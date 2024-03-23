59% німців підтримують допомогу Україні, 35% - проти, 48% - проти перемовин з РФ, - соцопитування

Більшість німців підтримує збільшення допомоги Україні.

Такими є результати опитування "Політичний барометр", який проводить громадсько-правовий телеканал ZDF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, 59% респондентів вважають, що європейські держави мають передавати Україні більше зброї та амуніції, 35% - проти.

На запитання, як Україні слід поводитися щодо Росії, 40% заявили, що якщо війну можна закінчити, то варто відмовитися від окупованих Росією територій. 48% висловилися за те, щоб Україна продовжувала боротися за визволення всіх своїх територій.

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У внутрішньополітичному блоці відображені симпатії та антипатії до основних фігур на політичній арені Німеччини.

Найпопулярнішим політиком у ФРН залишається міністр оборони Борис Пісторіус. Він отримав +1,9 бала (за шкалою (від +5 до –5).

Тільки Пісторіус і прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріх Вюст отримали позитивну (вищу за 0) оцінку.

Решта - в "мінусі". Зокрема, канцлер Олаф Шольц, який з -0,4 бала (трохи покращивши свій попередній результат) посів четверте місце.

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З таким самим результатом ділять п'яте і шосте місця міністри закордонних справ Анналена Бербок і економіки Роберт Габек (обидва – члени "Зеленої" партії).

На останньому з 10 місць опинилася лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель (-2,6 бала), на передостанньому - Сара Вагенкнехт, очільниця лівого Союзу свого імені (-1,2 бала), при цьому обидві політикині дещо поліпшили свій результат останнім часом.

Отже, жоден німецький політик не має високої підтримки власного населення.

Більше половини опитаних сказали, що Шольц погано виконує свою роботу.

Якщо б вибори в Бундестаг проводилися в ближчі вихідні, Соціал-демократична партія (яка нині очолює правлячу коаліцію) отримала б 16% підтримки, консервативний блок ХДС/ХСС – 31%, "Зелені" - 13%, Вільна демократична партія – 4% (і таким чином взагалі не подолала б прохідний бар’єр, наразі вона є молодшим партнером коаліції), права "Альтернатива для Німеччини" - 18%, тоді як Ліві - 3%, а Блок Сари Вагенхнехт, який від них "відбрунькувався", - 6%.

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Група досліджень регулярно проводить опитування для ZDF з 1977 року. Вона фіксує думки та ставлення населення, яке має право голосу, щодо поточних подій, партій і політиків, а також щодо загальних соціальних подій. Дані збираються з вівторка по четвер. Проводиться приблизно 1250 інтерв’ю. Отримані результати є репрезентативними для всього населення Німеччини, яке має право голосу. Дані отримані за допомогою трьох різних методів опитування та підвибірок: особисто по телефону зі стаціонарного та мобільного телефону та онлайн за допомогою SMS-запрошення. Діапазон помилок становить близько +/- 3 відсоткових пунктів.