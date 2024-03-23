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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордоння Сумщини, зафіксовано 115 вибухів

сумщина

Протягом 23 березня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з артилерії (2 вибухи), міномета (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Краснопільська громада: ворог бив з міномета (40 вибухів), артилерії (9 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: росіяни завдали авіаудару НАР (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

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  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (3 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з ПТКР (2 вибухи).
  • Хотінська громада: був обстріл з міномета (15 вибухів).
  • Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

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Автор: 

обстріл (29282) Сумська область (3898)


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Думаю так буде навіть у випадку "миру з рф". Тому потрібно спустошувати прикордонні області РФ і далі.
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24.03.2024 00:09 Відповісти
 
 