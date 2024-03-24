Європа готова допомагати Україні перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян, - Макрон

Після засідання Європейської Ради президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно, перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян.

Про це він сказав у Брюсселі на пресконфренції за підсумками засідання Ради

"Вперше в тексті європейського документу ми не просто говоримо, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, ми офіційно заявляємо, що будемо підтримувати її настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Це означає, що ми готові діяти перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян, що є реальною зміною підходу", - прокоментував підсумковий документ засідання Європейської Ради Макрон.

Серед спільних здобутків він назвав схвалення усіма країнами чеської ініціативи (щодо закупівлі снарядів - Ред.), до якої до цього часу ставились скептично, а також спільне розуміння необхідності додаткового фінансування України.

Також він особливо відзначив внесок своїх голландських та німецьких колег у цій сфері.

"Справи просуваються добре, і прогрес, досягнутий за останні тижні, був значним і з точки зору єдності і, перш за все, з позиції посилення нашої позиції", - резюмував очільник Франції.

Він заявив, що окремі країни та Європа в цілому зробили "видимим" фінансування України за останні кілька тижнів, але Європа готова пропонувати й наступні рішення.

"Якщо нам доведеться піти набагато далі, якщо нам доведеться піти ще глибше, якщо ситуація погіршиться, якщо фінансування, крім європейського, вичерпається, ми повинні бути готовими і запропонувати більш радикальні та інноваційні рішення. Це те, що ми хочемо зробити найпізніше до червня, і це саме той мандат, який ми дали Комісії та Раді для роздумів", - сказав президент Франції, додавши, що його країна збирається продовжувати роботу в цьому руслі, зокрема, у співпраці з Німечиною.

