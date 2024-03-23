У Білому домі відреагували на масштабну атаку РФ на Україну: Путін не чекає, поки Конгрес відмовляється діяти

У Білому домі відреагували на масовану атаку Росії на Україну в ніч на 22 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це під час брифінгу скзав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Путін не чекає. Він не сидить склавши руки. Він смертельно використовує кожну хвилину, поки наш Конгрес відмовляється діяти. Він не вагається, і ми також не повинні", – зазначив він.

За словами представника Білого дому, російські удари вкотре демонструють, наскільки життєво важливо, щоб США продовжували надавати Україні системи й засоби ППО, які потрібні Україні для її захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ сьогоднішню атаку назвали "відповіддю на рейд добровольців"

"Палата представників має якнайшвидше схвалити... допомогу (Києву), щоб ми могли надати Україні це життєво необхідне обладнання. І як ми бачимо лише за останні кілька днів, кожен день зволікання Палати представників – це ще один день, коли українці мають заплатити за це власною кров'ю", – резюмував Кірбі.

Атака росіян на енергетичні об'єкти в Україні

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україні понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.