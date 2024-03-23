Якщо росіяни мають на меті саме руйнування греблі Дніпровської ГЕС, атаки триватимуть, - Галущенко

Якщо удар РФ по греблі Дніпровської ГЕС був свідомим і метою є руйнування греблі, такі атаки повторяться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі", - сказав Галущенко.

Наразі, за його словами, ситуація складна, станом на цей час відбувається дефектація устаткування. Тільки після цього можливо визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС, зазначив міністр.

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Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.