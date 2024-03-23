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Росіяни атакували Одещину балістикою: ракета влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району

ракета,балістика,балістична

Армія РФ атакувала Одещину балістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що Сили оборони півдня України над Чорним морем знищили два розвідувальні дрони типу "Zala".

"Ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандер-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.

Захисники закликали оперативно реагувати на попередження про небезпеку і переходити в укриття.

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"Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО", - додали у відомстві.

Автор: 

Одеська область (3306) балістичні ракети (445) Сили оборони півдня (379)


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Топ коментарі
+2
То може пора в цей асфальт і самого зе закатати?! Всі лише язики чешуть і ніхто, нічого не робить!!
Так Україна докотиться до путінської кишені!
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23.03.2024 14:45 Відповісти
+2
Перш за все, ці лайдацюри та ждуни, прикривають свої сраки, чекають на русский мир і мріють, як би не загребли до ЗСУ! Згадаймо Херсон, Бахмут, Авдіївку!! Там таких було 45%.
А найхитріші - платять бабки і йдуть у 55+ на стаціонарну форму навчання до коледжів, університетів, бурс! Ось це реальна сміхота !!!
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23.03.2024 14:57 Відповісти
+2
Одесі потрібен Патріот. І бажано, не один.
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23.03.2024 15:16 Відповісти
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А славетні "Patriot" де!??
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23.03.2024 14:36 Відповісти
в зеасфальті
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23.03.2024 14:40 Відповісти
То може пора в цей асфальт і самого зе закатати?! Всі лише язики чешуть і ніхто, нічого не робить!!
Так Україна докотиться до путінської кишені!
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23.03.2024 14:45 Відповісти
Поки ні.Але потрібно постійно нагадувати усім хто бовкнув : "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"
Щоб не забули українці про весняні шашлики-2022 і про "нада проста пєрєстать стрілять" і про розмінований південь України та відведення військ тому подібні висери антиукраїнської влади зелених недоумків.
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23.03.2024 14:57 Відповісти
А хто сказав що лише справа у зелених?! В середині країни стільки лайна після всіх цих КПУ, СПУ, ОПЗЖ, Наш край, Сила і честь (втікач, колаборант, КГБ-іст Сміжко) алишилось! Їх прихильники нікуди не ділись. Це все про-російські консерви!!!
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23.03.2024 15:01 Відповісти
більшість з них прикриває спокій найвеличнішої сраки за всю історію України
решта десь щось пострілюють
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23.03.2024 14:52 Відповісти
Було два пуски ЗКР.
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23.03.2024 14:36 Відповісти
Їм тепер можна, в них же 100 тушок відмінусувалось.
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23.03.2024 14:51 Відповісти
Перш за все, ці лайдацюри та ждуни, прикривають свої сраки, чекають на русский мир і мріють, як би не загребли до ЗСУ! Згадаймо Херсон, Бахмут, Авдіївку!! Там таких було 45%.
А найхитріші - платять бабки і йдуть у 55+ на стаціонарну форму навчання до коледжів, університетів, бурс! Ось це реальна сміхота !!!
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23.03.2024 14:57 Відповісти
Одесі потрібен Патріот. І бажано, не один.
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23.03.2024 15:16 Відповісти
Харкову потрібніше. А краще - "Сапсани", щоб з ПУ С-300 було як з нашими "блукаючими Петріотами".
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23.03.2024 15:27 Відповісти
Харкову потрібніше бути на 200 км подалі від кордону з рашкою. А петріот потрібен саме Одесі, бо це останній вихід до моря. І якщо і поставлять то там, але звісно це мрії. Ніхто нам нічого не дасть.
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23.03.2024 16:04 Відповісти
Одне втішає, що цей коригувальник таки наша людина - вже який раз влупили мимо)
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23.03.2024 15:22 Відповісти
Коригувальники не долетіли завдяки роботі ППО.
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23.03.2024 15:26 Відповісти
Так, наші ППО це фантастика!
Ось тут наші таки Чемпіони світу у збиванні р@шистського мотлоху
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23.03.2024 16:25 Відповісти
на фото крилата ракета ане балістична
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23.03.2024 16:34 Відповісти
 
 