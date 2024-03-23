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Новини
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У Білорусі хочуть відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї, - Центр нацспротиву

цнс

Білорусь готує нову військову доктрину, яка передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих, у РБ завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. Оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Таким чином, Олександр Лукашенко матиме формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює РФ. Затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання "всебілоруських народних зборів" 24-25 квітня 2024 року.

Це і є "стабільність правління диктатора", коли твоя країна з часом стає окупованою і її послідовно втягують у війну", - повідомили в Центрі.

Також читайте: Росія володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок - близько 5580 одиниць, - Reuters

Автор: 

Білорусь (7970) ядерна зброя (1177) Центр національного спротиву (831)


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Топ коментарі
+11
У такому випадку Україна, яка здала другій арсенал ЯО у світі, також має на це право.
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23.03.2024 23:24 Відповісти
+9
Реакція заходу вже відома, чергова стурбованість...
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23.03.2024 23:20 Відповісти
+5
Якщо б при владі були адекватні люди, то вже мали б ядерну зброю, як зробив Пакістан наприклад у минулому. При чому зараз контроль та воля Заходу набагато нижче, ніж були у ті часи.
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24.03.2024 00:33 Відповісти
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Реакція заходу вже відома, чергова стурбованість...
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23.03.2024 23:20 Відповісти
У такому випадку Україна, яка здала другій арсенал ЯО у світі, також має на це право.
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23.03.2024 23:24 Відповісти
Право то вона має , от тільки з можливостями ,на відміну від бульбашів , проблеми .
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24.03.2024 00:01 Відповісти
Допоки Україна отримує зброю та гроші від Заходу, вона не може ніяку ядерну зброю у себе розміщувати. Якщо тут буде встановлено диктаторський маріонеточний російський режим, як у Білорусі, тоді ядерна зброя тут обовʼязково зʼявиться, її тут розмістить сама раіся.
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24.03.2024 00:07 Відповісти
Якщо б при владі були адекватні люди, то вже мали б ядерну зброю, як зробив Пакістан наприклад у минулому. При чому зараз контроль та воля Заходу набагато нижче, ніж були у ті часи.
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24.03.2024 00:33 Відповісти
Ага! І в якому "воєнторзі" продають ядерну зброю? Навіть не "продають", а дарують Бо на "купівлю" у нас нема грошей!
Чув висловлювання: "Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой компьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, когда люди осваивали компьютер и интернет, но не могли освоить мозг..."?
 Це - саме про тебе! У нас навіть немає повного циклу вироблення збройних урану та плутонію Про "механіку" та "електроніку" управління ядерним боєзарядом (тобто про "підривач") я вже не веду мову!
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24.03.2024 05:25 Відповісти
у казахів теж був ядерний арсенал, але їх ніхто не чипає...
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24.03.2024 01:10 Відповісти
У казахів все ще попереду. Кацапам і там не йметься...
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24.03.2024 06:56 Відповісти
Бацька на верном пути к Гааге. Шагай, агроном.
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23.03.2024 23:24 Відповісти
От якби викрали цього недомусоліні білоруси і підвісили на гаражі разом з Колєнькой.
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23.03.2024 23:29 Відповісти
Мечты, мечты...
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23.03.2024 23:46 Відповісти
Навряд. Те що зараз здається мрією може здійснитися в найближчі роки.
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23.03.2024 23:51 Відповісти
Є приказка чудова : "Поки хвалько нахвалиться - будько набудеться " Так і зі сподіваннями про найближчі роки ((
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24.03.2024 00:03 Відповісти
Чи думали українці, що будуть успішно бити другу армію світу навіть на її території? А зараз вони це роблять. Так і тут.
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24.03.2024 00:05 Відповісти
Якщо мова про територію Німеччини , то погоджуся , щодо інших територій- помовчу , бо коли у відповідь на сотню ракет до кацапів долітає пара Бобрів із п'ятьма кілограмами вибухівки , то до успішного бою іще треба піднатужитися .
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24.03.2024 00:13 Відповісти
Так. Звичайно. Але навіть зараз зі скромними можливостями багато чого досягли українці.
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24.03.2024 00:18 Відповісти
Тоді згадуємо приказку .........
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24.03.2024 00:30 Відповісти
Та ні.
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24.03.2024 00:32 Відповісти
за останніми закритими опитами,81% сябрів добре ставиться до росіян,51% добре до РФ...
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23.03.2024 23:50 Відповісти
Тепер в бульбащів не тільки колорада а ще й "ядерний попіл" оселився
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23.03.2024 23:24 Відповісти
Карта есть?
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23.03.2024 23:27 Відповісти
Фсьо.
Теперка чекаємо на появу радіоактивних колорадських жуків-мутантів.
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23.03.2024 23:27 Відповісти
есть АЄС?
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23.03.2024 23:31 Відповісти
Сябри теж сцикуни..
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23.03.2024 23:32 Відповісти
Не всі. Але по факту ******* Білорусь це нові 6 чи 8 областей Росії зараз.
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23.03.2024 23:35 Відповісти
Вже у всіх кому треба є ядерна зброя...
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24.03.2024 00:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_l6xIPbwA7U ЛУКАШЕНКО и КАДЫРОВ - Плохие Политические Песни
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24.03.2024 02:23 Відповісти
Нажаль наші союзники значно більш нерішучі в порівнянні з союзниками білорусів. І якщо в цій ескалації не буде паритету, вся наша сторона з часом зазнає поразки. Мається на увазі "об'єднаний" Захід.
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24.03.2024 02:51 Відповісти
Так їм же, ніби, вже впіндюрили кацапи ЯЗ? Чи то все пж був?
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24.03.2024 05:49 Відповісти
 
 