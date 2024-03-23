Росіяни атакували Одещину балістикою: ракета влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району

Армія РФ атакувала Одещину балістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що Сили оборони півдня України над Чорним морем знищили два розвідувальні дрони типу "Zala".

"Ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандер-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.

Захисники закликали оперативно реагувати на попередження про небезпеку і переходити в укриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО

"Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО", - додали у відомстві.