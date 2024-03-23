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Новини
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Путін підписав закон про заміну реального терміну на умовний для осіб, які уклали контракт зі ЗС РФ у період проведення "СВО"

путін

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, що дозволяє замінити реальне покарання на умовне для осіб, які вчинили кримінальний злочин і уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах РФ у період "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Як зазначається, відповідний документ розміщено у суботу на офіційному порталі правової інформації.

Повідомляється, що закон розроблено головою комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павлом Крашенинніковим у співавторстві з головою комітету Держдуми з оборони Андрієм Картаполовим, а також керівником комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрієм Клішасом.

Також читайте: Російські контрактники ухиляються від відправки на передову, - ГУР МО

Як раніше пояснював Крашенинніков, чинний нині закон про особливості кримінальної відповідальності осіб, які залучаються до участі у "спеціальній військовій операції", було ухвалено минулого року. Він надав можливість громадянам, які вчинили кримінальний злочин, укласти контракт із ЗС РФ для участі у війні проти України та надав їм відповідні гарантії. Але документ мав тимчасовий характер і поширювався на правовідносини, що виникли до набуття ним чинності. Тому було вирішено систематизувати ці норми та винести в окремі статті КК та КПК.

Також читайте: Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

Автор: 

закон (2843) контракт (413) путін володимир (24130)


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Топ коментарі
+25
Цензор, не виставляйте фотки пуйла! Людей нудить.
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23.03.2024 19:10 Відповісти
+13
Країна кримінальних злодіїв
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23.03.2024 19:05 Відповісти
+12
Коли закінчаться зеки піде в хід контракт з психлікарнями.
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23.03.2024 19:09 Відповісти
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Слабенько.
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23.03.2024 19:03 Відповісти
Формують дві нові армії.а танками будуть т-34 з пам'ятників і банбіть 3 тонними кабами все як шойгу набрехав.
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23.03.2024 19:30 Відповісти
Ті два армії, формують якщо не помиляюся шляхом реформації вже існуючих підрозділів.
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23.03.2024 19:40 Відповісти
Країна кримінальних злодіїв
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23.03.2024 19:05 Відповісти
Потужно напружився в чемодан ...
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24.03.2024 02:10 Відповісти
M.E.P.3.O.T.A
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23.03.2024 19:07 Відповісти
Зека з нар зняти краще ніж тракториста з трактора в полі
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23.03.2024 19:07 Відповісти
Коли закінчаться зеки піде в хід контракт з психлікарнями.
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23.03.2024 19:09 Відповісти
Якби всіх срузьких перевірити - всім би довелося заключати😁
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23.03.2024 19:16 Відповісти
Цензор, не виставляйте фотки пуйла! Людей нудить.
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23.03.2024 19:10 Відповісти
Масштаби руйнації після пожежі в «Крокус сити холл»- відео https://twitter.com/i/status/1771526736087335174 тут .



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23.03.2024 19:11 Відповісти
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23.03.2024 19:15 Відповісти
Тепер зможуть тих своїх терористів помиловать за крокусь і прямо на фронт відправити як зручно виходить
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23.03.2024 19:15 Відповісти
Тепер "спійманих" таджиків відправлять у СВО? Змиють провину кров'ю...
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23.03.2024 19:15 Відповісти
Оце і є ... справжній Сатана, який править своїми смердами.
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23.03.2024 19:19 Відповісти
наш скопіює
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23.03.2024 19:21 Відповісти
Отже. якщо наші візьмуть у полон таджика без вуха, знатимуть звідки він взявся.
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23.03.2024 19:22 Відповісти
в Крокусе тоже зеки по контракту людей убивали
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23.03.2024 19:31 Відповісти
Зеків у полон не брати!
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23.03.2024 19:31 Відповісти
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23.03.2024 19:32 Відповісти
Посол Білорусі в РФ заявив, що білоруські спецслужби допомогли Росії затримати підозрюваних у стрілянині в концертному залі "Crocus City Hall" і не дозволили їм перетнути російсько-білоруський кордон.

А як же версія з Україною ?
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23.03.2024 19:32 Відповісти
Всьо вєрно, оні ґотовілісь пєрєсєчь бєлоруzzко-украінскую ґраніцу.
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23.03.2024 19:41 Відповісти
по минам
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23.03.2024 19:47 Відповісти
на север от границы с Украиной
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23.03.2024 19:54 Відповісти
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23.03.2024 19:48 Відповісти
Путин потерял контроль над границей и террористическими организациями. Акела промахнулся,обделался и на этом подскользнулся.
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23.03.2024 19:47 Відповісти
Наступним буде указ про дітей. Наприклад, звільнення від навчання для тих, хто підпише контракт. Або "карзіну печенья"кожному.
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23.03.2024 19:51 Відповісти
армия Плохишей
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23.03.2024 19:57 Відповісти
Це можна когось з'їсти .. і тобі за це нічого не буде???
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23.03.2024 20:01 Відповісти
Голвне - не забирайте у тих зеків зброю, коли вони вертаються з "СВО"! А то якось невпевнено вони повертаються до своєї роботи - одного чи двох тільки "вальнуть". Так ніякої пенсії не вистачить! А от коли вони з автоматом повертатися будуть і "валити" пачками - то вже легше для гаманця - більше донатів на ЗСУ буде!
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23.03.2024 20:02 Відповісти
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23.03.2024 20:10 Відповісти
Жир ....
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24.03.2024 02:14 Відповісти
 
 