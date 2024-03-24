Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня
Спікер Сейму Польщі Шимон Головня прокоментував порушення російськими маневреними ракетами повітряного простору Польщі у неділю, 24 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме (повномасштабна. - Ред.) війна в Україні, вони будуть траплятися. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше, так би мовити, вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", - сказав він.
"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - додав Головня, а також наголосив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.
"Збити таку ракету означає, що її уламки мають кудись упасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і мала поводитися", - підсумував він.
Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.
Він не розуміе, що він вже у війні. Що він вже під вогнем!
Далі може бути для Польщі ще хуже. Відсидітися у хаті не виде…
Порушення польського повітряного простору( ракета, літак, снаряд) це і е потенціальне « завдання шкоди населенню Польщі»!
Неможно відкривати небо для ворога!
Немодно не захіщати небо.
А як що ця ракета летіла би через Польщу до німетчини, теж вогонь не відкривали
- Я його капелюхами - "міх-мах, міх-мах!" А він мене люшнею - "гуп!" та "гуп"!
І повторюйте собі: "Нас є...ут, а ми крєпчаєм!"
Може так й пару кацапських дивізій з Калінінграду можна пропустити: "це ж вони не на Варшаву підуть, а на Львів"
Да, знатно обосрались !
Це він так прикалується?
Стрелок - грузин. Только не смейтесь - Саакашвили.
В одной из серий пса называют сибирской овчаркой.
Секс-символ сериала русская "Огонёк "
Танк Т-34. А так, да все Польша.
Як це так виявилось? Реагувати і нічого не робити - це одне й те саме по-польски?
Це він так глузує чи насміхається.
Є така українська приказка "Ти йому в очі сци, а він каже дощ іде". Так і в поляків з рашистськими ракетами.
Все просто, не збивають, бо нездатні збити. Це ж не український кордон блокувати.
збити можуть легко ...своя рубаха ближче до тіла.....тепер маємо ********** 2...
- компенсація збитків у 10-ти кратному розмірі
- оголошення Польші - частиною Російської імперії з відповідними наслідками
- оголошення війни
.... Hołownia, доречі, бувший релігійний і телевізійний діяч, з ДУЖЕ "непростими" спонсорами!!!!!!!!
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
все зрозуміло....тепер кацапськи ракети будуть літати як у себе вдома...це НАТО куйня якась,
булаб ЯО ніхто б на нас не напав, а так швиденько всі домовились забрати ядерку і наї....бали умний нарід...а тепер всі жують соплі і тремтять від кацапів.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/25/7447960/ ВИДЕО В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока