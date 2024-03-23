У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов

У Харкові до електропостачання під’єднано близько 35% житлових будинків, до опалення – близько половини.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Приблизно 35% житлових будинків у місті підключені до електропостачання. Наразі в місті вимкнене вуличне освітлення, не працює електротранспорт, бо не вистачає потужностей", - зазначив Терехов.

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За його словами, щодо строків завершення ремонтних робіт наразі Укренерго не надає інформації.

"Руйнування дуже серйозні. Розбита трансформаторна підстанція та подаючі лінії, тому зараз дуже важко говорити про їх відновлення. За потреби введемо графік відключення, щоб усі харків’яни мали електропостачання у певні часи", - підкреслив мер.

Опалення, додав він, наразі відновленк у близько 50% житлових будинків харків’ян, і енергетики працюватимуть всю ніч, щоб повернути тепло в якомога більше будинків.

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Терехов нагадав, що в Харкові у цілодобовому режимі працюють 74 муніципальні пункти незламності.