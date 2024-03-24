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Новини Війна
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Без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більш як мільйон споживачів, - Міненерго

ЛЕП

Без електропостачання внаслідок російської атаки залишилися понад мільйон споживачів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі, ми бачимо, що основним їх обʼєктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом обʼєктам по всій території України. Це обʼєкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в реультаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - зазначила Гринчук.

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За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо.

У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення.

"Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів", - підкреслила заступниця міністра.

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Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладання.

"Шукаємо це обладнання і по всій Україні, і з партнерами співпрацюємо, будемо намагатися якомога швидше відновитися і подати електроенергію нашим споживачам", - сказала Гринчук.

Автор: 

енергетика (2620) Міненерго (1417)


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Топ коментарі
+2
Скоти вони що з них взяти. Саме тому немає в мене жодного співчуття до москвичів з "Крокусу". Гнила нація.
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24.03.2024 00:17 Відповісти
+2
Трансформаторні підстанції закривати залізобетоном, ЛЕПи заривати в землю. Неможливо? Всі ракетні точки були забезпечені силовими мідними кабелями та зв'язком заритими глибоко в землю. Сам бачив як в 90-ті на Хмельниччині народ тракторами виривав ті кабеля з траншей. А кисневими різаками різали залізо що лишилося в ракетних шахтах.
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24.03.2024 00:21 Відповісти
+2
А весь світ співчуває фашистам - це жах. Нас дають як жертв на заклання мов - "їж їх РФ нам їх не шкода"
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24.03.2024 01:53 Відповісти
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Скоти вони що з них взяти. Саме тому немає в мене жодного співчуття до москвичів з "Крокусу". Гнила нація.
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24.03.2024 00:17 Відповісти
Трансформаторні підстанції закривати залізобетоном, ЛЕПи заривати в землю. Неможливо? Всі ракетні точки були забезпечені силовими мідними кабелями та зв'язком заритими глибоко в землю. Сам бачив як в 90-ті на Хмельниччині народ тракторами виривав ті кабеля з траншей. А кисневими різаками різали залізо що лишилося в ракетних шахтах.
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24.03.2024 00:21 Відповісти
ЛЕП великой напруги 110 кВ і вище в землю не зариеш.
На ДніпроГЕСі-2 було побудовано підземний тунель з кабелями на 110 кВ, але через деякий час від нього вімовились і збудували повітряну ЛЕП. Кабелі високої напруги постійно виходили з ладу.
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24.03.2024 01:02 Відповісти
Скультпор! Кидай сасати прутня у біглого алігарха в Гєрманії! Приїзди взад в Україну - і починай заривати ЛЕП в землю!
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24.03.2024 02:03 Відповісти
А весь світ співчуває ліквідації сотні фашистів
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24.03.2024 00:25 Відповісти
Але ж не допомагають нічим. Вони і хамасівцям співчувають. Слова не коштують нічого бо це всього лиш слова. На справи краще звертати увагу.
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24.03.2024 00:30 Відповісти
Терористичний акт, воєнного злочинця прутіна, проти Українців!
Це тягнеться, ще лютого 2014 року!!!
Пильнуймо Україну !!
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24.03.2024 00:45 Відповісти
А весь світ співчуває фашистам - це жах. Нас дають як жертв на заклання мов - "їж їх РФ нам їх не шкода"
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24.03.2024 01:53 Відповісти
Уже заявили про підвищення тарифів, можна подумати що ДТЕК і Укренерго дають росіянам хабарі щоб вони атакували енергетику. Тільки послухати енергетиків, вони "шукають обладнання", цілий рік весь світ звозив це обладнання в Україну, тепер його знову шукають, Наєм ухоркав десятки мільярдів гривень на спеціальні бетонні укриття, цікаво, яка їх ефективність? Невже речники не розуміють що своїм скигленням вони заохочують росію до нових атак? Звичайно розуміють, але надіються виплакати більші об"єми допомоги.
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24.03.2024 02:22 Відповісти
Недавно пів. корейці підараси 4000 контейнерів відправила залізницею кацапам а тут за пару днів кацапи бʼють ракетами як ніколи...а америкоси спостерігають як Україну нищать всі кому не лінь.
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24.03.2024 05:59 Відповісти
 
 