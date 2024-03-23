Байден підписав бюджет і закликав схвалити допомогу Україні: "Робота Конгресу не завершена"
Президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату прездставників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...", – зазначив президент США.
За його словами, двопартійний проєкт про фінансування уряду, який він підписав, продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.
"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – додав Байден.
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Канікули❗
это ведь рыжее х-ло не давала тяжелого оружия первые несколько месяцев войны
это ведь рыжее х-ло саботировало ленд-лиз
это ведь рыжее х-ло сейчас списывает и утилизирует миллионы снарядов, страйков, f-10, f-16 в США прямо сейчас
это ведь рыжее х-ло по не дает оставшиеся 10млрд уже выделенных Конгрессом с прошлого раза
это ведь рыжее х-ло в этом законопроекте дает Хамасу 10 млрд, Израилю 14млр, а Украине по PDA 14млр за 2 года
фсб работает.
The US has greenlit a new raft of military support for Lithuania, Estonia and Latvia, according to Estonian defence officials.Washington agreed to provide a total of $228 million (€210 million) in defence aid under the Baltic Security Initiative on Friday.