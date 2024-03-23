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"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно", - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Про це він заявив під час сьогоднішнього звернення до росіян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено "вікно"...Слідчі та правоохоронні органи зроблять все, щоб встановити всі деталі теракту у "Крокусі". Ми встановимо та покараємо кожного. Усі виконавці, організатори та замовники теракту у "Крокусі" понесуть справедливе покарання", - запевнив Путін.

Також читайте: ФСБ про стрілянину в "Крокус Сіті Холл": терористи хотіли втекти в Україну, "мали відповідні контакти на українській стороні"

Як повідомлялося, ФСБ РФ заявила, що після скоєння теракту в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї злочинці намагалися втекти, пересуваючись на машині нібито у бік російсько-українського кордону. Також зазначається, що терористи начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Автор: 

путін володимир (24130) стрілянина (1795) теракт (1027)


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Топ коментарі
+127
В смысле, а ваши доблестные погранцы тоже это окно обеспечивали?
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23.03.2024 14:46 Відповісти
+74
Окно фсб предоставило?
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23.03.2024 14:46 Відповісти
+57
"карочє тема"... уявимо собі ситуацію..."гіпотетично" ... 4 терористів готували супер теракт, пронесли зброю і інше обладнання в будівлю, усіх постріляли і все підпалил і... сіли в білу машину і на ній одній їхали аж на Брянщину усі разом. замість того, щоб розділитися і поїхати до "вікна", "дверей", " дірки" чи ще чогось на 10 автівках і 7 велосипедів, 3 лодкок і 5 коней.

Блін, капець... локшина для дебілів, тобто " системно необізнаних" громадян...
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23.03.2024 15:10 Відповісти
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М-да, ***** оказывается подготовил террористам окно со стороны рашки, но те не поняли и двинули в сябровщину... Гммм - а должны были подорваться на украинских минах, не не захотели, теперь им уши режут. И ведь шо главное - сам им по пол лимона сунул. Интересно, - где он этих дебилов откопал? Хотя... Мац-ква ДАВНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОМОЙКУ, которую усердно ковыряют грачи. АРХ М
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23.03.2024 18:54 Відповісти
прекратите называть это событие терактом.
это специальная военная операция ИГИЛ на территории Кацапской Федерастии.
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23.03.2024 18:56 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/27216
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23.03.2024 19:07 Відповісти
Дед бредит. Дайте ему селедки. Он путает буквьі. И признает, что подготовил "очко" на границе.🤣
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23.03.2024 19:10 Відповісти
Xто почав війну в Україні, залишаються y kремлі.
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23.03.2024 19:11 Відповісти
Що таке "вікно" на границі росії хз Україною? Там стоять українські прикордонники? Принцип "хто всрався? - невістка"
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23.03.2024 19:14 Відповісти
терористи їхали в сторону українського кордону, кричали "Слава Україні" і розкидували візитки Буданова, Залужного, і навіть Яроша.
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23.03.2024 19:17 Відповісти
Це ніщо в порівнянні з останніми знахідками! Друга група терористів втекла на схід - тобто в бік США (на автомобілі з американськими номерами). На Чукотці їх чекали Дмитро Ярош і агенти української розвідки з надувним човном і візитівками "Правого сектора". А далі все просто - перетнеш Берингову протоку і через півгодини ти в США в обіймах ЦРУ.
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24.03.2024 12:53 Відповісти
"Ті, хто стріляв у "Крокусі", рушили у бік України, де для них було підготовлено
"вікно"...
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23.03.2024 19:19 Відповісти
"Правда, правда,бо по дорозі до вікна погубили візитки Яроша і інструкцію підписану Даніловим , бljдь буду"- підпис Путін
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23.03.2024 20:30 Відповісти
Пояснення особливо і вигадувати не довелося, вже давно було написане в сценарії до фільму "Діамантова рука" )) - "Машина марки "Москвич" на большой скорости движется в направлении государственной границьi". Додали лише назву країни.
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23.03.2024 19:48 Відповісти
DW

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську та опублікувало фотографії ймовірних виконавців нападу. ІД при цьому назвала цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".

"Озброєні автоматами, пістолетами та бомбами, бійці завдали Росії важкого удару, націлившись на тисячі християн у музичному залі", - йдеться у заяві ІД, оприлюдненій близьким до угруповання пропагандистським агентством Amaq.

Також представники ІД заявили, що бойовики вбили "десятки християн" у рамках своєї війни з країнами, які, як вони стверджують, борються з ісламом.
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23.03.2024 19:54 Відповісти
При цьому російські Telegram-канали зпівставили фото ІД із кадром Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка прозвітувала про затримання виконавців теракту. Журналісти стверджують, що за одягом та рисами обличчя ідентифіковано трьох нападників.
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23.03.2024 19:56 Відповісти
пуйло готував- пуйло краще знає.
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23.03.2024 19:56 Відповісти
Путя, а коли вже Курск-2 топити будемо?
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23.03.2024 20:01 Відповісти
Тапіть в сартірє! Гооойдааа!
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23.03.2024 20:02 Відповісти
Шо кацапы пыль в глаза пускают... Они же потрындеть фальшивого хутю выставили на посмешище... Вы тока посмотрите на его заточку.
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23.03.2024 20:37 Відповісти
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23.03.2024 21:04 Відповісти
Думаю що, з таким кривавим привителем, який вибрав російський люд це не останній кривавий теракт.
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23.03.2024 21:10 Відповісти
ты **** каждый день хладнокровно убиваешь наших людей...падла конченная.
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23.03.2024 21:13 Відповісти
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23.03.2024 21:17 Відповісти
Мля., яке ж ти кончене, і стадо в тебе кончено слабоумне... жесть
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23.03.2024 21:28 Відповісти
бугага питор плешивый
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23.03.2024 21:44 Відповісти
Як вони спалили той будинок культури на 6 тисяч народу, що аж стеля впала Запальничками певно
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23.03.2024 21:46 Відповісти
Вікно???? А чому не двері? Наскільки я читав то відповідальність взяли на себе бойовики афгансько-пакистанського осередку ІГІЛ. Так тож ваші друзі рашисти! Ви ж з афгано-пакистанськимТалібаном післЯ виводу з Афгану американських вояків сильно товарищуєте. Ну то й не скиглить!
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23.03.2024 21:50 Відповісти
Хм...цікаве діло...ІДІЛ не втомлюється повторювати: ми нанесли по Раші дуже сильний удар, а Рашка твердить своє: ми вам не віримо,це Україна все влаштувала!
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23.03.2024 22:02 Відповісти
Даже слушать противно, человекоподобное разглагольствует о справедливости. Развязал кровопролитие близких народов и виноваты все вокруг кроме его миноносца в кавычках
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23.03.2024 22:26 Відповісти
Досить патякати про " блізкіє народи", воші та інші паразити їм брати.
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24.03.2024 06:12 Відповісти
КОМУ ВЫГОДЕН ТЕРАКТ ТОТ И ЗАКАЗЧИК
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23.03.2024 23:14 Відповісти
Кацапам необхідні українці в їх імперії бо вони вироджуються у дебілів. Ціла махіна різних спецслужб з безмежним фінансуванням не може придумати вірогідний сценарій та тим більше виконати його. Ця тупа інсценуація не тягне навіть на шкільну постановку. Це результат виродження кацапів за часи життя без України. Тому і крадуть найперше дітей. Але час їх прийшов. Неандертальці не витримали конкуренції з людиною розумною, те саме відбувається з кацапами.
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24.03.2024 00:33 Відповісти
Ордынские манкурто-дегенераты не способны даже придумать минимально правдоподобную версию.

Врут тупо и убого , как будто воспитанники провинциальных специнтернатов для умственно отсталых.
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24.03.2024 06:15 Відповісти
Усе так i було.
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24.03.2024 00:38 Відповісти
хто б сомневался... это х**ло уже все предсказуемо брешет... бо извилин не много... за сутки дОтого как он раскрыл пасть было ясно что он скажет...вернее - что сбрешет...
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24.03.2024 02:10 Відповісти
Окно на государственной границе со стороны России может организовать только ФСБ :

пограничные войска, которые сейчас в условиях войны осуществляют особо усиленную, особо плотную охрану российско-украинской границы являются составной частью именно ФСБ.

Ведь для того, чтобы прибыть к границе с Украиной террористам необходимо было сначала пройти на территории РФ целых 4 этапа строжайшего контроля, и всё это при том, что в Брянской области, с января 2023 года, бессрочно установлен "высокий уровень террористической опасности", там максимально усиленные проверки на всех дорогах.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102423975 Приказ ФСБ России от 26 декабря 2022 года N 803 «О пределах пограничной зоны на территории Брянской области»

1. при въезде в пограничную зону за 40 км от границы необходимо представить пропуск от ФСБ, заранее заказанный в пограничной службе: контроль пропусков от ФСБ на физлиц и на транспортные средства также производится в обязательном порядке

2. при въезде в зону проведения СВО

3. при въезде в пограничную полосу

4. при пересечении самой государственной границы РФ-Украины.

То есть, из заявления Путина однозначно следует, что "окно" для террористов на границе организовала именно ФСБ.
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24.03.2024 06:12 Відповісти
Натякаючи на те що він бог вбив трошки русні, щоб отримати право вбити більше українців. Що це він задумав, можливо ядеркою хоче по нам, чи зібрати більшу русоармію?
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24.03.2024 03:34 Відповісти
***** хоч розуміє яке воно жалюгідне та нікчемне?
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24.03.2024 06:08 Відповісти
Плешивий дбл блд з мертвими очима
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24.03.2024 08:47 Відповісти
а ті підори що стріляють в Україні прихжали з маскви і досі тут . вбивці *****, расійські ****** окупанти,Ю вонючий ***** кремлівський ублюдок
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24.03.2024 09:20 Відповісти
Не можна матюкатися! Ти ж українець!
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06.05.2024 09:38 Відповісти
Скажу чому. Відчувайте себе вище за москалів. Ога?
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06.05.2024 09:43 Відповісти
Кажуть, їх зустріти мав особисто Степан Бандера і Залужний
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24.03.2024 10:03 Відповісти
Відчуття гумору саме на тому рівні. Слава Україні!
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06.05.2024 09:34 Відповісти
Посол РБ Путину по морде членом уже поводил! Дмитрий Крутой отметил в интервью, что: «руководитель Комитета госбезопасности РБ находится в прямой связи со своим коллегой из РФ. И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена». Арест террористов утром 23 марта был произведён в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью. Кстати, в Беларуси до сих пор находятся несколько сот боевиков ЧВК «Вагнер». Все это могло быть просто местью за Пригожина.
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24.03.2024 10:11 Відповісти
И этот ньюГитлер, убийца тысяч украинцев еще раскрывает свою черную пасть?

Может напомнить этому террористу про его теракты

16 марта 2022 годаhttps://24tv.ua/ru/rossijane-sbrosili-sverhmoshhnuju-bombu-dramteart-mariupolja_n1908353 оккупанты ударили сверхмощной бомбой по зданию драматического театра в Мариуполе

Во время атаки в театре находились около тысячи человек, которые скрывались от бомбардировки.

Россиянам было известно, что в театре прятались люди, в том числе малыши, ведь возле здания былиhttps://24tv.ua/ru/vraga-jeto-ne-ostanovilo-pered-fasadom-dramteatra-mariupole-byli_n1908624 сделанные надписи о том, что там находятся дети.

Оккупанты во время разбора заваловhttps://24tv.ua/ru/v-mariupole-rossijane-zachishhajut-zavaly-dramteatra-i-uvozjat-tela-pogibshih_n1961228 тела погибших вывозили в деревню Мангуш и сваливали в 300-метровую траншею.

https://24tv.ua/ru/udar-po-dramteatru-mariupole-pochemu-rossijane-skryvajut-kolichestvo_n2467422
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24.03.2024 10:13 Відповісти
Старий предурошний марозмат
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24.03.2024 11:30 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:34 Відповісти
То старе відео. Зняте в часи коронавірусу.
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24.03.2024 12:17 Відповісти
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24.03.2024 11:44 Відповісти
Сирійський мальчик почав помсту з .... небес ! За Крокус несуть відповідальність россійські пілоти тих літаків, які бомбили дітей, старих, цивільних, хворих у лікарнях Алеппо ! на моцквє всі сміялись і аплодували силі россійських ВКС - бомбити беззбройних це ж не бомбити засоби ПВО. МАЛЬЧИК зрівняє мацкву. З Алеппо. Не сочувствую, а ненавижу *****. ВсЬо начал мальчик з подворотни петербурга, коего чмарили в сортире школы. Его ненависть к миру першла все границы и красные линии. И выгребают результаты его мести миру все в мире. Остановите тероризм маленького негодяя с петербурга.
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24.03.2024 12:05 Відповісти
Ось що Григорій, фраза остановите терроризм, тут не проходит. Кто и чего тебе будет останавливать??? Только автомат в руки и под Авдеевку только так можн остановить и плешивого гитлера и его терроризм и его участие в войне в Сирии и т.д. А что то провозглашать с дивана это куйня полная и ни к чему не приведет…. Слава ЗСУ!!!
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25.03.2024 13:51 Відповісти
Так, та не так ! Загалом, ***** зупиняти повинні тільки українці ? А інші ... ни причем, так ? Алеппо вчора було під Авдіївкою ? Або сьогодні Крокус ? Хто всрався?- невістка! Чи українці мають за все нести відповідальність. А світ буде перейматись і цокати язиками ? Мені 64 і я готовий до авдіївок разом з Жаками, Гансами, Швабами, Іванками, Чехами. Зі всіма, хто "годував і виховував" плешивого гитлера. Принаймні так буде чесно. І СУПЕР демократично. Бо уроки Алеппо перетворились у лекції в Україні. І учнями були європейці, а не українці. Ми стали одразу ... студентами. У Жака пробудилось щось, але інші одразу "ату его!" Якось так, шановний, з дивану.
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25.03.2024 19:36 Відповісти
и снова украинцы ему в штаны насрали.
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24.03.2024 12:36 Відповісти
Ну, я так зрозуміла що була підлогова щелина, ну,як би дюрка в підлозі, і вони проскочили в просак, чи в просєку. Тримають всіх за дурнів,або дурних неадекватів.
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24.03.2024 12:53 Відповісти
Кацапський блогер Ель Мюрід опублікував карту з маршрутом руху терористів , і з місцем їх затримання . Від України це - хто зна де . !! То - їхали в Україну кажеш , ******* ?
.
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24.03.2024 13:28 Відповісти
Щоб скористатися "вікном" в Україні треба щоб спочатку їм кацапи відкрили вікно в росії та не 3,14-зділи про граніцу на замкє.
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24.03.2024 14:19 Відповісти
Когда происходят такие вещи - не рассуждай кого обвинить, чтобы ТЕБЕ было выгодно. Ищи, кому это выгодно.

Игил - не вижу выгоды.

Украина - а зачем?

Больше это похоже на демонстрацию под чужим флагом.

По моему мнению, это выгодно двум игрокам. Израилю- чтобы отодвинуть Россию в сторону от арабо-израильского конфликта ... или кадырову, для которого будущее его халифата, если в России (не путинской) установится нормальная власть - далеко не светлое и не прекрасное

Почему Израиль?

Это продолжение таджикских событий, с инициированием НЕПОНЯТНО кем, массовыми протестов в связи с прилетом беженцев из Израиля.

Для Израиля беженство из Израиля (ерида) страшнее любой атаки мусульманских экстремистов

Почему Кадаров?

Кадырову нужно любой ценой продекларировать себя в ЭКСТРЕМИСТСКОМ мусульманском мире и заручится его поддержкой на случай, если в России сменится власть
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24.03.2024 15:26 Відповісти
для них было подготовлено "окно"

Да, конечно..
Боже мой, кем он нас считает? Я больше не могу видеть его уродливое лицо, которое безостановочно выплевывает ложь. Он настоящий ублюдок в Кремлевской башне. Украинцы должны взорвать Московский Кремль первой доставленной из Германии ракетой «Таурус».
Я буду голосовать только за ту партию, которая будет поставлять ракеты в Украину..
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24.03.2024 17:50 Відповісти
!
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28.03.2024 17:03 Відповісти
ЗАДЕРЖИТЕ СУМАСШЕДШЕГО ПУТИНА !!!
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28.03.2024 17:04 Відповісти
Тебе не Олегом звати? Знав колись Олега Правдивого...
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06.05.2024 09:28 Відповісти
Нехай не брешуть! Україна ніколи не була терористом.
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06.05.2024 09:25 Відповісти
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