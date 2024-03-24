Спроба збити російську ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців, - Збройні сили Польщі
У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський.
Він пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.
"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", - зазначив Горишевський.
За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.
"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - сказав він.
Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.
"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалювати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу ухвалення рішення", - зауважив він.
Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло й уражали цілі в Україні із заходу.
"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", - сказав речник.
зіб'єш, потім відщкодуй все життя...
звісно, то не потяги та авто блокувати
засцяли знатно, можете і не пояснювати....
А з нею і НАТО.
НАТО не хоче спитати з Польщі за вчинене?😠
Бачив скільки допомогали Поляки, був кращої думки про Польщу.....
"пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу."
Це так працює польське НАТО? Турецьке НАТО збиває рашистські літаки не задумуючись і не філософтствуючи про шкоду довкіллю збитого літачка.
Просто польська влада дуже боїться путлєра, пора памперси надягати
Ти об сосну гепнувся?
Може про "русский и украинец - братья навек" роскажеш?
То треба було не попереджати і не допомагати, щоб не рипалися?
Тим більше, що ЗЄ, як і його моральний авторитет *****, попередження Заходу проігнорував.
Чи хаймарси, гаубиці, петріоти, стормшедоу, леопарди, абрамси, бредлі, страйкери у нас депутати СН на колінках зробили?
Майже все, крім стрілкотні, чим зараз воює ЗСУ, надано Заходом. У той час, коли рідна влада тільки ******* та *******.
Коли у Польщу полетять російські літаки та поїдуть танки, їх знищення теж стопудово буде загрожувати населенню.
А в мене виникло інше питання і хотілося б почути...А скільки МИ збили подібних "зальотів" вздовж кордону до нас і більше ніж 39 секунд і навіть до 24 го лютого подібне було, але ж совє не видно, правда ж?
Або паралель проведу - скільки обстрілювали нас ізза "поребріку" і ми порсто "споглядали" на це бо "нізя" було і це рішення не військових, а тих хто на банковій...Так що ту як подивитися на цю ситуацію і спитати себе - а що б МИ робили, я кби до на сзалетіла ракета на 39 секунд? Збили б в подібній ситуації чі ні?! Відопвідь і атк очевидна, що - НІ! Якось так...