У Білорусі хочуть відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї, - Центр нацспротиву
Білорусь готує нову військову доктрину, яка передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих, у РБ завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. Оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території Білорусі.
Таким чином, Олександр Лукашенко матиме формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює РФ. Затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання "всебілоруських народних зборів" 24-25 квітня 2024 року.
Це і є "стабільність правління диктатора", коли твоя країна з часом стає окупованою і її послідовно втягують у війну", - повідомили в Центрі.
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Чув висловлювання: "Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой компьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, когда люди осваивали компьютер и интернет, но не могли освоить мозг..."?
Це - саме про тебе! У нас навіть немає повного циклу вироблення збройних урану та плутонію Про "механіку" та "електроніку" управління ядерним боєзарядом (тобто про "підривач") я вже не веду мову!
Теперка чекаємо на появу радіоактивних колорадських жуків-мутантів.