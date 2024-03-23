F-16, ситуація на фронті, спільне оборонне виробництво: Умєров зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном
Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілися з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Умєров розповів, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.
Пріоритетом у цій сфері є прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.
Він подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.
"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Умєров.
Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.
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Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.
1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...
2. США не купляє нафти у рашки.
3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.
Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.
І ми повелися...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayraktar-zavod-ukraina/32808131.html Виробник «Байрактарів» почав будувати завод в Україні