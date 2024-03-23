"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Про це він заявив під час сьогоднішнього звернення до росіян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно"...Слідчі та правоохоронні органи зроблять все, щоб встановити всі деталі теракту у "Крокусі". Ми встановимо та покараємо кожного. Усі виконавці, організатори та замовники теракту у "Крокусі" понесуть справедливе покарання", - запевнив Путін.

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Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.