Посольство США передало Україні шість броньованих авто для роботи прокурорів у прифронтових регіонах

Україна отримала від посольства США шість броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він висловив глибоку вдячність директору відділу INL (відділ технічної допомоги правоохоронним органам України посольства США. – Ред.) Джошуа Тембладору за технічну допомогу та стратегічні поради і зазначив, що підтримка, яку вони надають Україні в умовах війни, є неоціненною.

"Ми дуже вдячні за передачу 6 броньованих автомобілів, які допоможуть захистити життя прокурорів, які працюють у прифронтових регіонах. Наша стійка співпраця з INL стала міцним підґрунтям для розвитку інституційної спроможності Генеральної прокуратури України, зокрема у розслідуванні воєнних злочинів Росії, забезпеченні підтримки жертв і свідків та оптимізації цифрової трансформації систем прокуратури та правоохоронних органів України", - написав Костін.

+36
Очікуємо на дорогах Києва
24.03.2024 21:38 Відповісти
+25
точно, біля базарів на Бесарабці та Володимирський та з тьолками на Городецького...є мозгів зовсім нема у спонсорів...
24.03.2024 21:42 Відповісти
+21
Тимошенко уже выбрал себе авто?
24.03.2024 21:41 Відповісти
Очікуємо на дорогах Києва
24.03.2024 21:38 Відповісти
точно, біля базарів на Бесарабці та Володимирський та з тьолками на Городецького...є мозгів зовсім нема у спонсорів...
24.03.2024 21:42 Відповісти
них є, а в української конченої влади совісті нема зовсім. Ти вважаєш, що ті, хто дарує мусить ще відслідкувати, щоб не вкрали?? Як себе почиває когнітивний дисонанс?
25.03.2024 07:39 Відповісти
*почуває
25.03.2024 07:41 Відповісти
для прокурв то і є прифронтовий риґіон
24.03.2024 21:46 Відповісти
Оце точно. Всі ми пам'ятаємо де були прокурори три місяці від початку війни - на Львівщині. Вони точно не поїдуть в гарячі точки
показати весь коментар
24.03.2024 21:59 Відповісти
Тимошенко уже выбрал себе авто?
24.03.2024 21:41 Відповісти
Він вже забрав 2. Ви ж бачите що на фото 4,а американці подарували 6.
24.03.2024 21:54 Відповісти
Яка тупа наївність
24.03.2024 21:42 Відповісти
О так то ті, хто дарують тупі та наївні? Не ті, крадії та мародери?? Ну це браво!
25.03.2024 07:46 Відповісти
Підгодовують і без того жирних котів.

Прокурори крутять носом на Тойоти. Вони самі собі броньовані майбахи куплять.
24.03.2024 21:43 Відповісти
Вважайте що всі справи вже розкриті і ці авто вже по дорозі в Конча-Заспу на нараду.
24.03.2024 21:43 Відповісти
Креативненько, нах...
24.03.2024 21:45 Відповісти
Так ось для чого в команду зеленого гундоса взяли знову Тимошенко.
24.03.2024 21:47 Відповісти
А прокурорам на ,,буханці,, взападло?
24.03.2024 21:49 Відповісти
Вже і припарковано якось по-прокурорські...
24.03.2024 21:49 Відповісти
Допоможуть захистити життя прокурорів а то іх вже нашинкували ****** хмару
24.03.2024 21:49 Відповісти
В наше время ето уже бесполезный кусок железа против того же FPV
24.03.2024 21:50 Відповісти
Тому і будуть вони гонять по Хрещатику,щоб дрони не дістали
24.03.2024 21:54 Відповісти
На фото 2 авто вже фантоми, 4 на черзі.
24.03.2024 21:51 Відповісти
прокурви.... у них інтернаціонал та корпоративна солідарність..
24.03.2024 21:54 Відповісти
татаров вже розподілив?
24.03.2024 21:56 Відповісти
Хех, аж на душі легше стало. Нарешті такі потрібні для перемоги люди пересядуть з стареньких Фольксвагенів на нормальні машини.
24.03.2024 21:56 Відповісти
Тільки контролюймо Тимошенка з ОПУ, бо знову може, «змародерити», як з гуманітарки …. Для них це звичне діло, красти і брехати, на синє оку ЗМІ…
Це генетика, зкацаплених перевертнів.
24.03.2024 21:57 Відповісти
героїчні життя прокурорів спасені ! У слідуючій серії блогбастера, благодарні прокурори наб'ють ці авто хабарниками і екскортницями проявляючи гуманізм під час війни.
24.03.2024 21:57 Відповісти
Буде як з 50 шевролетами....
24.03.2024 21:59 Відповісти
24.03.2024 21:59 Відповісти
Цей знає, що з ними робити.
24.03.2024 23:18 Відповісти
Кто бы еще позаботился о бедных прокурорах.
24.03.2024 22:00 Відповісти
самий дорогий жарт американців
24.03.2024 22:09 Відповісти
Мордаті прокурвори можуть купити собі таких по 2 шт за півроку...
24.03.2024 22:15 Відповісти
Чому це наші західні союзники так сильно про прокурорів переживають?Краще б ці автівки відправили ЗСУ.https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/35921-prezydentka-yevrokomisii-peredala-50-novykh-avto-dlia-potreb-prokuroriv-ta-politseiskykh-u-pryfrontovykh-rehionakh-ukrainy
24.03.2024 22:19 Відповісти
Ну так правильно. Прокурорів у нас мало а вояків на фронті багато. Тому в треба захищати прокурорів. Вони ж на передку.
24.03.2024 22:19 Відповісти
На чийому передку, можна поцікавитись?
25.03.2024 01:24 Відповісти
+++
25.03.2024 08:05 Відповісти
25.03.2024 08:07 Відповісти
Вони самі вдесятеро більше посольству купили б.
24.03.2024 22:21 Відповісти
Молодці!
Саме важливе у цій війні - життя прокурорів!
24.03.2024 22:21 Відповісти
Американці викинули гроші на вітер.
Краще б один тягач для бронетехніки купили.
Бо у тягача, навіть б/в є одна велика перевага перед лендкруізером: він точно не стане службовим авто для якогось «нового ліца».
24.03.2024 22:21 Відповісти
А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

(Ильф и Петров, "Двенадцать стульев")
24.03.2024 22:25 Відповісти
Вони під цими номерами будуть їздити чи це транзитні?
Можна прослідкувати
24.03.2024 22:28 Відповісти
Потрібно було пофарбувати в камуфляж. Бо чорні до фронту не доїдуть. Всі залишаться в Києві
24.03.2024 22:31 Відповісти
В камуфляжі теж не доїдуть.
Бо «нових ліц» розвелось багато і у них ієрархія: на всіх майбахів не напасешся.
24.03.2024 22:35 Відповісти
Якщо Ви думаєте, що авто в камуфляжі не приХватизують місцеві корупціонери - дуже помиляєтесь. Навіть якби вони були рожеві в зелений горошок їх все одно б вкрали. Зрештою, перефарбувати авто не є проблемою, а тут ще й додатковий бонус у вигляді бронювання. Тому, або спишуть на себе, або продадуть - на броньовані позашляховики Toyota знайти клієнтуру надзвичайно легко.
24.03.2024 22:44 Відповісти
Поменять на болгарские БТР-60, там и цвет для прокуроров подходящий.
24.03.2024 22:50 Відповісти
Душа радуется за прокуроров.
24.03.2024 22:40 Відповісти
Правильно роблять, але ... "місцеві особливості" зводять все нанівець...
24.03.2024 22:47 Відповісти
американські корупціонери , передали броньовані авто українським аферистам для продажу і отримання процентів...
24.03.2024 22:51 Відповісти
Прокурорам дадуть по машині,
А солдатам, - по новій лопаті,
Дуже вдячні ми нашій країні
За такі подарунки *******.

24.03.2024 22:54 Відповісти
Вот же грызня за тачки пойдет у борцов за закон и справедливость. И есть за что. Ставки делать можно, мол кто победит.
24.03.2024 22:54 Відповісти
Це для тих прокурорів, що на військових справи заводять і в СІЗО пакують.
24.03.2024 23:03 Відповісти
Дуже розумне та раціональне рішення. Чекаємо на велосипедики для гномиків!
24.03.2024 23:06 Відповісти
Читаючи коментарі, америкоси ще раз переконаються про адекватний справ речей у нашій державі !
24.03.2024 23:08 Відповісти
Радію за прокурорів. Хоч комусь в цій нещасній країні щастя. США допомогли найзнедоленішим
24.03.2024 23:15 Відповісти
Не заздріть!
Прокурор не винен, що його мамі пенсію перерахували.
А те, що одномоментно за 800÷900 років- то питання до пенсійного фонду.
Може вона взагалі черешню на продаж вирощує.
25.03.2024 07:23 Відповісти
Як побачите таке броньоване авт на Хрещатику біля Бессарабки то знайте то прокурор з під Авдіївки за хамоном, осетриною та ікрою приїхав.
24.03.2024 23:17 Відповісти
Тому, що Червінського утримує за гратами одне ОПа виділить чи два?
24.03.2024 23:20 Відповісти
Класні авто, міцні, щоб бухий прокурор збив патрульного на блокпосту і зміг чим подалі від*їхати.
24.03.2024 23:27 Відповісти
Як вам щось не до шмиги, то наступного разу американці заберуть 6 авто.
Так буде краще ?
24.03.2024 23:33 Відповісти
Та все до шмиги. Незрозуміло чому броньовані авто саме прокурорам? Вони не працюють ні на 0 ні на 1 лінії. Чому не якомусь комбригу? Чому не розрахунку групи ФПВ? Скоріш за все дали, бо попросили. І це прохання виглядає безсовісним.
25.03.2024 07:52 Відповісти
Потужна допомога . Прокурори найбільш нужденні
24.03.2024 23:48 Відповісти
То так прокурорів від українців бережуть. Бо ці бояться народ більш ніж москалів.
24.03.2024 23:51 Відповісти
А до этого они на лисапетах ездили
25.03.2024 00:19 Відповісти
Да,все прокуроры на броне и с бронью - страна полностью под защитой,путинские орды нам не страшны.
25.03.2024 00:25 Відповісти
А *Томагавки* когда?
25.03.2024 01:18 Відповісти
Прокурорам ещё и "Томагавки" ?
По 2. Каждому.
25.03.2024 10:05 Відповісти
Життя прокурвів важливе - потрібно ж буде комусь пресувати потім захисників, волонтерів та всіх, хто не дав здати державу кацапам. Нехай ще скажуть, що це один з етапів "реформування судової влади"...деколи(часто) дивуєшся з тих америкосів
25.03.2024 05:18 Відповісти
Кірюша Тимошенко тепер не знає,як розподілити ці шість авто між своїми.ОПешечка порахувала,треба ще 300,щоб задовільнити потребу всіх 57 радників Єрмака і їхніх заступників.Байден,дай ще,не жмись
25.03.2024 05:56 Відповісти
...дуже щедрі.
25.03.2024 06:55 Відповісти
 
 