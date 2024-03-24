Спроба збити російську ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців, - Збройні сили Польщі

У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський.

Він пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", - зазначив Горишевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала літаки через російську ракетну атаку на Україну

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - сказав він.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

Читайте: Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалювати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу ухвалення рішення", - зауважив він.

Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло й уражали цілі в Україні із заходу.

"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", - сказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш: Російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі