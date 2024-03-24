Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили посилення української ППО й домовилися прискорити підготовку двосторонньої безпекової угоди
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги.
Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - зазначив президент.
Крім того, як зауважив Зеленський, було приділено особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії і домовлено працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.
"Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни й народу, яка дає нам спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій нашій Європі", - додав Зеленський.
