили микроавтобус с украинскими номерами. То есть, террористы приехали на этом автобусе чтобы совершить террористический акт, а потом на нём, с украинскими номерами, попытались бы пересечь российско - украинскую границу.. )) Но комментс.. )
А брехати вони шо попало будуть, бо брешуть, курви, завжди.
Це Ларі Джонсон, який дійсно працював з 1985 по 1989 рік в ЦРУ. Але ким? Його найвище досягнення - головний регіональний аналітик у справах Центральної Америки, спеціалізація - транспорт. Постійно і раніше вкидав маячню. Наприклад, він прогнозував, що українські військові піднимуть повстання проти президента України Зеленського. В інтерв'ю YouTube каналу Dialogue works він заявив "Я чекаю подібного, здивований, що цього ще не сталося". Не сталося. Але цей довбойб навіть не вибачився. Зараз новий висер.
Головний його меседж: "За терактом у Москві стоїть Київ - і США про це чудово знали". Про це Ларрі Джонсон заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Judging Freedom.
Не знаю робить він за гроші, через власне довбойбство, або для того, щоб привернути увагу до себе, але популярність в нього виключно у руснявих довбойобів. Відчувають в ньому свого.
https://t.me/BerezaJuice/42987 Борислав Береза