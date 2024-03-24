УКР
Росіяни набирають "ветеранів" на держслужбу на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

цнс

Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях.

По це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В межах програми "Герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитися на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві в більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають із родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але в разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові виші, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - йдеться в повідомленні.

а трускавецькі академіки вкуда??? хіба їм за Оманськими договорняками не положено крєсло, чи хотя би пристєжная тамбурєтка у окупаційній владі???
24.03.2024 19:58 Відповісти
ИГИЛ: это были мы
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ

США: да, мы подтверждаем, что это ИГИЛ
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ

Международная пресса: да, это ИГИЛ, готовились с ноября 2023
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ

ФСБ: С начала года проводит серию КТО мероприятий, арестовывает разных бородачей
Также ФСБ: но это не причем, ХАХЛЫЫЫЫ

Специалисты по ИГИЛ: однозначно их почерк, их заявление, их действия, они уже 2 года зуб точат на МСК
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ

ИГИЛ: Да, *****, это были мы, вот их фото с флагом и наше заявление, але
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ

Военные: ну вообще-то граница с Украиной это мертвая зона в 10-15 км в обе стороны, которая под постоянным прицелом, там куча разведки, дронов, и постоянно стреляют
РФ: Им готовили окно, ХАХЛЫЫЫЫ

Журналисты: простите, а как готовили окно? Значит со стороны ФСБ и военных были те кто со стороны РФ его бы открыли?
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ

Белорусы: наши спецслужбы помогли их поймать пока они не пересекли нашу границу
РФ: Нет, украинскую, ХАХЛЫЫЫЫЫ

ИГИЛ: Да *****, придурки, вот даже видео оттуда, от первого лица, ждите еще подарков
РФ: НЕТ ЭТО ХАХЛЫЫЫЫЫ
24.03.2024 20:02 Відповісти
З 1917 було якось інакше? Це якраз логічне продовження епохи жидобільшовизму.
24.03.2024 20:17 Відповісти
Так шо тепер вагнерівець-колишній масовий вбивця може стати головним прокурором Донецької "губернії" ? Рівень злочинності в секторі вбивств тепер реально знизиться до нульового показника.
показати весь коментар
24.03.2024 20:26 Відповісти
А чого-б і ні? ********** Уганди з"їдав своїх "опонентів" І цей буде!
показати весь коментар
24.03.2024 20:34 Відповісти
А ветеранам ЗСУ, дають державні посади?
показати весь коментар
24.03.2024 20:33 Відповісти
З миру по нитці а голому пеніса в дупу
показати весь коментар
24.03.2024 21:07 Відповісти
Коли цим "ветеранам" серед ночі у вікна гранати полетять - у них швидко пропаде бажання займать "державні" посади ...
показати весь коментар
24.03.2024 20:50 Відповісти
Вот почему фраза "дронов много не бывает" должна быть актуальной до тех пор, пока русские свиньи не уберутся с территории Украины раз и навсегда.
показати весь коментар
24.03.2024 21:48 Відповісти
24.03.2024 22:15 Відповісти
Розстрілювати на місці
показати весь коментар
24.03.2024 22:17 Відповісти
 
 