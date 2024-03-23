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Новини
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59% німців підтримують допомогу Україні, 35% - проти, 48% - проти перемовин з РФ, - соцопитування

Німеччина

Більшість німців підтримує збільшення допомоги Україні.

Такими є результати опитування "Політичний барометр", який проводить громадсько-правовий телеканал ZDF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, 59% респондентів вважають, що європейські держави мають передавати Україні більше зброї та амуніції, 35% - проти.

На запитання, як Україні слід поводитися щодо Росії, 40% заявили, що якщо війну можна закінчити, то варто відмовитися від окупованих Росією територій. 48% висловилися за те, щоб Україна продовжувала боротися за визволення всіх своїх територій.

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У внутрішньополітичному блоці відображені симпатії та антипатії до основних фігур на політичній арені Німеччини.

Найпопулярнішим політиком у ФРН залишається міністр оборони Борис Пісторіус. Він отримав +1,9 бала (за шкалою (від +5 до –5).

Тільки Пісторіус і прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріх Вюст отримали позитивну (вищу за 0) оцінку.

Решта - в "мінусі". Зокрема, канцлер Олаф Шольц, який з -0,4 бала (трохи покращивши свій попередній результат) посів четверте місце.

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З таким самим результатом ділять п'яте і шосте місця міністри закордонних справ Анналена Бербок і економіки Роберт Габек (обидва – члени "Зеленої" партії).

На останньому з 10 місць опинилася лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель (-2,6 бала), на передостанньому - Сара Вагенкнехт, очільниця лівого Союзу свого імені (-1,2 бала), при цьому обидві політикині дещо поліпшили свій результат останнім часом.

Отже, жоден німецький політик не має високої підтримки власного населення.

Більше половини опитаних сказали, що Шольц погано виконує свою роботу.

Якщо б вибори в Бундестаг проводилися в ближчі вихідні, Соціал-демократична партія (яка нині очолює правлячу коаліцію) отримала б 16% підтримки, консервативний блок ХДС/ХСС – 31%, "Зелені" - 13%, Вільна демократична партія – 4% (і таким чином взагалі не подолала б прохідний бар’єр, наразі вона є молодшим партнером коаліції), права "Альтернатива для Німеччини" - 18%, тоді як Ліві - 3%, а Блок Сари Вагенхнехт, який від них "відбрунькувався", - 6%.

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Група досліджень регулярно проводить опитування для ZDF з 1977 року. Вона фіксує думки та ставлення населення, яке має право голосу, щодо поточних подій, партій і політиків, а також щодо загальних соціальних подій. Дані збираються з вівторка по четвер. Проводиться приблизно 1250 інтерв’ю. Отримані результати є репрезентативними для всього населення Німеччини, яке має право голосу. Дані отримані за допомогою трьох різних методів опитування та підвибірок: особисто по телефону зі стаціонарного та мобільного телефону та онлайн за допомогою SMS-запрошення. Діапазон помилок становить близько +/- 3 відсоткових пунктів.

Автор: 

Німеччина (7490) опитування (1973) рейтинг (1667)


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Топ коментарі
+6
То заїжджа кацапота.
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23.03.2024 22:40 Відповісти
+6
В України і українців взагалі не має бути ніяких претензій до Німеччини. Бо по факту, саме Німеччина є найбільшим спонсором України, як зброєю, так і грошима, так і політичною підтримкою. Тому скільки там не підтримують німців Україну, то не важливо, важливі справи. І тут на відміну від гівняних поляків, німці - молодці
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23.03.2024 22:52 Відповісти
+5
Дуже добре, як для Німеччини.
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23.03.2024 22:38 Відповісти
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ОГО, скільки сволочей 35 відсотків,
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23.03.2024 22:36 Відповісти
То заїжджа кацапота.
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23.03.2024 22:40 Відповісти
Там панаєхавшої русні як блох на собаці . Плюс - житєлі колишньої гедеер . Які і досі ностальгують за совком . Аналогічно як в ДиРі і Луганді .
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23.03.2024 22:43 Відповісти
Якби зараз провести подібне опитування у польщі, то результати були б ще гіршими.
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23.03.2024 22:53 Відповісти
Кацапня за 30 років понаїхала.
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24.03.2024 05:59 Відповісти
Дуже добре, як для Німеччини.
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23.03.2024 22:38 Відповісти
Олаф Меркшольц має той рейтинг якого гідний
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23.03.2024 22:42 Відповісти
Генеральний інспектор збройних сил Німеччини (Бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Броєр застеріг від заморожування війни РФ проти України. "Нинішня воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним", - заявив він в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, що було опубліковано у п'ятницю, 22 березня. За словами німецького військового, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову. Крім того, нагадав Броєр, "заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому.

Hі Шольц, ні партія не збираються відвертатися від України.
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23.03.2024 22:43 Відповісти
Сьогоднішній тевтонський дух відгонить безхолестериновою соєвою підробкою.
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23.03.2024 22:47 Відповісти
Wenn die Soldaten Impotente durch die Stadt marschieren...
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23.03.2024 22:55 Відповісти
Пересічний німець вже не знає, хто такі тевтонці.
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23.03.2024 23:12 Відповісти
Ті тевтонці палили українців у печах разом з євреями. Ці допомагають українцям від душі. Тому я за цих. А нащадки тих мріють помиритися з росіянами і вбити чи вигнати з Німеччини всіх хто проти них.
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23.03.2024 23:39 Відповісти
У Севастополі вибухи, святкують "кримнаш".
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23.03.2024 22:51 Відповісти
В України і українців взагалі не має бути ніяких претензій до Німеччини. Бо по факту, саме Німеччина є найбільшим спонсором України, як зброєю, так і грошима, так і політичною підтримкою. Тому скільки там не підтримують німців Україну, то не важливо, важливі справи. І тут на відміну від гівняних поляків, німці - молодці
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23.03.2024 22:52 Відповісти
Дякуємо німецьким друзям за підтримку.
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23.03.2024 23:42 Відповісти
35% тупоголовой ваты.
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23.03.2024 23:56 Відповісти
Штазі бувших не буває
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24.03.2024 00:16 Відповісти
> 35% - проти.
ГДР - советское воспитание. Российская пропаганда. Меркантильные интересы. Комплекс вины перед россией за WW2, типа Украина в ней не учувствовала.
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24.03.2024 06:12 Відповісти
Большинство кто против - это этнические кацапы
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24.03.2024 09:09 Відповісти
 
 