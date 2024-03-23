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Новини Агресія Росії проти України
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У ракетах, використаних РФ за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше 300 типів компонентів із десяти країн, - Зеленський

зеленський

У ракетах, що були використані Росією за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше триста типів компонентів із десяти країн. Разом із "шахедами" - загалом щонайменше 7,5 тис. компонентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хочу відзначити і всіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій. В усіх цих "іскандерах", "кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", - заявив Зеленський.

Також читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) звернення (629) ракети (4078) енергетика (2620)


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Топ коментарі
+19
Задовбали цими звітами. Чому кацапи роблять ракети з таких компонентів, а ми ні?
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23.03.2024 22:57 Відповісти
+15
А асфальту там не було???
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23.03.2024 22:59 Відповісти
+13
Зе ,а де наш Нептун який нищить кацапські НПЗ в радіусі 300 км?
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23.03.2024 23:06 Відповісти
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Задовбали цими звітами. Чому кацапи роблять ракети з таких компонентів, а ми ні?
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23.03.2024 22:57 Відповісти
Тому що тих, хто вмів це робити - вже нема! А нових - не виховали! Нікому робити, бо ніхто не знає - як!
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23.03.2024 23:24 Відповісти
Їх вбилА посібниця ТЕРРОРИСТІВ - БАСАЛАЕВА ,ПО ЗАВДАННЮ ПОТУЖНОГО АНДРЮШИ ЕРМАКА ! Всі ЗЕзрадники САБОТУЮТЬ СТВОРЕННЯ ОЗБРОЕНЬ ! Демонтаж ВІЛЬНОЇ України і створення диктатури по образу і подобію путлестану , йде по плану !
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24.03.2024 08:14 Відповісти
Точно, розумнику. "Єто фінансово нє вигодно". Десь вже таке було... Ну що ж, лопатами відбиватись буде фінансово вигідно...
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23.03.2024 23:32 Відповісти
Ще розкаже, що ці компоненти знімали міни на Чонгарі
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23.03.2024 23:26 Відповісти
тому що маємо 73% насєлєнія какая разніца яка обрала керувати -захищати державу дилетанта не українця носія мови окупанта. Не за детальки закордонні розказувати треба- а за Чонгар за асвальт за баканова і К ... за невироблені Нептуни.... за розстріляні безбройні тероборонівці за героя офіцера Романа Червінського чому він не на фронті а в катівні татарова.
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24.03.2024 06:05 Відповісти
...і капіталістам стало так соромно-пресоромно...
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23.03.2024 22:58 Відповісти
А асфальту там не було???
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23.03.2024 22:59 Відповісти
Ти зепдло більше вклав "компонентів" до 24го лютого проти Україні, ніж захід! Так що закрий свій гнилий брехливий писок бо вже огидно слухати!
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23.03.2024 23:02 Відповісти
Що заважає зробити хоча б 30 компонентів в наших ракетах але дієвіших за кацапськіх на 100 відсотків
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23.03.2024 23:03 Відповісти
Звідкі він зає, ракета вибухнула! Хто і як порахував так швидко?
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23.03.2024 23:04 Відповісти
Він юрист-екстрасенс.
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23.03.2024 23:08 Відповісти
Якась вибухнула , а якась на щастя ні .
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24.03.2024 00:06 Відповісти
Зе ,а де наш Нептун який нищить кацапські НПЗ в радіусі 300 км?
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23.03.2024 23:06 Відповісти
а підрахунками Міністерства фінансів України таджики вигідніші за дрони.

може таки збирайте на таджиків?
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23.03.2024 23:09 Відповісти
або таджиків на кухні збирати замість дронів
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23.03.2024 23:34 Відповісти
А слабо вызвать послов этих стран и выслать их из Украины? А ???
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23.03.2024 23:18 Відповісти
Для чого?
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23.03.2024 23:28 Відповісти
Для обозначения своей позиции и и х места в цивилизованном мире, не?
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23.03.2024 23:45 Відповісти
Вишлеш посла США ,чи може Британії чи Німеччини ?
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24.03.2024 00:07 Відповісти
І в чому здивування, у росії є купа партнерів, які допомагають обходити санкції і як це зупинити , якщо основні доходи Європейські компанії, які продають зброю отримують від експорту.
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23.03.2024 23:18 Відповісти
САМ мав би призначати на посади компетентних осіб, а не лещенок-наємів.
Нулячому в енергетиці та безпеці Наєму Зєля доручив спочатку Оборонпром, а тепер захист енергетичних об'єктів.

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23.03.2024 23:23 Відповісти
А що це тебе так бомбануло? Ти корєш чи родич "антикорупціонера" Наєма, який колись заглядав в кишені інших, а як дорвався до посад із великим бабалом, засекретив свою зарплату?

Січень 2020.

"У ДЕРЖАВНОМУ концерні "Укроборонпром" відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує заступник директора Мустафа Найєм.

Про це https://ukranews.com/news/675281-ukroboronprom-zasekretil-premii-i-nadbavki-najema повідомляє агентство "Українські новини".

Уточнюється, що в "Укроборонпромі" належно не відповіли на журналістський запит "Українських новин".

Відзначається, що запит був надісланий 26 грудня 2019 року. В ньому концерн просили поінформувати щодо заробітної плати та інших виплат заступника директора Мустафи Найєма."
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23.03.2024 23:36 Відповісти
Інформація для шмари

У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов.

Джерело:
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23.03.2024 23:39 Відповісти
Станом на сьогодні Дніпровська ГЕС не працює.
Скільки людей зараз без світла з цієї причини, шмара?
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23.03.2024 23:45 Відповісти
"какая разніца"™
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23.03.2024 23:27 Відповісти
На сцені було легше дурня клеїти, правда ж Вовчик? Там послав усіх у сраку - і заробив овації .
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23.03.2024 23:33 Відповісти
паднатужно отвидосил, говняненький
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23.03.2024 23:37 Відповісти
А яке фото у статті..
Весь в думках про нарід та Перемогу...)
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23.03.2024 23:45 Відповісти
А в США заявляють, що Україна не надала ніякої інформації про комплектацію цих ракет. Так, що це звичайне ляпання язиком по тексту з суфлера написаного для красивої картинки. Сценаристи кварталісти заробляють.
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24.03.2024 00:04 Відповісти
Штати ****...ни тому що є звіти їхніх організацій про те що 80% компонентів озброєння що виготовляють орки це західні компоненти і ці звіти базувались на переданих українською стороною даних... беспілотники... ракети... орківська авіація все виготовлено із західної електроніки .... ні одна ракета б зараз не прилетіла до нас якби не їхня електроніка...

вони просто ****...ть тому що їхні компанії добре на цьому заробляють і лобіюють диряві санкції.... і вони вводять диряві санкції щодо компонентів не конкретно проти всієї раші, в результаті чого.... х... б шось продали навіть через підставні компанії.... тому що всюди є серійники, а лише точечно проти якихось компаній що дає обходити ці санкції...

Якби так свобідно можна б було купити всілякі товари подвійного призначення то ударні беспілотники та ракети... давно б мали всілякі терористи і т.д. все що продається такого добре контролюється компаніями ...
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24.03.2024 00:16 Відповісти
))). Штати звиздять, а Зеля ні. Все ясно.
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24.03.2024 00:18 Відповісти
Штати давно знають що їх компоненти поставляються оркам і їх преса уже писала про це нераз...

Тому наразі якщо дійсно була така заява що вони не знають нічого про комплектацію ракет то вони пиз...ть... Вибори і діда мокають в лайно разом з його любителем орків Саліваном... тому вони і дурня клеять
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24.03.2024 00:24 Відповісти
Коли була війна Айзербаджану з Арменією а потім ще Турки проводили операції в Сирії... проти турків неформально ввели санкції і вони не могли для байкатарів ніяк купити оптику і сенсори... тому що ніхто не хотів їм продавати... І вони розробили свою...

отак це працює а те шоу що роблять штати щодо раші і санкцій просто цирк...

Колись в 14-17 році наш директор оборонпрому жалівся в інтерв'ю що Україні щоб не було ескалації з рашею ніхто не хоче продавати деякі компоненти для виробництва ********* озброєння....
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24.03.2024 00:21 Відповісти
Что русские разработали своего за 33 года существования современной россии?
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24.03.2024 06:17 Відповісти
А ты уже перестал в рашке роялти получать за сериалы ? Уже там свои Сваты не крутишь?
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24.03.2024 02:11 Відповісти
вот кстати да! в скольки тоталитарных странах демонстрируюся "Скоты" от Квартала-95 за которые гундосое чмо получает бабло все эти годы!
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24.03.2024 02:14 Відповісти
Це чучело вже давно перетворилося на деградовану мавпу.Навіть януковіч не визивав таку огиду ніж цей кусок гімна.
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24.03.2024 04:52 Відповісти
Огласите весь список, пжлста
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24.03.2024 05:14 Відповісти
перебьешься
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24.03.2024 06:32 Відповісти
❗️Ракета на Польщу. За 20 км від кордону.
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24.03.2024 06:30 Відповісти
компоненты возвращаются назад
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24.03.2024 06:31 Відповісти
у Меня бабахнуло два раза очень громко в небе, где то в 11:00 , по шдюхедам наверное
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24.03.2024 06:34 Відповісти
23:00
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24.03.2024 06:36 Відповісти
Что ж, ты, падла расплакался? У тебя вообще своего ничего нет. Даже патронов.
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24.03.2024 06:35 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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24.03.2024 06:37 Відповісти
Цікаво чи появиться в нього, взагалі, головний компонент на плечах, голова?
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24.03.2024 06:57 Відповісти
все ракеты что летели на Киев и Львов сбиты , пострадавших и разрушений не зафиксировано
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24.03.2024 07:03 Відповісти
иностранные компоненты в руках дикарей ,так и останутся дубинкой
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24.03.2024 07:06 Відповісти
Ракеты Storm Shadow поразили центр связи Черноморского флота РФ.
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24.03.2024 07:08 Відповісти
А у нас из чего сделаны?
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24.03.2024 08:30 Відповісти
Это кукарекает бенин Нарко Петушара который с фсбэшником Елдаком, Хламидией и т.д в 20 году заключил контракты по ремонту, доставке двигателей с Мотор Сичи в ПИ...рашу и не только....
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24.03.2024 09:33 Відповісти
 
 