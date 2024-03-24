Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах
Україна отримала від посольства США шість броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він висловив глибоку вдячність директору відділу INL (відділ технічної допомоги правоохоронним органам України посольства США. – Ред.) Джошуа Тембладору за технічну допомогу та стратегічні поради і зазначив, що підтримка, яку вони надають Україні в умовах війни, є неоціненною.
"Ми дуже вдячні за передачу 6 броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах. Наша стійка співпраця з INL стала міцним підґрунтям для розвитку інституційної спроможності Генеральної прокуратури України, зокрема у розслідуванні воєнних злочинів Росії, забезпеченні підтримки жертв і свідків та оптимізації цифрової трансформації систем прокуратури та правоохоронних органів України", - написав Костін.
