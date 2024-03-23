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Прем’єрка Литви Шимоніте: Формула перемоги над агресором - мир через силу

Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте на Балтійській військовій конференції закликала західні країни допомагати Україні перемогти та не побоюватися поразки Росії.

"Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує", – зазначила Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На підтвердження своїх слів вона вказала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у Росії, не говорячи вже про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

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"Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Демократії не будуть у безпеці у світі, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид", – наголосила Шимоніте.

Прем'єрка Литви також заявила, що успіх Вашингтонського саміту влітку 2024 року буде також оцінюватись за зобов'язанням Альянсу наблизити Україну до НАТО.

"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", – додала вона.

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За її словами, заморожування на кроках, що були зроблені під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року, де Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинно бути варіантом.

Автор: 

допомога (8453) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+2
"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", - додала вона. Чому ж не НАТО , РАЗОМ ІЗ ЗСУ ЗДАТНІ РАЗОМ ПРОТИСТОЯТИ ПОВНОМАСШТАБНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ???
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23.03.2024 20:00 Відповісти
+2
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23.03.2024 20:12 Відповісти
+1
Живий Путін значно страшніше зло для людства ніж роздробленість московії на окремі улуси
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23.03.2024 21:39 Відповісти
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"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", - додала вона. Чому ж не НАТО , РАЗОМ ІЗ ЗСУ ЗДАТНІ РАЗОМ ПРОТИСТОЯТИ ПОВНОМАСШТАБНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ???
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23.03.2024 20:00 Відповісти
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23.03.2024 20:12 Відповісти
A cem vot eta ministr vnutrenix del Agne Bilotaite ploxaja? I po mojemuju lucaja iz ministrov iz vsex sto jest
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23.03.2024 20:49 Відповісти
Germaniji takoje bylo sto kak vedm krasivix polili.Litve takogo nebylo,jest i ocen krasyvyje ,vsiakix jest eto komu kak nravitsia.
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23.03.2024 20:53 Відповісти
Бо працюють! Мізками, а не пикою - як у нас. І не тим, хто собі щось подумав.))
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23.03.2024 20:57 Відповісти
Якщо вчитатися у 5 статтю НАТО то там так і написано - допоможемо чим можемо на окремий розсуд кожної країни учасниці….
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23.03.2024 20:12 Відповісти
Kak dumajete kto iz Ukraini ucastvoval Baltijskoj vojskovoj konferenciji?Pravilno podumali Reznikov
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23.03.2024 20:41 Відповісти
Живий Путін значно страшніше зло для людства ніж роздробленість московії на окремі улуси
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23.03.2024 21:39 Відповісти
 
 