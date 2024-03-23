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Новини
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У Мелітополі внаслідок спецоперації ГУР знищено близько 20 окупантів та кілька вантажівок

вибух

Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки на території тимчасово окупованого Мелітополя знищено окупантів та їхню техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Як зазначили в ГУР, 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot"", - ідеться в повідомленні.

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Як додали у відомстві, точні втрати ворога уточнюються.

Автор: 

Мелітополь (773) знищення (7600) ГУР (550)


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Топ коментарі
+7
... нікому не здається, що у нас воюють виключно ГУРівці..а інші біля паркану стоять і дивляться? ГУР збиває А-50... ( при допомозі ВПС).. ГУР топить кораблі (при допомозі ВМФ) ... ГУР звільняє полонених ( при допомозі ОАЕ та Катару) ... ГУР працює по нафтопереробним заводам ( при допомозі дронів) ... ГУР нищить комп*ютерні бази руснявого МО ( за допомогою кіберфахівців) ... ГУР навіть операції на передовій проводить ( при допомозі ЗСУ).....
І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???
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23.03.2024 17:40 Відповісти
+5
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23.03.2024 16:58 Відповісти
+3
Якось скромно.у тебе Буданов виглядає.
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23.03.2024 18:33 Відповісти
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23.03.2024 16:58 Відповісти
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23.03.2024 17:00 Відповісти
Якось скромно.у тебе Буданов виглядає.
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23.03.2024 18:33 Відповісти
... нікому не здається, що у нас воюють виключно ГУРівці..а інші біля паркану стоять і дивляться? ГУР збиває А-50... ( при допомозі ВПС).. ГУР топить кораблі (при допомозі ВМФ) ... ГУР звільняє полонених ( при допомозі ОАЕ та Катару) ... ГУР працює по нафтопереробним заводам ( при допомозі дронів) ... ГУР нищить комп*ютерні бази руснявого МО ( за допомогою кіберфахівців) ... ГУР навіть операції на передовій проводить ( при допомозі ЗСУ).....
І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???
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23.03.2024 17:40 Відповісти
бАданов по дорозі в Крим на кофе трохи "розім'явся"......
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23.03.2024 18:01 Відповісти
Так і є. ЗСУ, ССО нічого не роблять (по сводкам ГУР).
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23.03.2024 18:30 Відповісти
Все упомянутое из мемуаров будущего Президента Украины. Молод, генерал, Герой, ну очень хитро...й разумеется. Так подадут и народ скушает ( клоун в пример).
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23.03.2024 20:08 Відповісти
..та ні!! Це вже буде занадто. Щоб офіцера ГРУ ..з розумовими та професійними здібностями старшого лейтенанта... і максимум командира розвідроти та в президенти? Але від нашого наріду що хоч можна чекати. Коли з 3000 опитаних 59 бажають бачити президентом Арестовича.. 189 Пороха.. та 997 зеленого...тут і Буданов згодиться!
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23.03.2024 20:16 Відповісти
Молодці!!!
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23.03.2024 18:02 Відповісти
 
 