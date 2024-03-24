Після нещодавніх російських атак ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці, - гендиректор Yasno Сергій Коваленко
Генеральний директор компанії Yasno, яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК, Сергій Коваленко заявив, що втрати генеруючих потужностей холдингу складають 50%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.
"Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію", - сказав Коваленко.
Він пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми - генеруючій і розподільчій.
"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина - ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - зазначив гендиректор Yasno.
За його словами, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.
"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - спрогнозував Коваленко.
Він також вважає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а если серьезно, то такие объекты наверное не реально защитить. От шахедов еще может как то можно, а от ракет вряд ли.
А ... про систему аеростатних загороджень не чули?
Такі собі стальні тросики діаметром 6-7 мм ... Не цікаво?
Шмигаль з Костіним, можуть це засвідчити, слідчим та дознавачам!!!
Бо Західні Партнери, знають набагато більше про таке….
Ну шо - знов світло погодинно? А закликали готуватися до цього взимку... Такі у нас експерти...
і замість того, щоб вкладати гроші в знищеннях москальських гівнольотів, які пускають ракети, зекоманда все витратила на ремонти, які і двох років не прожили, бо знову все розбомблено!!
Прикольніше підіймати тарифи на електрику, потім на все інше. Бо ціни на електрику тягнуть все.