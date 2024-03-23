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Новини
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Росії навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів, - британська розвідка

нпз

Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських дронів. Недавні атаки вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британські розвідники звертають увагу, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які зазнали атаки, розташовані приблизно за 900 км від кордону з Україною, що підкреслює спроможності українських БпЛА.

Як наголошують у відомстві, такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, пригнічуючи внутрішній ринок палива. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не заохочують і не забезпечують можливостями українських військових для завдання ударів всередині Росії, - Білий дім

Капітальний ремонт на нафтопереробних заводах вимагатиме певного часу. І, на думку розвідки, цей процес може розтягнутися через санкції.

"За словами чиновника міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", – підсумувала розвідка Британії.

Читайте: РФ планує захищати нафтогазові об’єкти за допомогою комплексів "Панцир", - The Guardian

Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 2024 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.

25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.

У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.

У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.

У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

22 березня Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов повідомив про плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних комплексів після того, як в останні місяці Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина прокоментувала статтю у Financial Times  "Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні".

Автор: 

НПЗ (594) розвідка (3883) росія (66144)


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Топ коментарі
+11
Рашисты вообще занимают территории на порядо больше чем могут защитить и освоить. Нужно ********* хорошо обчикать
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23.03.2024 13:33 Відповісти
+10
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23.03.2024 13:31 Відповісти
+8
Якби ж Захід вирішив пограти з расєйкою в гру "настамнєт", він би надав Україні двигуни для БПЛА, які можуть дотягнути дрон не на 700 км, як зараз, а на 5000 (ішакєд на двигуні від газонокосарки літає на 2500 км). Видалити маркування з деталей і сказати, що то українці самі розробили.
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23.03.2024 13:37 Відповісти
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23.03.2024 13:31 Відповісти
Рашисты вообще занимают территории на порядо больше чем могут защитить и освоить. Нужно ********* хорошо обчикать
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23.03.2024 13:33 Відповісти
Так в неї реально вже хз яка територія. Кордон з китайцями чисто на мапі. А було б здорово, якщо б всі країни повідбирали свої землі, а поглинені нею народи від'єднались...одні болота з мавзолеєм залишились б...
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23.03.2024 14:00 Відповісти
"Стаять, Зорька!" Мавзолей теж заберемо! Бо він з коростенського граніту!
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23.03.2024 14:56 Відповісти
Точно! Забула. А зірки кремлядські на Донбасі. Треба до музеїв забрати..
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23.03.2024 15:09 Відповісти
Кацапи і не збираються. В них зараз завдання будь якими методами приліпити Україну до стрілянини в Крокусі.
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23.03.2024 13:34 Відповісти
Схоже Саліван вже цим займається(((
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23.03.2024 13:34 Відповісти
Якби ж Захід вирішив пограти з расєйкою в гру "настамнєт", він би надав Україні двигуни для БПЛА, які можуть дотягнути дрон не на 700 км, як зараз, а на 5000 (ішакєд на двигуні від газонокосарки літає на 2500 км). Видалити маркування з деталей і сказати, що то українці самі розробили.
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23.03.2024 13:37 Відповісти
Точно! Бадерівські загони у криївках зібрали!
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23.03.2024 14:03 Відповісти
Ну зібрали ж хусіти в горах Йемену балістичні ракети.
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23.03.2024 14:07 Відповісти
Та я ж тільки за. За будь який хіпєж у вірному руслі)
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23.03.2024 14:22 Відповісти
від двигуна дальність не залежить, а залежить від кількості палива, тобто від ваги б\ч. Двигун може і дадцять годин торохтіти, і сорок, аби було паливо. Тому на дроні стоїть достатньо простий у виробництві ДВЗ, скріше за всього десятиріччями відпрацьований у виробниццтві, і доступний цивільний HIRTH або THOR.
На яку дальність можуть летіти наші дрони, ми тут не можемо знати. Але не на 700 км - це точно. Бо від Харкова до Куйбишевського чи Новокуйбишевського НПЗ тисяча км, і до того наврядчи дрон весь час летить до цілі по найкоротшій прямій.
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23.03.2024 19:44 Відповісти
мы даже подписать можем new герань)
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24.03.2024 01:36 Відповісти
Новоросіиськ жде
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23.03.2024 13:38 Відповісти
Дрони України-
Лише допомагають!

Башти крекінгу- підігрівать-
Хімічні реакції краще пробігають-
Бензини в небо відлітають

З економічним вихлопом-

Та в решті, це і красиво...
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23.03.2024 13:39 Відповісти
Жара піде, коли ракети від "Панцирів" почнуть падати на цистерни з пальним....
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23.03.2024 13:45 Відповісти
Не ракети, а блоки розгону, але вони теж добряче ламають обладнання.
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23.03.2024 13:49 Відповісти
Нравица не нравица - расия развалица 🤷🏻
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23.03.2024 14:16 Відповісти
нормальний висновок , не те що "ни бамбите, нефть подскочить"
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23.03.2024 14:19 Відповісти
Своїми діями по нанесенню ударів по російських НПЗ ми сприяємо їх кращому захисту Бо чим менше у Росії НПЗ - тим щільніше можна прикрить від ударів ті що залишилися Бо не треба розпорошувать комплекси ППО навкруги великої кількості об"єктів
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23.03.2024 14:50 Відповісти
Перелік об'єктів вже йде на тисячі. Якщо рогатками вони стануть захищати, то дійсно вони будуть мати привід, що захист поліпшується.
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23.03.2024 15:22 Відповісти
"Раїсі - *****", - британська розвідка.
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23.03.2024 15:34 Відповісти
 
 