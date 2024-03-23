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Новини
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F-16, ситуація на фронті, спільне оборонне виробництво: Умєров зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном

умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілися з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Умєров розповів, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.
Пріоритетом у цій сфері є прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Він подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

Також читайте: Зеленський і міністр оборони Данії Поульсен обговорили посилення української ППО та співпрацю в межах артилерійської й авіаційної коаліцій

"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Умєров.

Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Данії Поульсен про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися

Автор: 

Данія (787) Умєров Рустем (660)


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Топ коментарі
+4
Як же легко навіть поважні політики України повелись на вороже трампістсько-путінське ІПСО про те, що США нібито проти наших атак на рашистькі НПЗ. Як легко наших людей ввести у оману!

Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.

1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...

2. США не купляє нафти у рашки.

3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.

Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.

І ми повелися...
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23.03.2024 21:41 Відповісти
+2
Толковые люди с самого начала вкида говорили об ипсошности подмуйловских потугов.
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23.03.2024 21:54 Відповісти
+2
Це покарання за відсутність мізків у голові, коли обирали чотириразового дезертира-ухилянта головнокомандуючим збройними силами України.
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23.03.2024 22:20 Відповісти
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Блин, шо за маневры заре - в небе?
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23.03.2024 21:41 Відповісти
Мабуть, у крысчан шо-та подгорело.
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23.03.2024 22:17 Відповісти
Як же легко навіть поважні політики України повелись на вороже трампістсько-путінське ІПСО про те, що США нібито проти наших атак на рашистькі НПЗ. Як легко наших людей ввести у оману!

Хоча логіка повинна була б підсказати елементарні речі.

1. Через наші удари на рашистські НПЗ кількість сирої нафти, яку рашка повинна продавати збільшкується, бо вона не перероблюється і її нікуди дівати. Тому ціна на сиру нафту у світі повинна знижуватись...

2. США не купляє нафти у рашки.

3. НПЗ в США переважно належить республіканцям. І вони зупиняють свої заводи нібито на профлактику... Саме це впливає на ціну бензину США.

Для того, щоб приховати свої дії Трамп та його прибічники впустили цю дезу... І перевели стрілку на Байдена.

І ми повелися...
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23.03.2024 21:41 Відповісти
Толковые люди с самого начала вкида говорили об ипсошности подмуйловских потугов.
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23.03.2024 21:54 Відповісти
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23.03.2024 21:41 Відповісти
"Шо? Опять?"
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23.03.2024 22:02 Відповісти
Да-а... нету рядом Залужного, некому дурака отговорить от мясных штурмов. Наступать нечем, для обороны хватило бы засобiв, оно заворот кишок прорекламировать пытается... Господи, за что нам такое наказание?
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23.03.2024 22:05 Відповісти
Це покарання за відсутність мізків у голові, коли обирали чотириразового дезертира-ухилянта головнокомандуючим збройними силами України.
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23.03.2024 22:20 Відповісти
Йермак в курсе?
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23.03.2024 21:43 Відповісти
Якась ху@ня(Яка ситуація?Яка контрольована?((Від вас зараз нічого не залежить((
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23.03.2024 21:57 Відповісти
пам'ятаю як Байрактари хотіли робти у нас. той як почув скількі за провести єлектріку захотіли зелені. більше про отой завод байрактарів не чули.
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23.03.2024 22:01 Відповісти
Глухому нічого не чути. То читай як не чуєш.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayraktar-zavod-ukraina/32808131.html Виробник «Байрактарів» почав будувати завод в Україні
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23.03.2024 22:04 Відповісти
По перше побачимо, мільярд дерев вже ідростае. По друге було інтери'ю Байрактара, в котрім він говорив за ціне за єлектріку. Може наговарював на Zебубочек.
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24.03.2024 06:25 Відповісти
Не убедительно, насчет эталона красы. Когда-то и жирная Мона Лиза была востребована. Я уже о временах трипольского матриархата и не говорю, посмотрите сами(на статуэтки), кста, матриархатные парубки имели орлиный шнобель.
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23.03.2024 22:11 Відповісти
Та хоч Франкенштейн, аби не крав.
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23.03.2024 23:53 Відповісти
Умєров поки що поводить себе, як Рєзніков 2.0, судячи з того, яких кончених зелених мародерів типу Кирила Тимошенка, він біля себе сконцетровує.
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23.03.2024 22:26 Відповісти
 
 