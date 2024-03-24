Після нещодавніх російських атак ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці, - гендиректор Yasno Сергій Коваленко

Генеральний директор компанії Yasno, яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК, Сергій Коваленко заявив, що втрати генеруючих потужностей холдингу складають 50%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.

"Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію", - сказав Коваленко.

Він пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми - генеруючій і розподільчій.

"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина - ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.

"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - спрогнозував Коваленко.

Він також вважає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.

