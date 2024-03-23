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Новини
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Гендиректор "Укргідроенерго" Сирота про пошкодження на ДніпроГЕС: Не можемо говорити, що станцію втрачено

дніпрогес

Наразі передчасно говорити про те, що ми втратили ДніпроГЕС, спершу слід провести аналіз наслідків російського ракетного удару.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він уточнив, що є суттєві пошкодження верхньої частини самої будівлі. Але сама станція 35 метрів глибини вниз, де є різні поверхи.

"Нам треба зробити аналіз цієї частини. Верхню частину будови доведеться відновлювати повністю. Що стосується обладнання, ми не можемо потрапити на нижні відмітки станції, тому що верхня відмітка повністю завалена. Як тільки ми все це демонтуємо, тоді ми зможемо зрозуміти, що потрібно відновлювати, а що замовляти, виготовляти", - сказав Сирота.

Він наголосив, що наслідки будь-якої аварії підлягають відновленню, питання лише в часі та у вартості відновлення. Сирота додав, що по обʼєктах ДніпроГЕС прилетіло понад 8 ракет, перші ракетні удари були нанесені о 4-й ранку, пожежа тривала понад 7 годин.

"Пів машинного залу порушено, знесено дах, стіни, в машинний зал прилетіло багато ракет. Тому добратися до цього обладнання і проаналізувати будівельну частину. Потрібен деякий час, мінімум два-три дні, щоб ми могли зробити попередні візуальні обстеження і зробити аналіз. І тільки після цього ми зможемо дати оцінку наслідкам цієї ракетної агресії", - зазначив гендиректор "Укргідроенерго".

Також читайте: У Запоріжжі запустили рух легкових авто греблею ДніпроГЕС. ВIДЕО

Також він наголосив, що наразі немає ризику прориву дамби Дніпровської ГЕС.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Укргідроенерго (349)


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Топ коментарі
+16
Москальня здатна тільки все руйнувати , вбивати , грабувати і брехати 😡
Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
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23.03.2024 13:22 Відповісти
+9
У кого ще є питання хто підірвав каховську гес ?
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23.03.2024 13:21 Відповісти
+6
Він дебіл, чи коректувальник для кацапів? Блд, в нас не війна, а якийсь кривавий цирк, за такий піздьож у війну повинен бути розстріл!
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23.03.2024 14:04 Відповісти
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У кого ще є питання хто підірвав каховську гес ?
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23.03.2024 13:21 Відповісти
Дамба Каховської ГЕС була ключовим елементом контрнаступу ЗСУ.
Після її підриву кацапами довелося йти в лоб, з відомими наслідками...
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23.03.2024 13:54 Відповісти
У часи Другої світової ТАК. Зараз коли ракети летять як дикі гуси навесні, дамба це - ключовий елемент, куди можна стріляти як у тирі. До речі, дамба - це не десятки км. Ротний опорний пункт. І для знищення її треба було мати привід - наступ через дамбу. Всього цього не було. І не мало бути. Проте, тебе не дивує, що Крокус - це геноцид, а затоплені тисячі км з ЖИВИМИ людьми - це аварія ? ***** - це вбивця, який виправдає всі свої вбивства перед тупим бидлом, але не перед Богом, як би він не хрестився чи бив лобом по цементній стіні.
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23.03.2024 15:02 Відповісти
Не треба додумувать що кого дивує.
Дамбу мали захопити ССО, а не наступаючі частини, далі вихід а тил всьому угрупуванню біля Енергодару. Це єдиний варіант контрнаступу який міг завершитися успіхом.
Швидше за все цей план було злито і кацапи підірвали дамбу.
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23.03.2024 16:07 Відповісти
Перші спроби проєктування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F гідроелектростанції на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 дніпрових порогах зустрічається у постановах Ради Міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави за травень 1918 року:

Будівництво Дніпровської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F ГЕС розпочато https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, в рамках програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 індустріалізації СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1#cite_note-2 [2] .

Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82 гідроагрегат ввели в експлуатацію https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 року, а вже https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тис. кВт.

прадіди будували на тисячоліття! людство зникне, а ця споруда вічна!

на жаль, київська гес не витрмає вісім ракет.
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23.03.2024 13:22 Відповісти
Діди будували. Замість діди воювали. Уловлюєте різницю?
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23.03.2024 13:31 Відповісти
нєнє.
прадіди будували.
а діди воювали.
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23.03.2024 13:33 Відповісти
Вообще-то американцы ее строили.
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23.03.2024 13:34 Відповісти
ну от! вистоє будь за що!
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23.03.2024 13:39 Відповісти
ДнепроГЭС возводили американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens. Работы велись под руководством известного американского гидростроителя Хью Купера.

Поставки осуществляли:

Германия
лесопильный завод - Гамбург,
высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя - Дрезден,
трансформаторы для временной подстанции Кичкаса - Нюрнберг,
паровые турбины временной станции - Мангейм,
камнедробилки - Магдебург.

Чехия
Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали - Моравская Острава.

США
General Electric - гидротурбины.
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23.03.2024 14:07 Відповісти
Власне вся радянська індустрія побудована західними спеціалістами й з західного обладнання, за валюту експропрійовану у населення совка. Це факт.
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23.03.2024 14:28 Відповісти
Украї́нська Держа́ва (Другий Гетьманат) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 маріонеткова держава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецької імперії
МовиОфіційна:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська
Мови меншин:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 білоруська - отака німецька маріонетковість...
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23.03.2024 13:35 Відповісти
Москальня здатна тільки все руйнувати , вбивати , грабувати і брехати 😡
Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
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23.03.2024 13:22 Відповісти
Втрачено, втрачено. Кажіть правду. Це як у нас з сальниками у "!Водоканалі" - сальників немає. Закупати забороняють, бо виробник - расія
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23.03.2024 13:30 Відповісти
Можна сказати що втрачено. Нехай росіяни "порадіють" можливо не будуть бомбити.
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23.03.2024 13:35 Відповісти
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23.03.2024 13:35 Відповісти
А захистити машинний зал

системою аеростатних загороджень

часом не пробували?
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23.03.2024 13:43 Відповісти
Єдине що надійно захищає це надійний прильот у відповідь.
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23.03.2024 13:56 Відповісти
Да кому он нужен , этот Днепрогэс ? В Украине их как гуталлину . Вот конча-заспа - это да !
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23.03.2024 13:56 Відповісти
Гріша, а ти чьо на концерт вчєра нє пашол?
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23.03.2024 13:58 Відповісти
А ты чаво ищо никуда не пашёл ? Направление забыл ? Напомнить ?
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23.03.2024 14:01 Відповісти
Кажи, що втрачено дибіл, чихочеш нових атак?
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23.03.2024 13:58 Відповісти
А зачем вообще нужно разглашать все эти подробности? Чтобы что? Успокоить мудрый нарид?
Берёт и рассказывает весь расклад, ну так в следующий раз прилетит еще.
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23.03.2024 13:59 Відповісти
Він дебіл, чи коректувальник для кацапів? Блд, в нас не війна, а якийсь кривавий цирк, за такий піздьож у війну повинен бути розстріл!
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23.03.2024 14:04 Відповісти
Повод заменить совковый хлам на современное оборудование.
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23.03.2024 14:17 Відповісти
Не можу сказати, бо рік беремо гроші на укріплення енергооб'єктів. І кажемо що це ефективно донорам.
Якщо казати що все зламано, то це означає ноу мани, ноу кешу. А це, для мародерів і корупціонерів гірше ніж другий чернобиль чи затоплення каховського регіону.
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23.03.2024 15:15 Відповісти
****** та скоро сама розвалиться. Хіба що знести та побудувати нову. Навіщо? Вже є атомні електростанції.
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23.03.2024 16:37 Відповісти
 
 