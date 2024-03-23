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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо росіяни мають на меті саме руйнування греблі Дніпровської ГЕС, атаки триватимуть, - Галущенко

дамба,дніпровська

Якщо удар РФ по греблі Дніпровської ГЕС був свідомим і метою є руйнування греблі, такі атаки повторяться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі", - сказав Галущенко.

Наразі, за його словами, ситуація складна, станом на цей час відбувається дефектація устаткування. Тільки після цього можливо визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС, зазначив міністр.

Також читайте: Гендиректор "Укргідроенерго" Сирота про пошкодження на ДніпроГЕС: Не можемо говорити, що станцію втрачено

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) енергетика (2620) Галущенко Герман (540)


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Топ коментарі
+40
Перенесіть ОП на греблю і туди нічого не прилетить.
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23.03.2024 18:02 Відповісти
+37
Заберіть петріот з конче заспи - буде чим захищати Дніпро ГЕС
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23.03.2024 17:58 Відповісти
+19
Тільки ідіот може вважати що це ,,несвідомий" удар!!
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23.03.2024 18:01 Відповісти
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Заберіть петріот з конче заспи - буде чим захищати Дніпро ГЕС
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23.03.2024 17:58 Відповісти
Перенесіть ОП на греблю і туди нічого не прилетить.
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23.03.2024 18:02 Відповісти
НіЗЗя, ви що, там же цьвєт нації тусується
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23.03.2024 18:03 Відповісти
Чьей нации?
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23.03.2024 18:12 Відповісти
Нації ворюг
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24.03.2024 13:56 Відповісти
де елементарні баржі з кутовими отражатєлями, хоча б ?
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23.03.2024 18:27 Відповісти
Уже с двумя Пэтриотами и двумя С-300 поигрались. Теперь клянчит новое ПВО.
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23.03.2024 18:28 Відповісти
Тільки ідіот може вважати що це ,,несвідомий" удар!!
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23.03.2024 18:01 Відповісти
..а Ви у зеленій команді інших бачили?
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23.03.2024 18:15 Відповісти
Міністр єнергетики- ти зрозумів, ЩО ти сказав?

Навіщо рота откривати?!

Мовчки працюй, щоб захистити Україну. 24/7.Більше діла. Меньше слів.
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23.03.2024 18:02 Відповісти
Якщо ординці зруйнують дамбу - то вода буде повільно виливатись з водосховища?
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23.03.2024 18:06 Відповісти
А не треба спорожнити всі ці "водосховища", поки ще є час (нібито)? Чи каховської греблі мало, давайте ще?
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23.03.2024 18:06 Відповісти
Схоже, що той теракт та атаки на греблі пов'язані. Треба було чимось Заходу очі затьмарити.
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23.03.2024 18:06 Відповісти
Захід не дурний.Це розраховано на внутрішнього споживача.Уацапня казиться на своїх пабліках від ненависті.
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23.03.2024 18:13 Відповісти
Звісно, що не одну мету переслідували...
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23.03.2024 18:34 Відповісти
Тепер на адресу російської влади та громадян надходять співчутливі меседжі з боку США, Євросоюзу, Великобританії та десятків інших країн та організацій. Зокрема, рада безпеки ООН «рішуче засудила мерзенний теракт» і закликала всі держави «активно співпрацювати з росією для притягнення до відповідальності дотичних до події».
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23.03.2024 19:01 Відповісти
Співчуття виродку-террористу, який в цей же час геноцидить Україну...Світ ********. Ми живемо в Апокаліпсисі.
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23.03.2024 19:38 Відповісти
Воду не треба спускати з водосховища? А що з рашадамбами на Волгє? По ним як?
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23.03.2024 18:07 Відповісти
Чем? Дронами? Они вряд ли разрушат. Это не окна, и не нефтеперерабатывающие колонки
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23.03.2024 18:16 Відповісти
Цей недоумок, замість того, щоб працювати, завжди морозить якусь муйню. Гидко читати цей маразм.
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23.03.2024 18:09 Відповісти
В цього чувака другий (після М.Безумної) IQ серед зеленої шобли...
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23.03.2024 18:16 Відповісти
Зборище гоблінів. На кого не глянь - одні фріки.
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23.03.2024 18:57 Відповісти
срочно пианиста с Патриотом на ГЭС
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23.03.2024 18:16 Відповісти
Телеграмканали ОПи вже знайшли героя...


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23.03.2024 18:17 Відповісти
Меня поражает где они набрали столько тупых и евреев.
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23.03.2024 18:18 Відповісти
Це те що залишилось. Навіть в Ізраїль не годні.
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23.03.2024 18:58 Відповісти
Ага, вісім ракет і всі ''випадково'' попали в греблю.
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23.03.2024 18:19 Відповісти
несвідомо
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24.03.2024 01:06 Відповісти
ні вони провірили чи є там ппо
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23.03.2024 18:20 Відповісти
немає.
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23.03.2024 23:25 Відповісти
Треба Макрона-Наполеона вже кликати з ППО,
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23.03.2024 18:20 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86289 З висоти «Крокус Сіті Хол» виглядає так, як має виглядати вся москва після руйнувань, які завдала Україні Ні краплі жалю, тільки безмежна ненависть та бажання помсти…
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23.03.2024 18:22 Відповісти
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23.03.2024 19:15 Відповісти
це початок
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24.03.2024 01:08 Відповісти
а що там ООН, турбуються сильно, де росіяни засідають?
чи в Україні люди не живуть, можна топити
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23.03.2024 18:26 Відповісти
Просто геніальне розумозаключення... "Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу". Орден йому негайно!
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23.03.2024 18:28 Відповісти
так може прикрити ППО дамбу? її руйнування завдасть величезної шкоди!
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23.03.2024 18:29 Відповісти
Патриоты нада ,а у нас их всего 4
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23.03.2024 18:34 Відповісти
2 знищили, це 11% - заява влади. вмієте рахувати?
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23.03.2024 18:35 Відповісти
никто не зныщував , то фэйк сказала Маляр , было 4 и осталось 4
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23.03.2024 18:36 Відповісти
угу, рівно стільки, як цицьок у твоєї тьолки троляка запорєбріковий)
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23.03.2024 18:38 Відповісти
пока по твоим постам видно шо ты за поребриком
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23.03.2024 18:39 Відповісти
и США подтвердили
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23.03.2024 18:38 Відповісти
Знищили 2 пускові установки. На 1 патріот їх 8 повинно бути.
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23.03.2024 18:45 Відповісти
ISW заявило что это фэйк
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23.03.2024 18:49 Відповісти
Інститут вивчення війни - американський аналітичний центр
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23.03.2024 18:50 Відповісти
Фейк-що?
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23.03.2024 18:51 Відповісти
твои писульки
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23.03.2024 18:54 Відповісти
Пан рожевий кенгуру
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23.03.2024 19:09 Відповісти
а у вас данные из Немытой
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23.03.2024 18:51 Відповісти
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні Джерело:
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23.03.2024 19:57 Відповісти
ну тоді..судячи по **іноземним** медія в Україні залишилося ДВА комплекси! Якщо враховувати..що вже кілька місяців тому русняві **іноземні** медія знищували аж п*ять комплексів..то у нас зараз МІНУС ТРИ! А в принципі..яка різниця? Дві пускові установки... два комплекси!!))) Як кажуть..нам один хрен..що наступати бігти... що відступати ..бігти..))) А різниця то десь там....)))
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23.03.2024 20:11 Відповісти
....коли Ви зрозумієте різницю між **Чотири комплекси ** і **Дві пускові установки**..тоді і рахувати навчитеся. А зараз для Вас 2+2 буде точно не ЧОТИРИ!!)))
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23.03.2024 20:02 Відповісти
Страшно читати таке від влади. Цей кретин просто сказав - ми не відповідаєм за наслідки для населення України, хочете (Захід) - давайте ППО, щоб тих нещасних не змило.
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23.03.2024 18:33 Відповісти
міністр енергетики в курсі ..якшо що
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23.03.2024 18:35 Відповісти
А вот сейчас надо чтобы украинская дипломатия начала активно работать, на всю катушку, и по всем фронтам, и на основании всего произошедшего можно уже быстро выбить максимальное количество систем ПВО и вооружения..
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23.03.2024 18:35 Відповісти
Їх (ВР) не спіймати та не затягнути на пленарне засідання ,а ви кажете...
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23.03.2024 18:54 Відповісти
і стаціонарний пост спостереження від ютюб...
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23.03.2024 18:36 Відповісти
Дяка, кеп
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23.03.2024 18:50 Відповісти
А давайте на київське.. тут пістячек точно отримаєте...
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23.03.2024 18:54 Відповісти
Куда дотягнуться їх руки там і будуть руйнування та смерті. Висновок - москалям потрібно відрубати руки, а ще бажано ноги також щоб не ходили та не срали де заманеться.
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23.03.2024 19:10 Відповісти
Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в . Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, для чого Україні в кріслі такий міністр, котрий ще досі ,за більше,як два роки війни в Україні, при понад сотню тисяч жертв українців рашистської агресії, величезної руйнації України ,не має "зеленого поняття" ,що все це є СВІДОМА ДІЯ СКАЖЕНОГО РАШИСТСЬКОГО НЕЛЮДА І ВБИВЦІ, НА ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ....
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23.03.2024 19:28 Відповісти
Ясно, что плотину будут уничтожать, раз ГЭС уже уничтожена Капитан очевидность, блин.
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23.03.2024 20:12 Відповісти
при виборі: захист Запорізької ГЕС та офісу єрмака вибір був не на користь ГЕС. відповідь тому зеленому міністру.
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23.03.2024 20:18 Відповісти
Якщо росіяни мають на меті саме руйнування греблі Дніпровської ГЕС, атаки триватимуть, - Галущенко

Нє! Не мали вони на меті руйнування - то в них нічаянно получілось"!
Піззєц...
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23.03.2024 20:28 Відповісти
Росіяни мають на меті руйнування України і тут зелена безграмотна антиукраїнська влада їм дуже допомагає.
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23.03.2024 20:40 Відповісти
Прочитавши новину про те що кацапи під час останнього масованого обстрілу намагалися зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС я подумала, що вони тут таки можуть спробувати використати тактичну ядерну зброю. Чому? А давайте подумаємо: по якомусь українському місту пуляти ядеркою їм буде трохи стрьомно навіть попри те, що людські жертви їх взагалі не лякають. А використавши ядерку по греблі вони фактично вб'ють двох зайців: зруйнують її та до смерті налякають увесь світ. І, думаю, якщо, не дай Боже це станеться, то нічого кацапам за це не буде
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23.03.2024 22:27 Відповісти
В кацапів набагато більших точок куди треба лупити і не якійсь там рязані, а по маскві. Запам*ятати- ракети, ракети і ще раз ракети власного виробництва.
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24.03.2024 04:23 Відповісти
Я с Запоріжжя!!! Срочно нужно засыпать верхние шлюзовые камеры шлаком, их миллионы тонн на Запорожстали! Это нужно было сделать ещё вчера!!!
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24.03.2024 05:52 Відповісти
Десятки тысяч человек могут погибнуть от затопления. А власти и в ус не дуют.
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24.03.2024 05:54 Відповісти
 
 