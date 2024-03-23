Україна є одним зі світових лідерів у розробці й тестуванні технологій на полі бою, - Міноборони

Україна є одним зі світових лідерів у розробці та тестуванні нових технологічних рішень на полі бою, зокрема має рішення, як ефективно використовувати штучний інтелект у розробках безпілотних систем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, про це заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила під час першого засідання з питань імплементації Політичної декларації щодо відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері. Організатором заходу є Сполучені Штати Америки.

"Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей за рахунок розвитку оборонних технологій. Тоді як Росія, застосовує штучний інтелект шахедів, знищуючи все у зоні досяжності її зброї: лікарні, заклади освіти, дитячі будинки тощо", - зазначила Черногоренко.

Політичну декларацію щодо відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері за ініціативою американської сторони минулого року підписали 46 країн, серед яких Україна, Сполучені Штати, Японія та інші країни з Африки, Європи та Північної Америки.

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Як зазначається, ця ініціатива сприяє створенню міжнародної системи відповідальності. Показово, що серед підписантів немає Росії.

"Україна є одним зі світових лідерів у розробці та тестуванні нових технологічних рішень на полі бою. Ми маємо рішення, як ефективно використовувати ШІ у розробках безпілотних систем. Деякі варіанти вже протестовані і навіть використовуються на передовій", - додала Черногоренко.

Довідково: У 2020 році Уряд України прийняв розпорядження № 1556-р "Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні". Реалізація Концепції передбачена на період до 2030 року. Також було затверджено Дорожню карту для реалізації Концепції на 2021-2024 роки.

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