Росіяни атакували Одещину балістикою: ракета влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району
Армія РФ атакувала Одещину балістикою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Зазначається, що Сили оборони півдня України над Чорним морем знищили два розвідувальні дрони типу "Zala".
"Ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандер-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.
Захисники закликали оперативно реагувати на попередження про небезпеку і переходити в укриття.
"Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО", - додали у відомстві.
Топ коментарі
+2 Наташа Бровко
показати весь коментар23.03.2024 14:45 Відповісти Посилання
+2 Наташа Бровко
показати весь коментар23.03.2024 14:57 Відповісти Посилання
+2 Светлана Круп
показати весь коментар23.03.2024 15:16 Відповісти Посилання
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Так Україна докотиться до путінської кишені!
Щоб не забули українці про весняні шашлики-2022 і про "нада проста пєрєстать стрілять" і про розмінований південь України та відведення військ тому подібні висери антиукраїнської влади зелених недоумків.
решта десь щось пострілюють
А найхитріші - платять бабки і йдуть у 55+ на стаціонарну форму навчання до коледжів, університетів, бурс! Ось це реальна сміхота !!!
Ось тут наші таки Чемпіони світу у збиванні р@шистського мотлоху