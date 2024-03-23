Росії навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів, - британська розвідка

Росія навряд чи зможе захистити всі нафтопереробні заводи від українських дронів. Недавні атаки вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британські розвідники звертають увагу, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які зазнали атаки, розташовані приблизно за 900 км від кордону з Україною, що підкреслює спроможності українських БпЛА.

Як наголошують у відомстві, такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, пригнічуючи внутрішній ринок палива. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

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Капітальний ремонт на нафтопереробних заводах вимагатиме певного часу. І, на думку розвідки, цей процес може розтягнутися через санкції.

"За словами чиновника міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", – підсумувала розвідка Британії.

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Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 2024 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.

25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.

У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.

У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.

У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.

У ніч на 23 березня російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому російському НПЗ - Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

22 березня Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов повідомив про плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних комплексів після того, як в останні місяці Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина прокоментувала статтю у Financial Times "Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні".