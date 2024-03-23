ФСБ про стрілянину в "Крокус Сіті Холл": терористи хотіли втекти в Україну, "мали відповідні контакти на українській стороні"

Після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону.

Про це заявили у ФСБ РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Внаслідок злагоджених дій спеціальних та правоохоронних відомств із різницею у кілька годин у Брянській області було затримано всіх чотирьох терористів. Нині вони етапуються до Москви. Ведеться робота з встановлення всіх обставин теракту. Вже встановлено, що теракт було ретельно сплановано. Зброя, що застосовувалася терористами, була заздалегідь приготовлена ​​у схованці", - йдеться у повідомленні.

Також ФСБ РФ запевняє, що після здійснення теракту злочинці мали намір перейти російсько-український кордон, "мали відповідні контакти на українській стороні".

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Як повідомлялося, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.