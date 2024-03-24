Без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більш як мільйон споживачів, - Міненерго
Без електропостачання внаслідок російської атаки залишилися понад мільйон споживачів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі, ми бачимо, що основним їх обʼєктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом обʼєктам по всій території України. Це обʼєкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в реультаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - зазначила Гринчук.
За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо.
У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення.
"Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів", - підкреслила заступниця міністра.
Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладання.
"Шукаємо це обладнання і по всій Україні, і з партнерами співпрацюємо, будемо намагатися якомога швидше відновитися і подати електроенергію нашим споживачам", - сказала Гринчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На ДніпроГЕСі-2 було побудовано підземний тунель з кабелями на 110 кВ, але через деякий час від нього вімовились і збудували повітряну ЛЕП. Кабелі високої напруги постійно виходили з ладу.
Це тягнеться, ще лютого 2014 року!!!
Пильнуймо Україну !!