Це - нісенітниця, - ГУР про заяву ФСБ щодо нібито намірів терористів втекти в Україну після стрілянини в Підмосков’ї
ФСБ РФ стверджує, що терористи після теракту в "Крокус Сіті Холл" нібито намагалися втекти в Україну. У ГУР таку заяву вважають нісенітницею.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - сказав він.
Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".
Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.
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@Polbotino4ka
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4 год
Вот эти люди, на скрине с видео, и те, щуплые, маленькие, тщедушные таджики - это одни и те же люди? Сдулись типа? Усохли?
«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», - написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."
Единственная казнь в Израиле была нациста Эйхмана.
"тотальные казни террористов и репрессии против их семей." = это 1937г Вот, что теперь ждёт Россию
Їблани кончені.. Українські діти ростуть у вишиванках, в одязі свої предків. Кацапські - у репліках військової форми зразка другої світової. Ну не придурки хіба!! Найогидніше те, що ****** русня рядить своїх дітей у військову форму, закладаючи їм у мозок тезу, що Прийде час і воно здохне за расєю...
Невиліковні. Тільки знищення врятує планету від рашизму.
Мир подлецов. Этот мир изжил себя. Время коренных перемен неизбежно Це не я написав,це кавказ-Центр
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
а ви......воно вам требе....?
Далі,інформаційна підтримка операції з боку фсб.Хто сказав,що в ІГІЛ немає рос.агентів,які і спланували цю операцію,якщо вони є всюди по світу? Спланували,щоб виставити ерефію,як жертву тероризму,а не країною-терористом.