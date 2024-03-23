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Новини Війна
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Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку Кривого Рогу, Одещини та Кіровоградщини

шахед

У суботу ввечері ворожі російські ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані на території України.

Ще о 20:27 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях, передає Цензор.НЕТ.

О 21:52 загрозу ударних безпілотників було оголошено на Полтавщині.

О 22:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Харківської області у напрямку півдня Полтавщини.

О 22:11 стало відомо про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області. О 22:49 стало відомо, що ворожий БпЛА на Миколаївщині рухається у напрямку Кіровоградської області.

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О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 23:17  стало відомо про "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

О 23:31 Повітряні сили попросили мешканців Кривого Рогу залишайтися в укриттях: "Ударний БпЛА у напрямку міста!".

Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2774) повітряна тривога (942)


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Дай бог вдачі, гарного самопочуття і міткості мобільним командам протиповітряної оборони. Після війни ще й європейців вчити будете.
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23.03.2024 23:42 Відповісти
Рашисти панікують: "прилетело что-то большое..."

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10.04.2024 23:43 Відповісти
 
 