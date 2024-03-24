Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні на початку квітня, - голова комітету в закордонних справах Маккол

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол вважає, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкту про національну безпеку, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Про це він розповів у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"Він (спікер Джонсон - Ред.) має намір винести цей (законопроєкт, що включає допомогу для України - Ред.) на розгляд після Великодня (31 березня - Ред.), і ми працюємо над цим законопроєктом", - зазначив Маккол.

На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - підкреслив конгресмен.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

