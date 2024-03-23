Прем’єрка Литви Шимоніте: Формула перемоги над агресором - мир через силу

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте на Балтійській військовій конференції закликала західні країни допомагати Україні перемогти та не побоюватися поразки Росії.

"Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує", – зазначила Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На підтвердження своїх слів вона вказала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у Росії, не говорячи вже про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

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"Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Демократії не будуть у безпеці у світі, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид", – наголосила Шимоніте.

Прем'єрка Литви також заявила, що успіх Вашингтонського саміту влітку 2024 року буде також оцінюватись за зобов'язанням Альянсу наблизити Україну до НАТО.

"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", – додала вона.

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За її словами, заморожування на кроках, що були зроблені під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року, де Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинно бути варіантом.