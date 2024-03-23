Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку Кривого Рогу, Одещини та Кіровоградщини

У суботу ввечері ворожі російські ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані на території України.

Ще о 20:27 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях, передає Цензор.НЕТ.

О 21:52 загрозу ударних безпілотників було оголошено на Полтавщині.

О 22:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Харківської області у напрямку півдня Полтавщини.

О 22:11 стало відомо про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області. О 22:49 стало відомо, що ворожий БпЛА на Миколаївщині рухається у напрямку Кіровоградської області.

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О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 23:17 стало відомо про "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

О 23:31 Повітряні сили попросили мешканців Кривого Рогу залишайтися в укриттях: "Ударний БпЛА у напрямку міста!".