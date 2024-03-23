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Новини Агресія Росії проти України
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У Білому домі відреагували на масштабну атаку РФ на Україну: Путін не чекає, поки Конгрес відмовляється діяти

кірбі

У Білому домі відреагували на масовану атаку Росії на Україну в ніч на 22 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це під час брифінгу скзав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Путін не чекає. Він не сидить склавши руки. Він смертельно використовує кожну хвилину, поки наш Конгрес відмовляється діяти. Він не вагається, і ми також не повинні", – зазначив він.

За словами представника Білого дому, російські удари вкотре демонструють, наскільки життєво важливо, щоб США продовжували надавати Україні системи й засоби ППО, які потрібні Україні для її захисту.

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"Палата представників має якнайшвидше схвалити... допомогу (Києву), щоб ми могли надати Україні це життєво необхідне обладнання. І як ми бачимо лише за останні кілька днів, кожен день зволікання Палати представників – це ще один день, коли українці мають заплатити за це власною кров'ю", – резюмував Кірбі.

Атака росіян на енергетичні об'єкти в Україні

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україні понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Автор: 

обстріл (29282) США (23449) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+26
Люди гинуть, ніякого співчуття від США. Кацапи здохли - співчуття.
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23.03.2024 18:44 Відповісти
+22
Вже нудить слухати цих лицемірних боягузів!
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23.03.2024 18:44 Відповісти
+20
сюр. країні терористу, тобто росії, штати висловлюють співчуття.

а нам кажуть "вмирайте далі" , бо "всі питання до конгресу"
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23.03.2024 18:43 Відповісти
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23.03.2024 18:33 Відповісти
Боооже, яка потужна відповідь!
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23.03.2024 18:36 Відповісти
Велика політика, ще те шапіто. Хтось ще вірить в всебічну пітримку нас в боротьбі з "вселенськім злом"? Вони можуть бути тільки на словах поряд з "мужньою Україною", яка бореться з РФ, ціною життів найкращих своїх дітей...
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23.03.2024 19:09 Відповісти
Світовий поліцейський виглядає жалюгідно навіть на фоні жиробаса Ина🤔🧐😁 Дідо Рейган у гробу перевертається, законники... *** їхню колективну маму, якій кацапи в дупу засунули її ж власний факел
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23.03.2024 19:27 Відповісти
Які розумні люди! Тільки дебіли.
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23.03.2024 18:38 Відповісти
Показуите пальцями один на одного - вибори - Украіна підожде
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23.03.2024 18:39 Відповісти
Джонсон відпрацюває кацапські бабки…, на жаль в Америці платне лобіювання дуже поширене…
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23.03.2024 18:40 Відповісти
Хто всравсь? Невістка.
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23.03.2024 18:42 Відповісти
сюр. країні терористу, тобто росії, штати висловлюють співчуття.

а нам кажуть "вмирайте далі" , бо "всі питання до конгресу"
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23.03.2024 18:43 Відповісти
Вже нудить слухати цих лицемірних боягузів!
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23.03.2024 18:44 Відповісти
Люди гинуть, ніякого співчуття від США. Кацапи здохли - співчуття.
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23.03.2024 18:44 Відповісти
Американська гра в *** твою мать продовжується.
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23.03.2024 18:51 Відповісти
Пуцын куйло...
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23.03.2024 18:53 Відповісти
Та то гуйня, не звертайте уваги - ви ж супердержава.
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23.03.2024 18:54 Відповісти
Якось все менше колише реакція звідти(
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23.03.2024 18:58 Відповісти
Часу дуже мало в України. пуйло проводе мобілізацію і вже скоро кине все, що має проти нас. це... рахуйте самі. США нас кидають з допомогою...
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23.03.2024 19:01 Відповісти
Для чого саме в України "мало часу"?
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23.03.2024 19:03 Відповісти
підготуватись до нового наступу пуйла. а це мобілізація, підготовка, і доставка зброї, якщо дадуть хоча б лендліз.
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23.03.2024 19:05 Відповісти
ну а якщо Україна не проведе мобвілізацію, та провале угоду позброї - 500 тис+/- орків зметуть оборону, почнеться хаос та паніка. катастрофа для України як держави.
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23.03.2024 19:08 Відповісти
А що таке - "та провале угоду позброї"?
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23.03.2024 19:12 Відповісти
українці знають, що це. а іншим не пхати своє рило в ці питання.
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23.03.2024 19:16 Відповісти

Добре що ваше рило написало: "все пропало" та "США нас кидають з допомогою"

І хто це з українців знає цей набір слів: "Україна... провале угоду позброї"?
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23.03.2024 19:31 Відповісти
в прифронтовій зоні людям не смішно. зовсім не смішно. на відміну від тебе.
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23.03.2024 19:54 Відповісти
Навіщо ви йдете у безглуздий агресивний захист коли я лише спитав про те що не зрозумів у ваших словах?
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23.03.2024 19:59 Відповісти
так все ж таки , роз'ясніть будь ласка , що таке є ,, угода по зброї" ?
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23.03.2024 22:23 Відповісти
Зволікання Білого дому і Байдена приведуть до того, що ***** всю країну поставить під руЖЖо для відбиття агресії НАТО. Звіра треба бити доки він не очухався !
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23.03.2024 19:08 Відповісти
обсос...
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23.03.2024 19:10 Відповісти
Головне - не бийте по НПЗ.
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23.03.2024 19:14 Відповісти
Один дурень ляпнув, інше таке ж дурнувате носить, як куряче квоктання, по сільському закутку🤔🧐😁 Краще б ти промовчали, може би й за розумного зійшло... випадково
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23.03.2024 19:30 Відповісти
Ну ти на розумного зовсім не схожий.
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23.03.2024 19:38 Відповісти
Гітлер призупинив наступ на моцкву. Всього на пару тижнів. І програв ... війну. П'ять місяців постійного знущання над Червоною армією були даремні. Через ці два тижні зволікання. А скільки вже США зволікає !! Війну можна було б закінчити на початку 2023 року. Без ... контрнаступу. Просто наступати з Ізюма до Новоазовська.
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23.03.2024 19:16 Відповісти
Скоро из за своей тупости, розовым пони придётся самим воевать с людоедами.
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23.03.2024 19:18 Відповісти
Яка потужна реакція! Світовий гегемон, угу.
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23.03.2024 19:18 Відповісти
От же ж класна реакція. Рональд Рейган, де ти?!!!!
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23.03.2024 19:23 Відповісти
В Америці все йде до того, що президентом стане рудий опецьок, а тим часом Володька Оманський витурив Залужного, продовжує переслідування Порошенка та здає Україну, а ще не здивуюсь якщо у них в конгресі сидить дофігіща підмазаних х..лом ЗЕлених чоловічків.
Допомога надавалась для підтримки головнокомандувача ЗСУ та реального політичного діяча, а не шапіто яким являються оці депутатики, типу міністри, гравці на роялях з його охвісом....
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23.03.2024 19:23 Відповісти
"***- тін" купив з "потрохами" бездіяльність американських конгресменів
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23.03.2024 19:42 Відповісти
Это называется, сама раздвинула ноги, а когда поняла что изнасиловали, было уже поздно.
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23.03.2024 20:28 Відповісти
США закінчились, ось і всьо. Скоро китай за ними прийде і ніхто з союзників не допоможе.

Теж будуть на конгрес кивати та кордонами займатись.
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23.03.2024 20:28 Відповісти
Треба вже думати як без них справлятись, на них надію покладати - то смерті подібно.
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23.03.2024 20:30 Відповісти
Відповідь Байдена

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23.03.2024 20:59 Відповісти
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23.03.2024 21:02 Відповісти
А коли вони відреагують а компоненти США у ракетах Рашиських терористів *****???!!!
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23.03.2024 22:05 Відповісти
 
 