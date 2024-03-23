У ракетах, використаних РФ за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше 300 типів компонентів із десяти країн, - Зеленський

У ракетах, що були використані Росією за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше триста типів компонентів із десяти країн. Разом із "шахедами" - загалом щонайменше 7,5 тис. компонентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хочу відзначити і всіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій. В усіх цих "іскандерах", "кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", - заявив Зеленський.

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