Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили посилення української ППО й домовилися прискорити підготовку двосторонньої безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Щойно провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги.

Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - зазначив президент.

Крім того, як зауважив Зеленський, було приділено особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії і домовлено працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.



"Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни й народу, яка дає нам спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій нашій Європі", - додав Зеленський.

