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Новини Війна
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"Обмежено придатні" після повторного медогляду можуть бути направлені у бойові підрозділи, - "слуга народу" Веніславський

мобілізація

Визнані обмежено придатними до служби військовозобов’язані згідно з новим законом повторно пройдуть медичний огляд і можуть бути визнані придатними або непридатними

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп Веніславський сказав  в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, який, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом дев’яти місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними", поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

Також читайте: Комітет ВР до кінця наступного тижня планує завершити розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: вже пройшли понад 2000 правок з 4300, - "слуга народу" Здебський

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав нардеп.

Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.

Також читайте: Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними

"Вони можуть бути мобілізованими, якщо будуть визнані придатними, і тим самим поповнити, ті вакантні місця у бойових бригадах", – заявив Веніславський.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10313 – про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Він передбачає повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців. Це стосується військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними".

Автор: 

закон (2843) мобілізація (3122) Веніславський Федір (295)


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Топ коментарі
+51
Не випускали обмежено придатних. Не розумію чому він відверто бреше.
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23.03.2024 14:03 Відповісти
+39
До розумово неповноцінних. Доречі, чому депутати, міністри, президент і т.і. перед призначенням на посаду не проходять психіатричну й наркологічну експертизи??
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23.03.2024 14:09 Відповісти
+35
Я з неконтрольованою бронхіальною астмою, посада- старший бойовий медикк роти, згідно уставу- максимум ксп роти, тероборона, відмовився йти на штурм. Десь ВСП їде, обіцяють від 8 до 12.
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23.03.2024 14:06 Відповісти
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Прошу надати мені 4 міцних військовослужбовців з автоматами, 2 представників ТЦК, великий бусік і 20 наручників. Я знаю у Печерському районі Києва такі місця, де за вихідні можна наловити сотню здорових кабєлєй призовного готових для будь-яких штурмів.
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23.03.2024 14:50 Відповісти
невже на мажоров позарился?
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23.03.2024 14:56 Відповісти
Нікого ви там не наловите... вони всі зняті з обліку... або мають бронь або 3 дітей...
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23.03.2024 15:19 Відповісти
А завтра будеш вибачатися та продавати свою халупу щоб виплатити "моральний ущєрб".
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23.03.2024 16:07 Відповісти
Таких райончиків по містах України дуже-дуже багато. І там такі файні чолов'яги з дівчатами, що можуть, але відкошують, від мобілізації. Можна не одну бригаду сформувати. Але хто цим буде займатись. рейди на таких не проводять!
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24.03.2024 08:30 Відповісти
Дякую! Не на часі! Мені і у Лондоні не погано !
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23.03.2024 14:53 Відповісти
Повією там працюєте, чи ви кацапобот звичайний?
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23.03.2024 14:58 Відповісти
Чекаю, поки тебе, падлюку, на фронт загребуть. А коли ти там здохнеш, насеру на твоїй могилі !
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24.03.2024 01:48 Відповісти
да кацапка це, в спам її. Рашитска через гугл перекладач знущається.
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24.03.2024 04:37 Відповісти
Наталя, не відповідай ботам! Або смердючим українським гнидам. Вони все бачать у інших, а своє не помічають.
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23.03.2024 15:13 Відповісти
О то вона працює не одна. Там ціла ботоферма
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23.03.2024 16:06 Відповісти
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23.03.2024 20:42 Відповісти
Шо ви там забули? З Лондона вже всі тікають в рашку.

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23.03.2024 15:57 Відповісти
ограниченно годные пойдут на смерть, потому, как вся власть у нас умственно- ограничена
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23.03.2024 14:55 Відповісти
Сранажиdорва прийшла до влади в Україні завдяки 73 відсоткам ідіотів і ворогів
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23.03.2024 14:56 Відповісти
Нащо повторний огляд, якщо хвороби згідно каталогу не підпадають під ті які дають статус непридатного? Можна зразу сказати, що всі хворі придатні та й потому. Але якщо вже нікого мобілізувати окрім хворих, то це вже агонія без будь якого сенсу.
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23.03.2024 14:56 Відповісти
Так потрібно ж показати що працюють. А запит зробити до лікарні за місцем регістраціі або по міцю мешкання це не пофеншую, навіщо стільки грошей вбухали у сістему HELSY. Потрібно зробити багато галосу і метушиння.
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23.03.2024 15:13 Відповісти
Люди не захочуть іти на фронт, доки не побачать реальні результати боротьби з корупцією, кумівством, мажорами
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23.03.2024 14:56 Відповісти
https://youtu.be/HFQlbC2D0l4?si=PxuzDMvCn8JZ9rda ...

Срочно отправить Крокусы сжигать и коктейль Молотова дать...,комбатом назначить Голобородьку и его друга Кошевого...
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23.03.2024 14:57 Відповісти
Дуже здивований, що влада ще досі не помітила "величезний потенціал" інвалідів- візочників. З електромотором на візочках та автоматом у руках це мобільна штурмова одиниця і групи таких візочників можна активно використовувати для штурму ворожих позицій. Такі "потужні бійці" без діла пропадають по тилах...
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23.03.2024 14:58 Відповісти
Живі дрони!
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23.03.2024 18:56 Відповісти
ограниченно годные должны пойти, практически на смерть- чтобы вениславские царевали
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23.03.2024 15:04 Відповісти
Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.
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23.03.2024 15:08 Відповісти
цей довбойоб навіть не в курсі що обмежено придатних НЕ ВИПУСКАЮТЬ
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23.03.2024 20:45 Відповісти
Це зцілення від зепутатів
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23.03.2024 15:08 Відповісти
Інваліди будуть воювати, а мордаті поліцаї - каву біля ларьків попивати.
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23.03.2024 15:08 Відповісти
Комбати брати обмежених за станом здоров'я брати у підрозділи не будуть.
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23.03.2024 15:15 Відповісти
Комбатам чхати на це. Бо завжди пришлють нових.
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23.03.2024 16:03 Відповісти
Ще підвищення дадуть за те, що не прогнувся під тиском втрат отриманого особового складу
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23.03.2024 20:11 Відповісти
будуть
знайомий офіцер по кадрам під Авдіївкою, він таких назад вертає а от поруч з ним такий самий офіцер бере, для плану, тиждень і поїхав той новоприбулий на щиті додом
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23.03.2024 20:48 Відповісти
Со мной на отправке был чувак, который без "корсета" не то что ходить, а даже сидеть не мог. Но военком отправил его в пехоту. Ну не ******** он? В частях уже давно матюкаются на начальников тцк от того кого им присылают
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23.03.2024 15:18 Відповісти
Обмежено придатних і так брали на війну.А влк,не може проходиться кілька хвилин,то якась фігня.
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23.03.2024 15:20 Відповісти
Будем воевать инвалидами?
Правильно
Надо же сберечь полицейских в Киеве, например
Они , к примеру, стоят с палочкой сутками у ТЦ Украина
И бабло собирают
Один точно похож на актера Моргунова
Жирный,здоровый , румянец во всю щеку
И все время повторяет про то,что он ИНВАЛИД
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23.03.2024 15:21 Відповісти
- Гдє етот чьортов інвалід?
- Ну, я інвалід!

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23.03.2024 16:05 Відповісти
Я Вас уже обожаю!
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23.03.2024 16:07 Відповісти
Пишете, на візочках воювати будуть. Відкрию вам таємницю: багато хто купив інвалідність і порішав з влк. Як їх, повністю здорових і хитрих знайти? Якщо людина без кінцівки, або інша якась дійсно хвороба - все, непридатний.
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23.03.2024 15:27 Відповісти
То може треба розвязувати проблему з продажної ВЛК!
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23.03.2024 15:43 Відповісти
Так, спочатку з десяток ВЛК розстріляти, далі всі справжні інваліди будуть непридатні і вже не буде несправжніх інвалідів.
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04.04.2024 16:15 Відповісти
А смысл таких ухилянтов посылать на фронт? При первой возможности сдадутся.
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23.03.2024 16:04 Відповісти
З 14-го, вже 58років. Починав з 79 дшб, потім 92 омб, зараз 406 арта. Реально дуже хочу якось допомогти хлопцям... Мовчу за всилякі болячки та пошкодження нажиті по службі. Зір злітає з кожним місяцем, глохну. Наслідки диких контузій. ВЛК х
... З ним пройду.... Маю, без хвальби, не поганий війський досвід. На дембель??? Бо спишуть, по любому після В ЛК....
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23.03.2024 15:34 Відповісти
тому ,хто чотири рази відкосив від армії ,не потрібно було давати медико- психіатричній комісії заключення -"придатний балотуватися в президенти"
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23.03.2024 15:46 Відповісти
Янык тоже комиссию бы не прошел особенно как бухая за столом записал себя в космонавты.
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23.03.2024 15:54 Відповісти
Ограниченно годные служили и в царской и советской армии в тыловых частях а теперь полукалек отправят на фронт а здоровые лбы по блату будут сидеть в тылу.И опять непонятно что будет с инвалидами 3-ей группы которые в основном тоже ограниченно годны.
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23.03.2024 15:52 Відповісти
Мого прадіда в 1 світову відправили додому, бо через хворобу оглух на одне вухо.
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23.03.2024 22:25 Відповісти
Куй тобі на рило))
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23.03.2024 15:55 Відповісти
Веніславський, рветься на фронт, з ріднею, а його в ТЦК, хтось не пускає…, впродовж 2 років!!
Данилов з Стефанчуком, напевно, або оті Оманські з ОПУ…
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23.03.2024 15:58 Відповісти
***** якась, для заробляння бабла ВЛК, впевнений 80-90% це хворі люди, з хронічними хворобами, які перейдуть в запалення але через 2-3 тижня, ніяких вояк з них не вийде. Нахер вони на передовій не потрібні. Якщо їх і брати, то лише як остання надія, як пенсіонерів гітлер набирав.
довбойоби займаються популізмом. Краще поліцейських тилових крис мобілізувати, що сидять в тулу і кашмарять бізнес
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23.03.2024 15:59 Відповісти
Написано рік тому (кацапське ЗМІ).

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23.03.2024 16:24 Відповісти
Якщо це було рік тому, то виходить, що зс рф вже рік не може здолати армію... інвалідів?
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23.03.2024 17:01 Відповісти
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23.03.2024 16:01 Відповісти
Друзі, хто має серйозну хронічну хворобу, якщо підпадаєте під категорію «обмежено придатний», якщо ваш стан дійсно не дозволяє повноцінно служити, відразу, як закон вступить в силу, сходіть до лікаря, візьміть консультаційний висновок, і щоб обовʼязково було написано слово «загострення», і робіть так раз в три місяці. Консультаційний висновок носіть з собою. Якщо потрапите на ВЛК, то вам трохи поморочать голову, але визнають тимчасово непридатними. Хоча б так. Бо з цим новим законом можуть записати і в штурмову роту, і нічого не зробиш.
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23.03.2024 16:08 Відповісти
Щоб пройти огляд у лікаря, треба від кількох тижнів, до пів року наперед, записуватись на діагностику.
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23.03.2024 22:33 Відповісти
Не обовʼязково. Консультація фахівця в приватній лікарні коштує 500-1000 гривень. Записатися можна сьогодні на сьогодні, направлення сімейного лікаря не потрібно. Півдня в черзі чекати не потрібно, приймуть в записаний час плюс-мінус 15 хвилин. Зазвичай людина з хронічним захворюванням уже знає які дослідження потрібно принести, якщо потрібно. А якщо не знає, то можна записатися на консультацію, зробити дослідження, які призначить лікар (зазвичай за тиждень можна впоратися і обійдеться ще 500-5000 гривень залежно від складності і кількості досліджень, флюшку, наприклад можна і в державній лікарні без направлення і попереднього запису за 30 гривень зробити). І тоді з усіма результатами на повторну консультацію. Якщо сутужно з грішми і часом, можна прийти до лікаря без досліджень, без нічого, лише із скаргами. Лікар призначить діагностику і напише в консультаційному висновку підозру на загострення хронічної хвороби. Цього вже достатньо, щоб при потраплянні на ВЛК не направили відразу на полігон, а направили на дообстеження.
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24.03.2024 01:02 Відповісти
Я так і робила. На узі взагалі не записують, пішла на платний 530 гр заплатила. Знайомі голосять, на деякі діагностичні процедури на серпень записані. Швидше помруть ніж переплатять.
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24.03.2024 12:34 Відповісти
та при чому тут хвороби хочуть знов збити бабло ..
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23.03.2024 16:10 Відповісти
Які ж них будуть воїни? Це щоб поповнити кількість наших полонених?
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23.03.2024 16:15 Відповісти
Ні щоб поповнити цвинтарі, а потім щоб взагалі пенсіонерів не було і платити пенсії не було кому.
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04.04.2024 16:20 Відповісти
Веніславсткий , ти пизлиш як *****. Ніколи обмежених не випускали ща кордон.
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23.03.2024 17:13 Відповісти
Пениславский
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23.03.2024 19:21 Відповісти
А непридатних почему не отправляют? Это же нарушение прав! У нас все люди равны!
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23.03.2024 17:30 Відповісти
В мене є знайомий молодший за мене ,56 років після інфаркту має запис непридатний у мирний час обмежено придатний у військовий. Він піде у штурмовики??
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23.03.2024 17:38 Відповісти
І у мене знайомий, після двох відкритих операцій на серці. Який не може швидко ходити, задихається. Рік йому ТЦК морочив голову, хотів придатним визнати. Начилу обмеженим признали
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23.03.2024 17:51 Відповісти
Прийдеться перепройти і у штурмовики!!
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23.03.2024 18:50 Відповісти
Цей закон породжує корупційні ризики, адже справді хворі без грошей можуть виявитися придатними, в той час , як багаті будуть відкупляться.
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23.03.2024 17:54 Відповісти
Так і буде. Які можуть бути сумніви?
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23.03.2024 19:05 Відповісти
Розумово не придатні приймають"закони"... А вони і всі їхні рідні та близькі відсутні...??? «ваші діти не загинуть в Україні - для того є наші»
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23.03.2024 18:06 Відповісти
А Вєня Сравскій не має бажання пройти комісію та підсилити підрозділи???
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23.03.2024 18:32 Відповісти
Чи може військовослужбовець бути придатним,якщо в нього :
Варикоз 3 ступеня.
Дисциркуляторна енцефалопатія.
Серцева недостатність.
Гіпертонія 2 ступеня.
Зміщення дисків хребта,протрузії.
Кожного дня він приймає ліки
за схемою,щоб не вмерти...
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23.03.2024 18:37 Відповісти
може за новими законами. Всі придатні... тільки втрата кінцівок врятує...
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23.03.2024 18:59 Відповісти
Племінник з грижами хребта воює.
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23.03.2024 22:35 Відповісти
Цей чорт також повинен приєднатись до своїх пацанів у якийсь табір орко-воєннополонених, бо таке ж саме х..ло які і ти біси.
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23.03.2024 18:55 Відповісти
У мене багато років була проблема з гіпертонією 2 степінь а зараз по новому винне зробили 1стєпень 3 високій річки і ще мати інвалід дитинства 2групи не ходяча 79 років батько помер у січні цього року я залишився один з мамою і це ні як не вліяє на воинкома в тцк
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23.03.2024 18:59 Відповісти
Так є ж відстрочка, коли мати має группу?
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23.03.2024 19:02 Відповісти
У вас поважна причина. Треба матір на ВЛК.
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23.03.2024 22:38 Відповісти
навіщо матір на ВЛК, якщо в неї вже є друга група??
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24.03.2024 13:15 Відповісти
Можно просто вспомнить что "обмежено придатний" это тот кто "непридатний у військовий час", потом вспомнить что у нас "військовий час" и вообще всех перевести в "придатний" без никаких коммисий.

У ссыкуняр пердаки погорят, но это то, чего все и хотят )))))
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23.03.2024 19:23 Відповісти
Спеціально для "обдарованих" - "Обмежено придатний - придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо." Саме таке формулювання стоїть в медичних документах після визнання їх обмежено придатними. Додатково може бути зазначено - "потребує спец.взуття", або щось інше залежно від хвороби. Питання на кмітливість - чи буде хтось дивитися на на особливі відмітки в медичних документах якщо людину визнали "придатною"?
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24.03.2024 00:48 Відповісти
Тоесть притензий к новости и подходу нет? А есть притензии к работе ТЦК и ВЛК и прочих держслужбовцев? Ну так для особо одаренных, мы подход и новость обсуждаем а не то "что все пи*расы, нихера не работает, везде корупция, ничего не работает, все херня". Это можно обсуждать под любой новостью и в любое время. Если напрячся то можно и в любой стране, всмысле про любую страну, но в Украине легче всего.
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24.03.2024 05:44 Відповісти
Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися
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23.03.2024 19:42 Відповісти
Хех, так на обмежену придатність мед показання ж були. І куди ці норми змістили, в придатні? Так будуть інваліди через пів року, хто оплачувати лікування буде?
Якщо хтось неправильно застосовує ці норми для уникнення мобілізації, то розбирайтись з цими проблемами.
Доречі держава і зараз не оплачує лікування поранених. Зі своєї зарплатні потрібно бійцеві доплачувати.
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23.03.2024 20:29 Відповісти
Гребуть тих, кого можуть. Тому що здорові, розумні, сильні чоловіки уміють ухилитись від мобілізації.
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23.03.2024 20:58 Відповісти
Ну от вам приклад - я колись мав дуже таку сильну травму, наслідки якої зберігаються назавжди, дві операції, була друга група інвалідності, але у мсек натякнули що без грошей буде важко продовжити. Грошей не було, то й плюнули.

Військкомат тоді поставив у квитку пункт "б" - обмежено придатний, хоча там було між обмежений і повністю непридатний. Ну ок, радий шо не чіпають, взяв квиток і пішов, хто ж знав шо війна буде. І от по закону зараз я як обмежено придатний мав би зараз десь на блокпосту стояти чи там при тцк бути (ну вони самі так кажуть). А по факту - от вже плавно став повністю придатний. Та й без того місця на блокпостах зайняті й розписані. От вам і закон.

І я погоджуюся що у "війні за виживання держави та нації" всі мають дружно йти воювати. Тільки не бачу я цього всього - виїжджають, рєшають, відмазуються, причому масово. А в тебе грошей нема - то пох на діагнози, всі будуть розказувати тобі про ухилянтство і захист батьківщини. Тьху.
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23.03.2024 22:55 Відповісти
Співчуваю.
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23.03.2024 23:22 Відповісти
Особисто Веніславському бажаю розбитого *****.
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24.03.2024 05:47 Відповісти
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