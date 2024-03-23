"Обмежено придатні" після повторного медогляду можуть бути направлені у бойові підрозділи, - "слуга народу" Веніславський
Визнані обмежено придатними до служби військовозобов’язані згідно з новим законом повторно пройдуть медичний огляд і можуть бути визнані придатними або непридатними
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп Веніславський сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, який, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом дев’яти місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними", поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.
"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав нардеп.
Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.
"Вони можуть бути мобілізованими, якщо будуть визнані придатними, і тим самим поповнити, ті вакантні місця у бойових бригадах", – заявив Веніславський.
Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10313 – про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Він передбачає повторний медичний огляд протягом дев'яти місяців. Це стосується військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними".
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знайомий офіцер по кадрам під Авдіївкою, він таких назад вертає а от поруч з ним такий самий офіцер бере, для плану, тиждень і поїхав той новоприбулий на щиті додом
Правильно
Надо же сберечь полицейских в Киеве, например
Они , к примеру, стоят с палочкой сутками у ТЦ Украина
И бабло собирают
Один точно похож на актера Моргунова
Жирный,здоровый , румянец во всю щеку
И все время повторяет про то,что он ИНВАЛИД
- Ну, я інвалід!
... З ним пройду.... Маю, без хвальби, не поганий війський досвід. На дембель??? Бо спишуть, по любому після В ЛК....
Данилов з Стефанчуком, напевно, або оті Оманські з ОПУ…
довбойоби займаються популізмом. Краще поліцейських тилових крис мобілізувати, що сидять в тулу і кашмарять бізнес
Варикоз 3 ступеня.
Дисциркуляторна енцефалопатія.
Серцева недостатність.
Гіпертонія 2 ступеня.
Зміщення дисків хребта,протрузії.
Кожного дня він приймає ліки
за схемою,щоб не вмерти...
У ссыкуняр пердаки погорят, но это то, чего все и хотят )))))
Якщо хтось неправильно застосовує ці норми для уникнення мобілізації, то розбирайтись з цими проблемами.
Доречі держава і зараз не оплачує лікування поранених. Зі своєї зарплатні потрібно бійцеві доплачувати.
Військкомат тоді поставив у квитку пункт "б" - обмежено придатний, хоча там було між обмежений і повністю непридатний. Ну ок, радий шо не чіпають, взяв квиток і пішов, хто ж знав шо війна буде. І от по закону зараз я як обмежено придатний мав би зараз десь на блокпосту стояти чи там при тцк бути (ну вони самі так кажуть). А по факту - от вже плавно став повністю придатний. Та й без того місця на блокпостах зайняті й розписані. От вам і закон.
І я погоджуюся що у "війні за виживання держави та нації" всі мають дружно йти воювати. Тільки не бачу я цього всього - виїжджають, рєшають, відмазуються, причому масово. А в тебе грошей нема - то пох на діагнози, всі будуть розказувати тобі про ухилянтство і захист батьківщини. Тьху.