Росіяни набирають "ветеранів" на держслужбу на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях.
По це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"В межах програми "Герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитися на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві в більшості не працюють з ворогом.
Крім цього, окупанти на посадах переїжджають із родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.
Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але в разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові виші, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... тому братки прийли до влади у 90-х
... тому за Уралом живуть одні дітки колишніх зека
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ
США: да, мы подтверждаем, что это ИГИЛ
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ
Международная пресса: да, это ИГИЛ, готовились с ноября 2023
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ
ФСБ: С начала года проводит серию КТО мероприятий, арестовывает разных бородачей
Также ФСБ: но это не причем, ХАХЛЫЫЫЫ
Специалисты по ИГИЛ: однозначно их почерк, их заявление, их действия, они уже 2 года зуб точат на МСК
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ
ИГИЛ: Да, *****, это были мы, вот их фото с флагом и наше заявление, але
РФ: ХАХЛЫЫЫЫЫ
Военные: ну вообще-то граница с Украиной это мертвая зона в 10-15 км в обе стороны, которая под постоянным прицелом, там куча разведки, дронов, и постоянно стреляют
РФ: Им готовили окно, ХАХЛЫЫЫЫ
Журналисты: простите, а как готовили окно? Значит со стороны ФСБ и военных были те кто со стороны РФ его бы открыли?
РФ: ХАХЛЫЫЫЫ
Белорусы: наши спецслужбы помогли их поймать пока они не пересекли нашу границу
РФ: Нет, украинскую, ХАХЛЫЫЫЫЫ
ИГИЛ: Да *****, придурки, вот даже видео оттуда, от первого лица, ждите еще подарков
РФ: НЕТ ЭТО ХАХЛЫЫЫЫЫ
Кто был нечем, тот может стать всем...