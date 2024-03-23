Путін підписав закон про заміну реального терміну на умовний для осіб, які уклали контракт зі ЗС РФ у період проведення "СВО"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, що дозволяє замінити реальне покарання на умовне для осіб, які вчинили кримінальний злочин і уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах РФ у період "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Як зазначається, відповідний документ розміщено у суботу на офіційному порталі правової інформації.

Повідомляється, що закон розроблено головою комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павлом Крашенинніковим у співавторстві з головою комітету Держдуми з оборони Андрієм Картаполовим, а також керівником комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрієм Клішасом.

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Як раніше пояснював Крашенинніков, чинний нині закон про особливості кримінальної відповідальності осіб, які залучаються до участі у "спеціальній військовій операції", було ухвалено минулого року. Він надав можливість громадянам, які вчинили кримінальний злочин, укласти контракт із ЗС РФ для участі у війні проти України та надав їм відповідні гарантії. Але документ мав тимчасовий характер і поширювався на правовідносини, що виникли до набуття ним чинності. Тому було вирішено систематизувати ці норми та винести в окремі статті КК та КПК.

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