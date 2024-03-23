Це - нісенітниця, - ГУР про заяву ФСБ щодо нібито намірів терористів втекти в Україну після стрілянини в Підмосков’ї

ФСБ РФ стверджує, що терористи після теракту в "Крокус Сіті Холл" нібито намагалися втекти в Україну. У ГУР таку заяву вважають нісенітницею.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб. Кількість жертв зростатиме, - Слідком РФ (оновлено)

Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.