У ракетах, використаних РФ за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше 300 типів компонентів із десяти країн, - Зеленський
У ракетах, що були використані Росією за одну атаку проти енергосистеми України, було щонайменше триста типів компонентів із десяти країн. Разом із "шахедами" - загалом щонайменше 7,5 тис. компонентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Хочу відзначити і всіх лідерів держав, керівників міжнародних інституцій, усіх наших партнерів, які висловились цими днями на підтримку України. Важливо спільно діяти кожного разу, коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя. Діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій. В усіх цих "іскандерах", "кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може таки збирайте на таджиків?
Нулячому в енергетиці та безпеці Наєму Зєля доручив спочатку Оборонпром, а тепер захист енергетичних об'єктів.
Січень 2020.
"У ДЕРЖАВНОМУ концерні "Укроборонпром" відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує заступник директора Мустафа Найєм.
Про це https://ukranews.com/news/675281-ukroboronprom-zasekretil-premii-i-nadbavki-najema повідомляє агентство "Українські новини".
Уточнюється, що в "Укроборонпромі" належно не відповіли на журналістський запит "Українських новин".
Відзначається, що запит був надісланий 26 грудня 2019 року. В ньому концерн просили поінформувати щодо заробітної плати та інших виплат заступника директора Мустафи Найєма."
У Харкові після ракетної атаки РФ лише третина будинків мають світло, половина - опалення, - Терехов.
Джерело:
Скільки людей зараз без світла з цієї причини, шмара?
Весь в думках про нарід та Перемогу...)
вони просто ****...ть тому що їхні компанії добре на цьому заробляють і лобіюють диряві санкції.... і вони вводять диряві санкції щодо компонентів не конкретно проти всієї раші, в результаті чого.... х... б шось продали навіть через підставні компанії.... тому що всюди є серійники, а лише точечно проти якихось компаній що дає обходити ці санкції...
Якби так свобідно можна б було купити всілякі товари подвійного призначення то ударні беспілотники та ракети... давно б мали всілякі терористи і т.д. все що продається такого добре контролюється компаніями ...
Тому наразі якщо дійсно була така заява що вони не знають нічого про комплектацію ракет то вони пиз...ть... Вибори і діда мокають в лайно разом з його любителем орків Саліваном... тому вони і дурня клеять
отак це працює а те шоу що роблять штати щодо раші і санкцій просто цирк...
Колись в 14-17 році наш директор оборонпрому жалівся в інтерв'ю що Україні щоб не було ескалації з рашею ніхто не хоче продавати деякі компоненти для виробництва ********* озброєння....