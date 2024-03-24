УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини
1 264 14

Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили посилення української ППО й домовилися прискорити підготовку двосторонньої безпекової угоди

санчес,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги.

Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія наполягає на початку переговорів про вступ України в ЄС до кінця 2023 року, - прем’єр Санчес

Крім того, як зауважив Зеленський, було приділено особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії і домовлено працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

"Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни й народу, яка дає нам спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій нашій Європі", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Іспанії Санчесом безпекові питання та вступ до ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) Іспанія (945) Санчес Педро (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
24.03.2024 21:00 Відповісти
+4
А шо трапилось? А де гундосикі "на добраніч"?
показати весь коментар
24.03.2024 21:02 Відповісти
+4
Безпекова угода? Будапештський меморандум нічого не навчив? Зелений хоче мати свій меморандум.
показати весь коментар
24.03.2024 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.03.2024 21:00 Відповісти
ухі! ухі! ухі!
показати весь коментар
24.03.2024 21:33 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2024 21:36 Відповісти
домовлено працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь. Джерело:

Нєлохінтімний, но глобальний...
показати весь коментар
24.03.2024 21:02 Відповісти
Він був смішнішим до того, як починав шутіть
показати весь коментар
24.03.2024 21:25 Відповісти
А шо трапилось? А де гундосикі "на добраніч"?
показати весь коментар
24.03.2024 21:02 Відповісти
Безпекова угода? Будапештський меморандум нічого не навчив? Зелений хоче мати свій меморандум.
показати весь коментар
24.03.2024 21:05 Відповісти
много малєнькіх сєпаратних міморандумчіков
показати весь коментар
24.03.2024 21:37 Відповісти
До сраки ті угоди. Скільки вже країн їх підписали? Три дні кацапи ракетами Україну утюжать, і де всі підписанти безпеки?
показати весь коментар
24.03.2024 21:09 Відповісти
то на потом

загугліть анекдот на ці слова
показати весь коментар
25.03.2024 00:05 Відповісти
Ми вже відчуваємо потужну дію підписаних безпекових угод Янетряпка, жгі дальше!
показати весь коментар
24.03.2024 21:25 Відповісти
угода.. огида від ваших нікчемних угод
показати весь коментар
24.03.2024 21:32 Відповісти
Папірець, на якому ви розписували ручку, є документом такої ж важливості.
показати весь коментар
24.03.2024 21:46 Відповісти
Як допомагають ці безпекові угоди зараз перемогти рашку? Щось ні від кого не чуть про якісь покращення через укладені вже угоди. Замість роботи з країнами світу щодо допомоги нам проти гітлера 21 століття, влада влаштувала возню щодо якигось угод на майбутнє і відбудови України після війни. Але ж цю війну ще треба виграти і всі сили направити на це!
показати весь коментар
25.03.2024 06:31 Відповісти
 
 