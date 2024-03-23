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Це - нісенітниця, - ГУР про заяву ФСБ щодо нібито намірів терористів втекти в Україну після стрілянини в Підмосков’ї

крокус

ФСБ РФ стверджує, що терористи після теракту в "Крокус Сіті Холл" нібито намагалися втекти в Україну. У ГУР таку заяву вважають нісенітницею.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб. Кількість жертв зростатиме, - Слідком РФ (оновлено)

Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні". 

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Автор: 

москва (1264) теракт (1027) ФСБ (1460) ГУР (550)


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Топ коментарі
+25
Кацапо-быдло-масса прохавает...
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23.03.2024 13:41 Відповісти
+24
Можна подумати що маячня від ********** уроду колись мала зв'язок з реальністю
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23.03.2024 13:42 Відповісти
+16
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23.03.2024 14:11 Відповісти
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polbotinka naxitrall
@Polbotino4ka
·
4 год
Вот эти люди, на скрине с видео, и те, щуплые, маленькие, тщедушные таджики - это одни и те же люди? Сдулись типа? Усохли?
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23.03.2024 18:56 Відповісти
а чаго це у скрєпної страни назва-вивіска не скрєпною а омериканською мовою?
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24.03.2024 09:41 Відповісти
Бо то фенсі )
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24.03.2024 09:47 Відповісти
Вот , ради чего кацапы это сделали:

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», - написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."
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23.03.2024 20:27 Відповісти
В Израиле никто не подпишется под "тотальные казни террористов и репрессии против их семей."
Единственная казнь в Израиле была нациста Эйхмана.

"тотальные казни террористов и репрессии против их семей." = это 1937г Вот, что теперь ждёт Россию
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23.03.2024 20:40 Відповісти
довбойоби!! У всьому довбойоби! ВСІ!! І недонарод, і влада кгб-істська.
Їблани кончені.. Українські діти ростуть у вишиванках, в одязі свої предків. Кацапські - у репліках військової форми зразка другої світової. Ну не придурки хіба!! Найогидніше те, що ****** русня рядить своїх дітей у військову форму, закладаючи їм у мозок тезу, що Прийде час і воно здохне за расєю...
Невиліковні. Тільки знищення врятує планету від рашизму.
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23.03.2024 21:14 Відповісти
Вчера вечером русские разбомбили медицинский центр для больных украинских детей в Харькове. Но соболезнование Украине никто не высказал (о Палестине вообще молчим). А русским убийцам соболезуют, встав в очередь.

Мир подлецов. Этот мир изжил себя. Время коренных перемен неизбежно Це не я написав,це кавказ-Центр

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23.03.2024 21:59 Відповісти
буданов-гогиашвилли, конкретней чмо
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23.03.2024 23:24 Відповісти
прекратите называть это событие терактом.
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
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24.03.2024 04:19 Відповісти
Спецоперация ОДКБ, Таджикистана при поддержке дружественной Турции.. Гражданская война. Взаиморасчеты - в рублях .. Все по Плану!
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24.03.2024 07:51 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:38 Відповісти
Люди колись через посилання на йух выйну розпочинали.....
а ви......воно вам требе....?
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24.03.2024 15:40 Відповісти
Підказую для ************ фсб - володарь цього Крокуса якийсь наближений до *********** кілміліонер з мусульманським прізвищем, може з нього розслідування і почнете?
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24.03.2024 23:22 Відповісти
ТАК ФСБ НАВІТЬ НІСИНІТНИЦЯ ВИГОВОРИТЬ НЕ МОЖЕ !?)
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25.03.2024 04:47 Відповісти
По факту-добрались до кордону з місця події.
Далі,інформаційна підтримка операції з боку фсб.Хто сказав,що в ІГІЛ немає рос.агентів,які і спланували цю операцію,якщо вони є всюди по світу? Спланували,щоб виставити ерефію,як жертву тероризму,а не країною-терористом.
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25.03.2024 08:47 Відповісти
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