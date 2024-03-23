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Україна є одним зі світових лідерів у розробці й тестуванні технологій на полі бою, - Міноборони

зсу,дрони,mavic,мавік

Україна є одним зі світових лідерів у розробці та тестуванні нових технологічних рішень на полі бою, зокрема має рішення, як ефективно використовувати штучний інтелект у розробках безпілотних систем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, про це заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила під час першого засідання з питань імплементації Політичної декларації щодо відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері. Організатором заходу є Сполучені Штати Америки.

"Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей за рахунок розвитку оборонних технологій. Тоді як Росія, застосовує штучний інтелект шахедів, знищуючи все у зоні досяжності її зброї: лікарні, заклади освіти, дитячі будинки тощо", - зазначила Черногоренко.

Політичну декларацію щодо відповідального використання штучного інтелекту у військовій сфері за ініціативою американської сторони минулого року підписали 46 країн, серед яких Україна, Сполучені Штати, Японія та інші країни з Африки, Європи та Північної Америки.

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Як зазначається, ця ініціатива сприяє створенню міжнародної системи відповідальності. Показово, що серед підписантів немає Росії.

"Україна є одним зі світових лідерів у розробці та тестуванні нових технологічних рішень на полі бою. Ми маємо рішення, як ефективно використовувати ШІ у розробках безпілотних систем. Деякі варіанти вже протестовані і навіть використовуються на передовій", - додала Черногоренко.

Довідково: У 2020 році Уряд України прийняв розпорядження № 1556-р "Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні". Реалізація Концепції передбачена на період до 2030 року. Також було затверджено Дорожню карту для реалізації Концепції на 2021-2024 роки.

Також дивіться: Міноборони розробляє протимінне взуття для саперів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7487) технології (843) штучний інтелект (313) Черногоренко Катерина (127)


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Топ коментарі
+5
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23.03.2024 16:43 Відповісти
+5
А МО є беззаперечним світовим лідером у розробці та тестуванні схем розпилу військового бюджету країни.
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23.03.2024 16:55 Відповісти
+3
Зебільна влада є світовим лідером зі знищення і обкрадання України!
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23.03.2024 17:06 Відповісти
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23.03.2024 16:43 Відповісти
И по стоимости яиц тоже!
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23.03.2024 16:43 Відповісти
Зовсім клепки немає..пишатись бойовими діями?? Ці "тестування" залиті кров'ю українців..

Краще б тестували всі роки незалежності у якості миротворців на чужих територіях.
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23.03.2024 16:52 Відповісти
Досвід роботи зам міністра((((((

Протягом 2006-2018 років займалася діяльністю у сфері юриспруденції та адвокатською практикою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1]

У 2018 році доєдналася до здійснення реформ у сфері євроінтеграції в рамках канадсько-українського проєкту міжнародної технічної допомоги «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE).

У 2019 році, з перших хвилин створення Міністерства цифрової трансформації України, стала частиною команди реформ та запустила електронні послуги нового покоління: єМалятко, електронний лікарняний та COVID-сертифікат в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81) Дії .

У 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони.

В липні 2022 року ініціювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року - радник Віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
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23.03.2024 18:11 Відповісти
а що ти хочеш від зама, начальник якої у березні 2022року особисто приймав заходи щодо капітуляції держави?
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23.03.2024 18:27 Відповісти
Мене від всього, що має приставку Є-..вже тіпає..@блани..
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23.03.2024 19:06 Відповісти
А МО є беззаперечним світовим лідером у розробці та тестуванні схем розпилу військового бюджету країни.
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23.03.2024 16:55 Відповісти
Не тестуванні, а швидкісному впровадженні
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23.03.2024 19:19 Відповісти
Зебільна влада є світовим лідером зі знищення і обкрадання України!
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23.03.2024 17:06 Відповісти
умеров, впевнено рухається до українців, що володіють виноградниками в тоскані.
отакі вони, реалії війни, та статки можновладців в україні!
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23.03.2024 17:10 Відповісти
Радості повні зе-штаники.
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23.03.2024 17:34 Відповісти
Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей, бо на інтелект зе-владних розраховувати можуть тільки дурні.
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23.03.2024 17:37 Відповісти
Мабуть саме тому без допомоги Заходу одразу все через сраку пішло на фронті. Ага.
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23.03.2024 18:16 Відповісти
Так-так. Федоров, Підляк. Ще й Кірушу притягли. Йолопи, після квітня 2019 ми з цім у гузиці. Бо перерва у рік у науці то е вже кінець їй. А у нас Zетрускавці 5 років вбивали разробки.
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23.03.2024 18:50 Відповісти
Україна використовує штучний інтелект, аби зберегти життя людей за рахунок розвитку і вдосконалення дорожньої , асвальовкладальної техніки,а також на проектувані нових моделей штикових лопат.котрими можна буде збивати рашистські крилаті ракети і каби...
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23.03.2024 19:47 Відповісти
 
 