"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно", - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.
Про це він заявив під час сьогоднішнього звернення до росіян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно"...Слідчі та правоохоронні органи зроблять все, щоб встановити всі деталі теракту у "Крокусі". Ми встановимо та покараємо кожного. Усі виконавці, організатори та замовники теракту у "Крокусі" понесуть справедливе покарання", - запевнив Путін.
Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.
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это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
"вікно"...
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську та опублікувало фотографії ймовірних виконавців нападу. ІД при цьому назвала цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".
"Озброєні автоматами, пістолетами та бомбами, бійці завдали Росії важкого удару, націлившись на тисячі християн у музичному залі", - йдеться у заяві ІД, оприлюдненій близьким до угруповання пропагандистським агентством Amaq.
Також представники ІД заявили, що бойовики вбили "десятки християн" у рамках своєї війни з країнами, які, як вони стверджують, борються з ісламом.
Врут тупо и убого , как будто воспитанники провинциальных специнтернатов для умственно отсталых.
пограничные войска, которые сейчас в условиях войны осуществляют особо усиленную, особо плотную охрану российско-украинской границы являются составной частью именно ФСБ.
Ведь для того, чтобы прибыть к границе с Украиной террористам необходимо было сначала пройти на территории РФ целых 4 этапа строжайшего контроля, и всё это при том, что в Брянской области, с января 2023 года, бессрочно установлен "высокий уровень террористической опасности", там максимально усиленные проверки на всех дорогах.
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102423975 Приказ ФСБ России от 26 декабря 2022 года N 803 «О пределах пограничной зоны на территории Брянской области»
1. при въезде в пограничную зону за 40 км от границы необходимо представить пропуск от ФСБ, заранее заказанный в пограничной службе: контроль пропусков от ФСБ на физлиц и на транспортные средства также производится в обязательном порядке
2. при въезде в зону проведения СВО
3. при въезде в пограничную полосу
4. при пересечении самой государственной границы РФ-Украины.
То есть, из заявления Путина однозначно следует, что "окно" для террористов на границе организовала именно ФСБ.
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Может напомнить этому террористу про его теракты
16 марта 2022 годаhttps://24tv.ua/ru/rossijane-sbrosili-sverhmoshhnuju-bombu-dramteart-mariupolja_n1908353 оккупанты ударили сверхмощной бомбой по зданию драматического театра в Мариуполе
Во время атаки в театре находились около тысячи человек, которые скрывались от бомбардировки.
Россиянам было известно, что в театре прятались люди, в том числе малыши, ведь возле здания былиhttps://24tv.ua/ru/vraga-jeto-ne-ostanovilo-pered-fasadom-dramteatra-mariupole-byli_n1908624 сделанные надписи о том, что там находятся дети.
Оккупанты во время разбора заваловhttps://24tv.ua/ru/v-mariupole-rossijane-zachishhajut-zavaly-dramteatra-i-uvozjat-tela-pogibshih_n1961228 тела погибших вывозили в деревню Мангуш и сваливали в 300-метровую траншею.
https://24tv.ua/ru/udar-po-dramteatru-mariupole-pochemu-rossijane-skryvajut-kolichestvo_n2467422
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Игил - не вижу выгоды.
Украина - а зачем?
Больше это похоже на демонстрацию под чужим флагом.
По моему мнению, это выгодно двум игрокам. Израилю- чтобы отодвинуть Россию в сторону от арабо-израильского конфликта ... или кадырову, для которого будущее его халифата, если в России (не путинской) установится нормальная власть - далеко не светлое и не прекрасное
Почему Израиль?
Это продолжение таджикских событий, с инициированием НЕПОНЯТНО кем, массовыми протестов в связи с прилетом беженцев из Израиля.
Для Израиля беженство из Израиля (ерида) страшнее любой атаки мусульманских экстремистов
Почему Кадаров?
Кадырову нужно любой ценой продекларировать себя в ЭКСТРЕМИСТСКОМ мусульманском мире и заручится его поддержкой на случай, если в России сменится власть
Да, конечно..
Боже мой, кем он нас считает? Я больше не могу видеть его уродливое лицо, которое безостановочно выплевывает ложь. Он настоящий ублюдок в Кремлевской башне. Украинцы должны взорвать Московский Кремль первой доставленной из Германии ракетой «Таурус».
Я буду голосовать только за ту партию, которая будет поставлять ракеты в Украину..