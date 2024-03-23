"Обмежено придатні" після повторного медогляду можуть бути направлені у бойові підрозділи, - "слуга народу" Веніславський

Визнані обмежено придатними до служби військовозобов’язані згідно з новим законом повторно пройдуть медичний огляд і можуть бути визнані придатними або непридатними

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп Веніславський сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, який, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом дев’яти місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними", поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

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"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав нардеп.

Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.

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"Вони можуть бути мобілізованими, якщо будуть визнані придатними, і тим самим поповнити, ті вакантні місця у бойових бригадах", – заявив Веніславський.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10313 – про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Він передбачає повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців. Це стосується військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними".