Цензор.НЕТ
9947 відвідувачів онлайн
Спроба збити російську ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців, - Збройні сили Польщі

f-16

У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський.

Він пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", - зазначив Горишевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підіймала літаки через російську ракетну атаку на Україну

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - сказав він.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

Читайте: Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалювати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу ухвалення рішення", - зауважив він.

Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло й уражали цілі в Україні із заходу.

"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", - сказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш: Російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі

Автор: 

Польща (8987) ракети (4183)
+106
Та ми вже зрозуміли, шо ви нормальні пацани, тільки пісяєте сидячи.
24.03.2024 20:33 Відповісти
+63
******* логіка.
24.03.2024 20:34 Відповісти
+57
"Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію." Нехай ракета краще впаде на голову українців" - союзники
24.03.2024 20:40 Відповісти
Сцикуни.
24.03.2024 22:24 Відповісти
24.03.2024 22:24 Відповісти
а може то була космічна ракета?
зіб'єш, потім відщкодуй все життя...
24.03.2024 22:30 Відповісти
Треба нашим ППО збивати ці ракети над територією польщі і плювати що вони там будуть белькотіти.Пшеки вже ітак опустили себе нижче плінтуса.
24.03.2024 22:33 Відповісти
100%. Інших варіантів немає.
25.03.2024 19:36 Відповісти
Короче обосрались от страха.
24.03.2024 22:38 Відповісти
Ви забули в вашому дописі слово"гонорово". Так би було звучало переконливіше.
24.03.2024 22:42 Відповісти
Ляхи є ляхи... Лайно...
24.03.2024 22:38 Відповісти
24.03.2024 22:39 Відповісти
Який бенефіс у подоляцьких підарів,хоч копієчку зароблять!
24.03.2024 22:44 Відповісти
Ну з формою совіцького полковніка пан Ігор на мій погляд явно переборщив.
24.03.2024 22:45 Відповісти
Так віддайте нам свое ППО та літаки! Навіщо вони вам?
24.03.2024 22:49 Відповісти
"пшекляндія" стає транзитною прорашистською території для транзиту сільськогосподарської рашистської продукції в ЄС. електроніки до ракет у 3,14дерацію і транзитною територію , якою безперешкодно залітають рашистські ракети для вбивства українців.
24.03.2024 23:01 Відповісти
от курва пшецька!

звісно, то не потяги та авто блокувати

засцяли знатно, можете і не пояснювати....
24.03.2024 23:12 Відповісти
польским военным надо вспомнить за кой хер они получают гроши и начать наконец сбивать ракеты, которые летят на их территорию.
24.03.2024 23:22 Відповісти
> Польша стала соучастником агрессии московии.

А з нею і НАТО.
НАТО не хоче спитати з Польщі за вчинене?😠
24.03.2024 23:25 Відповісти
Це не Ердоган, який без всіляких прелюдій збив кацапський літак, чим відбив охоту в московського царя борзіти безнаказано. Це польсько-натівські брехуни і боягузи і. Їх не варто критикувати, і треба зневажати.
24.03.2024 23:26 Відповісти
Пшесцикуни.
24.03.2024 23:29 Відповісти
Ми хотели, но обосрались ще до того як хотіли... Викликали хфермерів на джон дірах, кучі бажань прибрати...
24.03.2024 23:45 Відповісти
Зараз погані часи, а сильних людей чомусь мало
24.03.2024 23:52 Відповісти
Поляки - то обісцяні тєрпіли. Всі розповіді про надання притулку Українцям - то дешевий піздеж. Там ніхто, майже, ніхто не робив нічого безкоштовно. Їм Українці підняли економіку. Заповнили квоту по біженцям замість сірійців й лівійців... Багато хто перевіз свій бізнес, багато хто приїхав з грошима, багато хто працює й сплачує податки. Є й маргінали, але їх дуже меньше ніж чесних. Шо вони ******* там про допомогу. Ще й цькують й булінгом займаються. Самі в цей час зьїбатися до Британії чи Німетчини, бо там з/п більша. Як би не Україна в крові зупинила російську наволоч, хфермери зустрічали би москальскі танки. А понянки зустрічали би руські *** в промежножії. Підараси тупі. Вклоніться Україньськім солдатам, загиблим й тім, хто рубить москальську мразь. Вклоніться Українській нації!!!
24.03.2024 23:55 Відповісти
не це вже фсьо, краще б мовчали... вам тількі з українськім зерном воювати...
показати весь коментар
Цікаво на Францію теж пропустять? Ну щоб не становити загрозу місцевим.....
Бачив скільки допомогали Поляки, був кращої думки про Польщу.....
25.03.2024 00:14 Відповісти
кожен переживає за свою задницю
25.03.2024 05:32 Відповісти
Маладца, і бойкот кордонів продовжуйте.
25.03.2024 10:03 Відповісти
По их логике, если русские нападут на Польшу, то лучше не сопротивляться, так как сопротивление вызовет большой риск для местного населения.
25.03.2024 01:31 Відповісти
аналогічно - затримати українця , який незаконно перейшов польсько-українську границю - було б ризиковано - становила б більший ризик для місцевих мешканців. Джерело:

25.03.2024 04:20 Відповісти
Хтось зрозумів заголовок? Чи вони просто так, "дипломатично" дали зрозуміти- ми сцимо... От блокувати кордон, висипати зерно - то таки да, ми могьом...
25.03.2024 04:46 Відповісти
Ну і чим зараз Польща відрізняється від Білорусі?
25.03.2024 06:01 Відповісти
Схоже, що була установка з самого початку не збивати путлєрракети. Тому, що навряд чи можна за пару хвилин щось узгодити по команді вгору. Вони, поляки, дуже вірять в "порядність" путлєра.
25.03.2024 06:43 Відповісти
Путлєр пробив вікно в Європу, через яке запускає ракети з тилу по Україні. Сцикунами є польська влада. Не дай боже, щоб уламки впали на прорашистські фермерські угіддя, хай краще ракета попаде в ціль в Україні. От такі у нас тили
25.03.2024 06:47 Відповісти
Турки літачок рашистів збили і путлєр проковтнув це. А може поляки бояться показати свою неспроможність, невміння збити ракету?
25.03.2024 06:50 Відповісти
Цитата:
"пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу."
Це так працює польське НАТО? Турецьке НАТО збиває рашистські літаки не задумуючись і не філософтствуючи про шкоду довкіллю збитого літачка.
Просто польська влада дуже боїться путлєра, пора памперси надягати
25.03.2024 06:59 Відповісти
А наша влада щось там мріяла про захист наших спільних кордонів на глибину досягання сил євроППО. Вони навіть на своїй території неспроможні збивати ракети путлєра
25.03.2024 07:03 Відповісти
...сбивать надо носители ракет...Может это будет ясней пану полковнику....Иди работай свисток...
25.03.2024 07:37 Відповісти
Нащо збивати, вона все одно повернулася українців вбивати.Це сарказм, якщо що.
25.03.2024 08:04 Відповісти
Польща, це не Турція!!!
25.03.2024 08:08 Відповісти
25.03.2024 08:19 Відповісти
Потрібне спільне міжурядове польсько- українське рішення по діям ППО в прикордонній зоні - повітряні цілі потрібно вражати ще на підльоті до польського кордону (тими ж літаками F-16) засобами і силами в залежності від того в чиїй зоні відповідальності знаходиться ціль.....
25.03.2024 08:33 Відповісти
У Польщі,Чехії, Словаччині, тобто НАТО , відсутні засоби ППО на кордоні з Україною. І ракету вони побачили на висоті більше 200 м! Летіла б на 100 м і до Берліну долитіла б.
25.03.2024 08:50 Відповісти
А якщо ракета летітиме на Францію- теж не будуть збивати? Нехай французи збивають на собою.
25.03.2024 09:12 Відповісти
А як-же, знаемо, що херовому танцюристу і яйця мішають. Українці не бояться кацапських ракет, просто зважають на них, як на неминуче зло, з яким Україна бореться, а поляки просто всралися. Це ще один факт, що Україна більше годиться для НАТО, ніж деякі країни.
25.03.2024 09:12 Відповісти
Якби не стікаюча кров'ю Україна, то варвари вже стояли на кордоні або в самій Польщі. Недаром зам. МЗС русні затрєбовал с манаткамі убіратся на рубежі 1997 року. А поляки встояли б? Лише боротися з трудягами-шоферами сильні вояки що "нє згінєлі".
25.03.2024 10:08 Відповісти
Втягнули нас у війну, а тепер ссуться і сруться.
25.03.2024 10:26 Відповісти
Поляки нас втягнули у війну з Роісєй?

Ти об сосну гепнувся?

Може про "русский и украинец - братья навек" роскажеш?
25.03.2024 10:29 Відповісти
ні, не поляки))) от ті хто нас ще в 2022 році попереджав, що війна буде, а тепер зброю не дають)
25.03.2024 14:28 Відповісти
Ага.
То треба було не попереджати і не допомагати, щоб не рипалися?
Тим більше, що ЗЄ, як і його моральний авторитет *****, попередження Заходу проігнорував.

Чи хаймарси, гаубиці, петріоти, стормшедоу, леопарди, абрамси, бредлі, страйкери у нас депутати СН на колінках зробили?

Майже все, крім стрілкотні, чим зараз воює ЗСУ, надано Заходом. У той час, коли рідна влада тільки ******* та *******.
25.03.2024 17:10 Відповісти
для утилізації барахла, при чому куча всього у них стоїть там і не поставляється))) а могли б і поставити, а не комедію ламати.
26.03.2024 09:40 Відповісти
Так би і сказали, що відчувають себе криворукими сцикунами.

Коли у Польщу полетять російські літаки та поїдуть танки, їх знищення теж стопудово буде загрожувати населенню.
25.03.2024 10:27 Відповісти
Щоб не дратувати рашистів.
25.03.2024 10:43 Відповісти
Точно . Нахрена их збивать , пускай летают.
25.03.2024 10:57 Відповісти
Мені здається, що за міжнародним правом, країна, яка надає свою територію іншій країні для здійснення агресії вважається співучасником. Чи я помиляюся?
25.03.2024 11:29 Відповісти
Коли б наше ППО збило і уламки впадали б на Польщу скільки було галасу а тут вони вирахували траекторию ракети яка 40 сек була над поляками -швидко рахують як і власні піньонзи а на те щоб натиснути кнопку потрібно більше часу і власна ракета з Петріота не витрачена от такі тили у нас.
25.03.2024 12:43 Відповісти
1.08.2023 Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що білоруські вертольоти до Польщі не залітали.
25.03.2024 13:27 Відповісти
Все більш огидні!
25.03.2024 13:43 Відповісти
Она не просто так залетела на территорию НАТО. Рашисты тестируют, как НАТО реагирует. Никак. Значит можно продолжать. В следующий раз ракета не захочет улетать.
25.03.2024 13:43 Відповісти
"Дякуємо" за плече яке поляки підставили нашим ППО.
25.03.2024 14:07 Відповісти
Оце вже треш, поляки зробили гуманітарний коридор для російських ракет. Казкові довбойоби, на вашій території ракети!!! Їх треба збивати. Якщо з вашої території будуть до нас летіти ракети і ви нічого з цим не будете робити, то ви стаєте співучасниками обстрілу, зі всіма наслідками для вас.
25.03.2024 14:11 Відповісти
правильно, не збивайте, хай летять далі. бо опасно.
25.03.2024 14:15 Відповісти
Навіщо збивати оту ракету , якщо вона все одно розвернеться і полетить вбивати українців?
25.03.2024 14:22 Відповісти
Була б та ракета не з вибухівкою, а з українським зерном - вмить збили б...
25.03.2024 14:26 Відповісти
А не будут ли рисковать солдаты НАТО, когда в Польшу войдут расийские войска?
25.03.2024 14:26 Відповісти
браты ******.
25.03.2024 14:38 Відповісти
Обдристав пан галіфе
25.03.2024 15:23 Відповісти
Кацапський СрУ24 залетів на тариторію Туреччини на 25 секунд з Сирії і турки його збили, а тут в 2 рази більше і поляки обісцялися з переляку.
25.03.2024 15:43 Відповісти
Цього разу вона летіла 39 сек., а наступного разу, вона може і півгодини літати по вашій території...Подивимося,як тоді ви будете регаувати !?...
25.03.2024 18:41 Відповісти
Ось всі тут такі хейтять Польщу за те що вони не зибили і всяке таке...
А в мене виникло інше питання і хотілося б почути...А скільки МИ збили подібних "зальотів" вздовж кордону до нас і більше ніж 39 секунд і навіть до 24 го лютого подібне було, але ж совє не видно, правда ж?
Або паралель проведу - скільки обстрілювали нас ізза "поребріку" і ми порсто "споглядали" на це бо "нізя" було і це рішення не військових, а тих хто на банковій...Так що ту як подивитися на цю ситуацію і спитати себе - а що б МИ робили, я кби до на сзалетіла ракета на 39 секунд? Збили б в подібній ситуації чі ні?! Відопвідь і атк очевидна, що - НІ! Якось так...
25.03.2024 19:28 Відповісти
Не *****. Поляки бачили ту ракету ще задовго до входу в їхній повітряний простір. Тому в них було достатньо часу для її збиття. Тільки піджилки тряслись щоб якось не скривдити путлєра. Взагалі це вже не перший раз і виглядає дуже відразно.
25.03.2024 19:48 Відповісти
Для панів-шляхтичів збивати ворожі ракети ризиковано, а ось блокувати кордон з дружньою країною просто в кайф бо ніякого ризику.
25.03.2024 19:43 Відповісти
Коли кацапи будуть пробивати коридор з білорусі до калінінграда через територію Литви, поляки навіть не пошевеляться - можна навіть не сумніватися
25.03.2024 20:11 Відповісти
