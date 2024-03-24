УКР
Європа готова допомагати Україні перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян, - Макрон

макрон

Після засідання Європейської Ради президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно, перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян.

Про це він сказав  у Брюсселі на пресконфренції за підсумками засідання Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше в тексті європейського документу ми не просто говоримо, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, ми офіційно заявляємо, що будемо підтримувати її настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Це означає, що ми готові діяти перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян, що є реальною зміною підходу", - прокоментував підсумковий документ засідання Європейської Ради Макрон.

Серед спільних здобутків він назвав схвалення усіма країнами чеської ініціативи (щодо закупівлі снарядів - Ред.), до якої до цього часу ставились скептично, а також спільне розуміння необхідності додаткового фінансування України.

Також він особливо відзначив внесок своїх голландських та німецьких колег у цій сфері.

"Справи просуваються добре, і прогрес, досягнутий за останні тижні, був значним і з точки зору єдності і, перш за все, з позиції посилення нашої позиції", - резюмував очільник Франції.

Він заявив, що окремі країни та Європа в цілому зробили "видимим" фінансування України за останні кілька тижнів, але Європа готова пропонувати й наступні рішення.

"Якщо нам доведеться піти набагато далі, якщо нам доведеться піти ще глибше, якщо ситуація погіршиться, якщо фінансування, крім європейського, вичерпається, ми повинні бути готовими і запропонувати більш радикальні та інноваційні рішення. Це те, що ми хочемо зробити найпізніше до червня, і це саме той мандат, який ми дали Комісії та Раді для роздумів", - сказав президент Франції, додавши, що його країна збирається продовжувати роботу в цьому руслі, зокрема, у співпраці з Німечиною.

Топ коментарі
+24
Ну, вообще-то, Европа помогает. И нормально помогает. Крылатые ракеты - Европа, миллион снарядов - Европа, бОльшая часть танков - Европа, Ф-16 - Европа. Да и бОльшая часть ПВО Европа передала. Так что не понимаю высеров в адрес Макрона.
показати весь коментар
24.03.2024 23:07 Відповісти
+8
Набридли слова та обіцянки.
показати весь коментар
24.03.2024 23:01 Відповісти
+8
Готова помагати і помагати це трішки різні речі
показати весь коментар
24.03.2024 23:22 Відповісти
"Якщо нам доведеться піти набагато далі, якщо нам доведеться піти ще глибше..."

Так давай уже глибше, на пів шишечки вже не смішно!
показати весь коментар
24.03.2024 22:49 Відповісти
Так нетряпка ж сказав,що мають помирати лише українці.
показати весь коментар
25.03.2024 09:44 Відповісти
Та не спотыкнитесь псюрлом в асфальт мгновенно помогая! Шустрожопые мои.
показати весь коментар
24.03.2024 22:51 Відповісти
Та в документі можна і слово "йух" неправильно написать. Толку з того документу?
показати весь коментар
24.03.2024 22:55 Відповісти
Верю словам Макрона. Европа будет нам помогать. Ведь Украина, це Европа. А Европа, це Украина.
показати весь коментар
24.03.2024 22:57 Відповісти
Наполеон сальто робе
показати весь коментар
24.03.2024 22:58 Відповісти
Набридли слова та обіцянки.
показати весь коментар
24.03.2024 23:01 Відповісти
Спочатку було Слово.
показати весь коментар
24.03.2024 23:21 Відповісти
это Слово уже 2 года. Хотелось бы дело.
показати весь коментар
24.03.2024 23:27 Відповісти
Слову Макрона ещё нет и двух дней.
показати весь коментар
24.03.2024 23:29 Відповісти
уже не дели как 2 от громкой заявы армии нато/франции в Украине. И где???
показати весь коментар
24.03.2024 23:35 Відповісти
Тебе скажи ....
показати весь коментар
24.03.2024 23:38 Відповісти
Запитай це у зеплісняви , який боїться цього як........
показати весь коментар
24.03.2024 23:53 Відповісти
десантних кораблів "Азов" та "Ямал" пошкодження ще "Івана Хурса"? центр зв'язку чф рф у Севастополі
показати весь коментар
25.03.2024 14:00 Відповісти
Макрон заявив, що ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно і настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно, перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян. сьогоднішня ракетна атака України і всі попередні вказують на те.що жабої-макарон 3,14стить,що дихає
показати весь коментар
24.03.2024 23:05 Відповісти
Ми це бачимо 3 рік у кота вже на тяганині яйця обвисли тянуть і тянуть.Замість того щоб закінчити цю війну надавши всю необхідну зброю
показати весь коментар
24.03.2024 23:07 Відповісти
А у українців що обвисло? Не можуть навіть петицію підписати про надання коштів Україні. Всього лише підписати петицію! І триста тисяч не можуть набрати!
показати весь коментар
25.03.2024 01:02 Відповісти
Подписать Петицию по этому адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&v=B-dqxmu20rA https://chng.it/YDGxxPXVmX
показати весь коментар
25.03.2024 01:07 Відповісти
І навіщо комусь та петиція - ось у США пару років назад петиція про початок будівництва Зірки Смерті набрала необхідну кількість голосів і відповідно, і відповідно скоро в США добудують Зірку Смерті кацапи всруться від жаху і війна закінчиться.
показати весь коментар
25.03.2024 02:32 Відповісти
Навіть, сидячи на дивані, важко підписати? Це ж не мобілізація, не донати, не робота на підприємстві у дві зміни. Про які яйця може йти мова, про які претензії до когось. Це тільки українофоби можуть шукати якісь аргументи, у т.ч. і про Зірку Смерті. Бо, кажуть, що українці - незвичайні люди.
показати весь коментар
25.03.2024 06:20 Відповісти
Ці петиції це фількіна грамота - вона нікого до нічого не зобовязує , памятаєте була петиція про закриття неба над Україною в 2022 році - небо так ніхто і не закрив. А ті кому тре постійно моніторять соцмережі і подібне і відповідно знають настрої людей - такшо ліпше шось там друкувать в коментах ( бажано розумне але не занадто - шоб аналізаторських програм не поламать ).
показати весь коментар
25.03.2024 12:10 Відповісти
Ви написали так багато слів, виправдовуючи свою байдужість і "креативність". Слова, які не матимуть значення і результату. Можна було тільки поставить свій підпис і це мало б, хоч якийсь, шанс.
показати весь коментар
26.03.2024 00:23 Відповісти
Ну, вообще-то, Европа помогает. И нормально помогает. Крылатые ракеты - Европа, миллион снарядов - Европа, бОльшая часть танков - Европа, Ф-16 - Европа. Да и бОльшая часть ПВО Европа передала. Так что не понимаю высеров в адрес Макрона.
показати весь коментар
24.03.2024 23:07 Відповісти
тому що,Макрон- це не вся Європа.
показати весь коментар
25.03.2024 00:03 Відповісти
З такими заявами Орбан теж має право виступити-Європа не буде підтримувати Україну,
він же теж європєєц, та навіть в НАТО.
показати весь коментар
25.03.2024 00:12 Відповісти
Ну можемо тількі сподіватись, що Макрон буде тількі нарощувати допомогу.
показати весь коментар
25.03.2024 00:14 Відповісти
Європа готова допомагати Україні перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян

Машинний переклад рузького "перед лицом"?
показати весь коментар
24.03.2024 23:10 Відповісти
Третій рік війни, а наші новинярі досі беруть інфу з кацапських пабліків
показати весь коментар
24.03.2024 23:13 Відповісти
Доречно згадалися:
"Статєва ганчірка", "будувати оченята", "вододріт"...
показати весь коментар
24.03.2024 23:16 Відповісти
ага, допоможемо ... але після паски.
показати весь коментар
24.03.2024 23:18 Відповісти
ДАЙТЕ ПВО !!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.03.2024 23:20 Відповісти
Готова помагати і помагати це трішки різні речі
показати весь коментар
24.03.2024 23:22 Відповісти
Тільки вчора всі раділи прильоту наших ракет по Севастополю.
Наших-то наших, але одержали ми їх від британців...
Не буває так, щоб Макрон сьогодні заявив, а завтра 50 Міражів чи Рафалів
вже приземляються на наших аеродромах...
Крім того, він говорив про спільну реакцію Європи,а не лише його країни.
Не все так погано.
показати весь коментар
24.03.2024 23:28 Відповісти
у конкурсі на найвірнішого союзника з величезним відривом лідирують єменські хусити
показати весь коментар
24.03.2024 23:28 Відповісти
Хуситські дрючки дальної дії справді неперевершені.
Сомалійські пірати відпочивають.
показати весь коментар
24.03.2024 23:40 Відповісти
Всі ті "у країнці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі багатомільйонні сходини про надання нам амуніції, по всьому світу, ви зразок моральности.
показати весь коментар
24.03.2024 23:38 Відповісти
Пока одни слова а как будет на деле не понятно.
показати весь коментар
24.03.2024 23:51 Відповісти
Європа ? Точно Європа ? І Обан і Фіцо ? і Шольц вже бігом Тауруси надав ?
Не потрібно говорити за всю Європу, кожен за себе.
показати весь коментар
25.03.2024 00:01 Відповісти
Он, як після висловлювання Макрона, забродило-зашумувало московське болото, накидаючи на вентилятор, щоб лобами звести, Західних Партнерів і Україну!!
А не дочекається гниди московськії ….
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Україні!
показати весь коментар
25.03.2024 00:02 Відповісти
Пограв у Дон Кіхота? Все? Відпустило?
показати весь коментар
25.03.2024 00:38 Відповісти
Не американцям чимось дорікати Макрону.
З Трампом розберіться.
показати весь коментар
25.03.2024 00:45 Відповісти
Можно сто раз произнести слово *помощь*, но самолетов и ракет у Украины не прибавится.
показати весь коментар
25.03.2024 01:11 Відповісти
ВСЁ !!! ЭВАКУИРУЙТЕ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ЕС И США С УКРАИНЫ И ЗАПУСКАЙТЕ ВЕСЬ СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ПОНТЕНЦИАЛ КАК КУПЛЕННЫЙ УКРАИНОЙ ПО РФ !!! С НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ !)
показати весь коментар
25.03.2024 03:54 Відповісти
Правдивий,ти нормальний????
показати весь коментар
25.03.2024 06:09 Відповісти
МОЖЕТЕ ПО БЫРИКУ ЕЩЁ С БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИТЬ !)
показати весь коментар
25.03.2024 03:56 Відповісти
ВИКИНГИ И РЫЦАРИ ТАК БЫ И СДЕЛАЛИ !!!
показати весь коментар
25.03.2024 03:58 Відповісти
И ИНДЕЙЦЫ И ПИРАТЫ!! 11!1!!
показати весь коментар
25.03.2024 13:30 Відповісти
Та вже на в обличчі польської влади заявив, як він буде допомогати - надасть свій простір для прольоту російських ракет. Це допомога в повітрі. Допомога на землі - блокування кордонів до повного розвалу економіки України.
показати весь коментар
25.03.2024 09:02 Відповісти
Поки що він 'інтенсивно' язиком чеше...
показати весь коментар
25.03.2024 09:49 Відповісти
це нерівна війна. без допомоги ЭС та США Україні буд дуже тяжко. це як десятеро озброєних напали на одного беззбройного.
показати весь коментар
25.03.2024 10:12 Відповісти
Передайте Макрону, що атака сталася уже понад 10 років тому...
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
Щось Макрон яйця відростив як у буйвола
показати весь коментар
25.03.2024 14:44 Відповісти
Как у африканского слона.
показати весь коментар
25.03.2024 15:22 Відповісти
Но в отличии от размера яиц размер французской помощи не впечатляет
показати весь коментар
27.03.2024 11:03 Відповісти
 
 