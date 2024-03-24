Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня прокоментував порушення російськими маневреними ракетами повітряного простору Польщі у неділю, 24 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме (повномасштабна. - Ред.) війна в Україні, вони будуть траплятися. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше, так би мовити, вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", - сказав він.

"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - додав Головня, а також наголосив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки мають кудись упасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і мала поводитися", - підсумував він.

Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.