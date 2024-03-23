F-16, ситуація на фронті, спільне оборонне виробництво: Умєров зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілися з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Умєров розповів, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.

Пріоритетом у цій сфері є прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Він подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

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"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Умєров.



Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

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