У Мелітополі внаслідок спецоперації ГУР знищено близько 20 окупантів та кілька вантажівок
Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки на території тимчасово окупованого Мелітополя знищено окупантів та їхню техніку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Як зазначили в ГУР, 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.
"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot"", - ідеться в повідомленні.
Як додали у відомстві, точні втрати ворога уточнюються.
Топ коментарі
+7 NavigatorUR
показати весь коментар23.03.2024 17:40 Відповісти Посилання
+5 Muni
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+3 Русский Алкаш
показати весь коментар23.03.2024 18:33 Відповісти Посилання
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І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???