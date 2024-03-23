Байден підписав бюджет і закликав схвалити допомогу Україні: "Робота Конгресу не завершена"

Президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату прездставників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...", – зазначив президент США.

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За його словами, двопартійний проєкт про фінансування уряду, який він підписав, продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – додав Байден.