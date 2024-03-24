УКР
Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні на початку квітня, - голова комітету в закордонних справах Маккол

маккол

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол вважає, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкту про національну безпеку, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Про це він розповів у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"Він (спікер Джонсон - Ред.) має намір винести цей (законопроєкт, що включає допомогу для України - Ред.) на розгляд після Великодня (31 березня - Ред.), і ми працюємо над цим законопроєктом", - зазначив Маккол.

На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - підкреслив конгресмен.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим.

Читайте: Конгрес США не ухвалив допомогу Україні та пішов на канікули на 2 тижні

Конгрес США (1261) допомога (8760) Маккол Майкл (13)
Топ коментарі
+25
Посольство США на Москві сьогодні приспустило прапор на честь жалоби за вбитими в Крокусі...
Ніхто не пам"ятає чи амеропосольство в Києві хоч раз приспускало прапор за загиблими Українцями?????
показати весь коментар
24.03.2024 20:25 Відповісти
+21
а може й не може..
показати весь коментар
24.03.2024 20:07 Відповісти
+19
США не виконують своїх гарантій! Українців і Україну знищують в нерівні війні! Україні власну ядерну зброю!
показати весь коментар
24.03.2024 20:20 Відповісти
Та вже пох,чехи виявилися мужиками,а ви як були плейбоями так і залишитеся((
показати весь коментар
24.03.2024 21:24 Відповісти
Треба було ще в 2022 році не давати допомоги. Не було б ілюзій. Зробили українців заложниками своїх геополітичних ігор
показати весь коментар
24.03.2024 21:33 Відповісти
Най би вже не пиз...ли про це, тільки дратує кожного разу все більше!
показати весь коментар
24.03.2024 22:02 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2024 22:22 Відповісти
Всемирный позор набирает обороты.
показати весь коментар
24.03.2024 22:37 Відповісти
Ну не дают, так не дают. Что туп сопли пускать. Сами виноваты, говорили же, не будет США тянуть нас на своем гробу постоянно. Но нет же, весьмирснами, вот и с нами и с ними и со всеми.
показати весь коментар
24.03.2024 22:51 Відповісти
Екстремальна гра з револьвером отримала назву "російська рулетка", бо її, згідно з легендою, вигадали офіцери ще в царській Росії.
У США ця небезпечна розвага користується певною популярністю.
У 2011 р. загинув американець Рассел Літтл, житель міста Саут-Бенд, штат Індіана.
Він програв у "російську рулетку" власному собаці.
Спочатку чоловік приставив револьвер до голови пса і двічі натиснув на спусковий гачок.
Але обидва рази бойок ударив по порожніх гніздах.
Потім він направив зброю на себе - і пролунав постріл.
показати весь коментар
24.03.2024 22:51 Відповісти
За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки цей законопроєкт є важливим. -не тільки "зезедент вміє лапшу вішати українському народові,американські 3,14стуни із допомогою Україні далеко не втекли від "зезезе"
показати весь коментар
24.03.2024 23:12 Відповісти
"Може проголосувати" діє вже скоро чотири місяці.
показати весь коментар
25.03.2024 00:11 Відповісти
українці дивляться ... і думають - невже так "працює" справжня демократія
показати весь коментар
25.03.2024 01:04 Відповісти
українці дивляться ... і думають - невже так "працює" справжня демократія
показати весь коментар
25.03.2024 04:13 Відповісти
А може і не проголосувати
показати весь коментар
25.03.2024 00:25 Відповісти
може проголосувати на початку квітня, або травня, або червня... а може і не прголосувати
показати весь коментар
25.03.2024 09:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 