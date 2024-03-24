Росіяни набирають "ветеранів" на держслужбу на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях.

"В межах програми "Герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитися на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві в більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають із родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але в разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові виші, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - йдеться в повідомленні.

