УКР
5 654 39

Після нещодавніх російських атак ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці, - гендиректор Yasno Сергій Коваленко

енергетика

Генеральний директор компанії Yasno, яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК, Сергій Коваленко заявив, що втрати генеруючих потужностей холдингу складають 50%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.

"Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію", - сказав Коваленко.

Він пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми - генеруючій і розподільчій.

"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина - ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.

"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - спрогнозував Коваленко.

Він також вважає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.

Читайте: В Одесі запроваджують графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (30978) енергетика (2696) ДТЕК (2002) Yasno (22)
Топ коментарі
+24
Тобто, усі пафосні казочки про захист енергооб'єктів після минулорічного террору - це була локшина на вуха, і перший масований обстріл виніс 50% потужностей? А якби цей обстріл був зимою? І не один?
24.03.2024 23:43 Відповісти
+17
Ні.Якщо підняти тарифи в двічі,то дефіциту не буде.
25.03.2024 00:06 Відповісти
+14
О как шобла Ахметова давайте заводите свою шарманку Нада тарифы поднимать пусть ваш вы***лядок напёрсток который Ринат к своему патрону ***** за баблом сгоняет
24.03.2024 23:41 Відповісти
О как шобла Ахметова давайте заводите свою шарманку Нада тарифы поднимать пусть ваш вы***лядок напёрсток который Ринат к своему патрону ***** за баблом сгоняет
24.03.2024 23:41 Відповісти
У них свой премьер. Они по сути рулят страной. Получают кучу бабла с запада и самую передовую технику. И им все мало. Деганы ничего не могут и в очередной раз обосрались. Хватит жить за счет государства.
24.03.2024 23:59 Відповісти
Здається пару місяців назад нам втюхували про підвищення тарифів. Так це друга серія? Чи так і було задумано?
25.03.2024 07:04 Відповісти
А де зауваження госдепу що то приведе до зростання цін на світовому ринку?
24.03.2024 23:42 Відповісти
Тобто, усі пафосні казочки про захист енергооб'єктів після минулорічного террору - це була локшина на вуха, і перший масований обстріл виніс 50% потужностей? А якби цей обстріл був зимою? І не один?
24.03.2024 23:43 Відповісти
Перепис інфантильних людей, які в житті не бачили електростанцію
24.03.2024 23:49 Відповісти
Електростанцій, може й не бачили, але піздіжу про "трьохрівневий захист енергооб'єктів" достатньо наслухались. То ж краще хай не *******, про "три рівні захисту", якщо не можливо!
24.03.2024 23:50 Відповісти
Їх неможливо захистити. Захистіть свій будинок
24.03.2024 23:53 Відповісти
Ще раз, для альтернативно обдарованих. На х*й було брехати людям про захист? Якщо він неможливий?
24.03.2024 23:55 Відповісти
Захист є, від уламків. Але як можна захистити енерогооб'єкт? Ніяк. Питайте у тих, хто брехав. Я енергетик, в я "не "особо обдарований". Хто вам казав - у тих питайте
25.03.2024 00:01 Відповісти
У цих ненажерливих брехливих клопів весь народ повинен спитати за їхню брехню.
25.03.2024 00:07 Відповісти
Зрозуміло. Я так розумію групу з електробезпеки ви не маєте. На все добре
25.03.2024 00:11 Відповісти
Не хвилюятеся, ті клопи брехливі теж її не мають, судячи з їх дій.
25.03.2024 00:13 Відповісти
дико перепрошую, а котру ви досягли? І якщо вже пішла така спека, чому є Євгени та Євгенії..?
25.03.2024 02:56 Відповісти
У мене п'ята група. До чого це питання? Бо народ сидить, як діти, і справді вважають, що є якась чарівна пілюля проти ракет
25.03.2024 03:00 Відповісти
До чого це питання? Відноситься до групи чи імені? Якщо імені, то це жіночий варіант написання.
25.03.2024 08:41 Відповісти
щодо пілюль, якщо б одне гнусаве чмо не клало позолочений асфальт в напрямках вторгнення то були б цілющі ракети.
25.03.2024 21:52 Відповісти
Так обещали же защиту зимой... А уже весна, "защита" растаяла)

Ну а если серьезно, то такие объекты наверное не реально защитить. От шахедов еще может как то можно, а от ракет вряд ли.
25.03.2024 00:07 Відповісти
Обіцяли ті, що уявлення не мають, що собою являє електростанція чи підстанція. Реальність виявилась зовсім інша. Так, захистити від ракет навряд чи можливо. Та і від шахедів теж.
25.03.2024 08:16 Відповісти
Fedor
А ... про систему аеростатних загороджень не чули?
Такі собі стальні тросики діаметром 6-7 мм ... Не цікаво?
25.03.2024 08:33 Відповісти
Чули. Але, чомусь, ні нам, ні кацапам практично її реалізувати поки що не вдалось. Чому?
25.03.2024 08:37 Відповісти
Шобла Ахматова, разом з ним, завчасно виконали вимог положень законів щодо підготовки та функціонування енергоСистеми в Особливий період, ще з 2014!!
Шмигаль з Костіним, можуть це засвідчити, слідчим та дознавачам!!!
Бо Західні Партнери, знають набагато більше про таке….
24.03.2024 23:47 Відповісти
Він також вважає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.

Ну шо - знов світло погодинно? А закликали готуватися до цього взимку... Такі у нас експерти...
24.03.2024 23:47 Відповісти
Ні.Якщо підняти тарифи в двічі,то дефіциту не буде.
25.03.2024 00:06 Відповісти
+100500
25.03.2024 00:08 Відповісти
так того року вже підняли в двічі
25.03.2024 00:16 Відповісти
Так то було того року.Цього року потрібно також вдвічі підняти.Такий собі закон Мура.
25.03.2024 00:20 Відповісти
Ви статтю читали?
25.03.2024 01:01 Відповісти
І що там в статті?
25.03.2024 01:19 Відповісти
Так обещают что сейчас по Киеву лупанут. Посмотрим что будете ныть, если снова куда-то попадут. Но можете и дальше не инвестировать в оборону и надеяться на авось.
24.03.2024 23:58 Відповісти
я ще майже два роки назад після найпершого масштабного ракетного нальоту восени 2022-ого казав, що всі ці відновлення ДО СРАКИ, бо москалі вироблять нові ракети і ЗНОВУ рознесуть все, що було відремонтовано!!

і замість того, щоб вкладати гроші в знищеннях москальських гівнольотів, які пускають ракети, зекоманда все витратила на ремонти, які і двох років не прожили, бо знову все розбомблено!!
25.03.2024 00:20 Відповісти
Розіб'єш стратавіа = не буде обстрілів = не постраждає енергетика = ніхто грошей на відбудову не дасть.
25.03.2024 00:24 Відповісти
Не так..Ви забули. Європа й США, після перших ударів по енергетичним об'єктам надавали запчастини, агрегати, гроші для відновлення. Ахмєтов та держава не витратили ні копійчини, скоріш за все. Була ще передана купа генераторів..куди все зникло???

Прикольніше підіймати тарифи на електрику, потім на все інше. Бо ціни на електрику тягнуть все.
25.03.2024 00:59 Відповісти
Они превращают страну в Донбасс. Ахметов жил на дотациях и высасывал все ресурсы с региона, так что тот из региона бывших шахтеров и промышленников стал регионом гопоты и шариковых. Теперь тоже самое в рамках всей Украины.
25.03.2024 01:09 Відповісти
Йде до нададагаварівацца.
25.03.2024 00:39 Відповісти
Пока мало кацапов сдохло еще.
25.03.2024 01:21 Відповісти
А так у 2019 році все чудово розпочиналось.Презідентом обирають ляльку-буратіно.Статки зростають("рідний" донбас розграбовується-по...) вплив на Україну зростає(завдяки тв,блогерам).Дочекайся закону про лобізм(роблячі "жест доброї волі" для підтримки євроінтеграційних законів),підкуповуй "антікорупціонерів".Но ніт,жадоба до грошей перевищіла інстінкт самосбереженняя.
25.03.2024 04:58 Відповісти
Треба 100%...нема електрики- не треба платити ні копійочки
25.03.2024 07:46 Відповісти
Іноді, краще було не "гудіти", а діяти. І діяти на стороні України. А тепер вимушений розгрібати свої "пройопи". Це як в картах - кинули "кидалу".
25.03.2024 09:40 Відповісти
 
 