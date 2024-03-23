Гендиректор "Укргідроенерго" Сирота про пошкодження на ДніпроГЕС: Не можемо говорити, що станцію втрачено
Наразі передчасно говорити про те, що ми втратили ДніпроГЕС, спершу слід провести аналіз наслідків російського ракетного удару.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Він уточнив, що є суттєві пошкодження верхньої частини самої будівлі. Але сама станція 35 метрів глибини вниз, де є різні поверхи.
"Нам треба зробити аналіз цієї частини. Верхню частину будови доведеться відновлювати повністю. Що стосується обладнання, ми не можемо потрапити на нижні відмітки станції, тому що верхня відмітка повністю завалена. Як тільки ми все це демонтуємо, тоді ми зможемо зрозуміти, що потрібно відновлювати, а що замовляти, виготовляти", - сказав Сирота.
Він наголосив, що наслідки будь-якої аварії підлягають відновленню, питання лише в часі та у вартості відновлення. Сирота додав, що по обʼєктах ДніпроГЕС прилетіло понад 8 ракет, перші ракетні удари були нанесені о 4-й ранку, пожежа тривала понад 7 годин.
"Пів машинного залу порушено, знесено дах, стіни, в машинний зал прилетіло багато ракет. Тому добратися до цього обладнання і проаналізувати будівельну частину. Потрібен деякий час, мінімум два-три дні, щоб ми могли зробити попередні візуальні обстеження і зробити аналіз. І тільки після цього ми зможемо дати оцінку наслідкам цієї ракетної агресії", - зазначив гендиректор "Укргідроенерго".
Також він наголосив, що наразі немає ризику прориву дамби Дніпровської ГЕС.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
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Після її підриву кацапами довелося йти в лоб, з відомими наслідками...
Дамбу мали захопити ССО, а не наступаючі частини, далі вихід а тил всьому угрупуванню біля Енергодару. Це єдиний варіант контрнаступу який міг завершитися успіхом.
Швидше за все цей план було злито і кацапи підірвали дамбу.
Будівництво Дніпровської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F ГЕС розпочато https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, в рамках програми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 індустріалізації СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%95%D0%A1#cite_note-2 [2] .
Перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82 гідроагрегат ввели в експлуатацію https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 10 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1932 1932 року, а вже https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 року стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тис. кВт.
прадіди будували на тисячоліття! людство зникне, а ця споруда вічна!
на жаль, київська гес не витрмає вісім ракет.
прадіди будували.
а діди воювали.
Поставки осуществляли:
Германия
лесопильный завод - Гамбург,
высоковольтный трансформатор для испытательной лаборатории Днепростроя - Дрезден,
трансформаторы для временной подстанции Кичкаса - Нюрнберг,
паровые турбины временной станции - Мангейм,
камнедробилки - Магдебург.
Чехия
Витковицкие заводы делали детали для мостов Стрелецкого из силициевой стали - Моравская Острава.
США
General Electric - гидротурбины.
МовиОфіційна:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська
Мови меншин:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 білоруська - отака німецька маріонетковість...
Будьте ви прокляті , кляті орки , на віки вічні !!
системою аеростатних загороджень
часом не пробували?
Берёт и рассказывает весь расклад, ну так в следующий раз прилетит еще.
Якщо казати що все зламано, то це означає ноу мани, ноу кешу. А це, для мародерів і корупціонерів гірше ніж другий чернобиль чи затоплення каховського регіону.