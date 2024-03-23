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Новини
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У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов

ЛЕП

У Харкові до електропостачання під’єднано близько 35% житлових будинків, до опалення – близько половини.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приблизно 35% житлових будинків у місті підключені до електропостачання. Наразі в місті вимкнене вуличне освітлення, не працює електротранспорт, бо не вистачає потужностей", - зазначив Терехов.

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За його словами, щодо строків завершення ремонтних робіт наразі Укренерго не надає інформації.

"Руйнування дуже серйозні. Розбита трансформаторна підстанція та подаючі лінії, тому зараз дуже важко говорити про їх відновлення. За потреби введемо графік відключення, щоб усі харків’яни мали електропостачання у певні часи", - підкреслив мер.

Опалення, додав він, наразі відновленк у близько 50% житлових будинків харків’ян, і енергетики працюватимуть всю ніч, щоб повернути тепло в якомога більше будинків.

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Терехов нагадав, що в Харкові у цілодобовому режимі працюють 74 муніципальні пункти незламності.

Автор: 

опалення (919) Харків (5716) електроенергія (6265) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+9
Нам було пофіг коли нищили Сирію. Тепер всім так само похер на нас.
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23.03.2024 22:23 Відповісти
+6
Чесно кажучи, і обстріл Харкова, коли мітсо розстрілювали, як у тирі, і обстріл ДніпроГЕС, смердить просто держзрадою і саботажем. На 3-му році війни допустити подібн?
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23.03.2024 22:24 Відповісти
+5
А вся планеті усіяна новиною про "теракт" де ліквідували 90 фашистів що підтримують стирання України з лиця землі. Цинізм. А точніше в кого гроші і ядерна бімба - той і прав
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23.03.2024 22:09 Відповісти
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Це і є наслідки дій ФСБ та їх агентів ригоАНАЛІВ!!
Кривава пам'ять для Українців Харкова, після допи і гепи! Кривава…
Памятаймо….
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23.03.2024 22:09 Відповісти
А вся планеті усіяна новиною про "теракт" де ліквідували 90 фашистів що підтримують стирання України з лиця землі. Цинізм. А точніше в кого гроші і ядерна бімба - той і прав
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23.03.2024 22:09 Відповісти
Нам було пофіг коли нищили Сирію. Тепер всім так само похер на нас.
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23.03.2024 22:23 Відповісти
Тобто, кацапи просто так взяли і вибили місто з електромережі? А чому за 3 роки війни у прифронтовому місті, яке постійно розстрілюють з С300, не було розроблено захист критично важливої інфраструктури на такий випадок? ? А якби кацапи вибили місто з енергетики зимою, у -20?
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23.03.2024 22:16 Відповісти
Бо мер опою думає. Треба було випрошувати у Європи засоби ППО. Бо на Кличка наїжджають, а він не соромиться просити..
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23.03.2024 22:19 Відповісти
Чесно кажучи, і обстріл Харкова, коли мітсо розстрілювали, як у тирі, і обстріл ДніпроГЕС, смердить просто держзрадою і саботажем. На 3-му році війни допустити подібн?
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23.03.2024 22:24 Відповісти
Мер якраз думає тим, що треба. Він дуже змінився після початку повномасштабного. Так, як йому, не прийшлося нікому. А от Синєгубов, глава ХОДА, буде робити все, що накажуть з ОПи, і думати не буде. Нічим.
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23.03.2024 23:34 Відповісти
***** с таким успехом скоро будет валить по атомным электростанциям, ведь ссыкливый запад ему во всём подмахмвает.
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23.03.2024 22:47 Відповісти
Хто винуватий - невістка. Та її ж і дома не було.... Важко воювати на два фронти, але неможливо перемогти, коли ворогом виявляється влада.
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23.03.2024 23:37 Відповісти
Поговорили про децентралізацію енергетики і забули, монополію ж бо легче банкротити і приватизувати.
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23.03.2024 23:19 Відповісти
 
 