5 873 74

Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

польща

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня прокоментував порушення російськими маневреними ракетами повітряного простору Польщі у неділю, 24 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме (повномасштабна. - Ред.) війна в Україні, вони будуть траплятися. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше, так би мовити, вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", - сказав він.

Також читайте: Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш: Російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі

"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - додав Головня, а також наголосив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки мають кудись упасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і мала поводитися", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба збити російську ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців, - Збройні сили Польщі

Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Польща (8987) ракети (4183) сейм (72)
Топ коментарі
+28
Схоже на запрошення.
Може так й пару кацапських дивізій з Калінінграду можна пропустити: "це ж вони не на Варшаву підуть, а на Львів"
показати весь коментар
24.03.2024 23:56 Відповісти
+27
Тобто Польща надає російським ракєтам свій простір маневрувати,для нападу на Україну.
показати весь коментар
24.03.2024 23:59 Відповісти
+24
когда они уже заткнутся....
показати весь коментар
24.03.2024 23:46 Відповісти
когда они уже заткнутся....
показати весь коментар
24.03.2024 23:46 Відповісти
От дурень!

Він не розуміе, що він вже у війні. Що він вже під вогнем!

Далі може бути для Польщі ще хуже. Відсидітися у хаті не виде…
показати весь коментар
25.03.2024 00:16 Відповісти
« будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.»…?

Порушення польського повітряного простору( ракета, літак, снаряд) це і е потенціальне « завдання шкоди населенню Польщі»!

Неможно відкривати небо для ворога!
Немодно не захіщати небо.

А як що ця ракета летіла би через Польщу до німетчини, теж вогонь не відкривали
показати весь коментар
25.03.2024 00:28 Відповісти
Таке врвження, що Зе! з пшеками колумбійською гуманітаркою поділився..таке несуть..
показати весь коментар
25.03.2024 01:09 Відповісти
Вони "капелюхами" будуть небо "прикривать"! (це з анекдоту старовинного про пана, який розказував про те, як він з хлопом бився:
- Я його капелюхами - "міх-мах, міх-мах!" А він мене люшнею - "гуп!" та "гуп"!
показати весь коментар
25.03.2024 05:04 Відповісти
Я так зрозумів,«братня»польща неофіційно надала повітряний простір для маневру рашистських ракет.Щоб летіли,звідки не чекають.
показати весь коментар
25.03.2024 04:20 Відповісти
Робіть вигляд, що ви не помічаєте та час від часу робіть грізні заяви.
І повторюйте собі: "Нас є...ут, а ми крєпчаєм!"
показати весь коментар
24.03.2024 23:49 Відповісти
Могутніх предків дряхліе нащадкі...Дуже бажав помілятся з полякамі,але ні...
показати весь коментар
24.03.2024 23:54 Відповісти
Терпіли!
показати весь коментар
24.03.2024 23:54 Відповісти
Для них головне- блокувати кордон, поки не попаде під-ська ракета їм на голови і вони пообсираються і навалять цілий ешалон говна
показати весь коментар
24.03.2024 23:56 Відповісти
Схоже на запрошення.
Може так й пару кацапських дивізій з Калінінграду можна пропустити: "це ж вони не на Варшаву підуть, а на Львів"
показати весь коментар
24.03.2024 23:56 Відповісти
Той самий транзит...
показати весь коментар
25.03.2024 00:54 Відповісти
єще польска не згінела???????
показати весь коментар
24.03.2024 23:56 Відповісти
вона згнила зсередини. Трухняві підлі душонки, брехливі ксьондзи, пихаті нікчеми..
показати весь коментар
25.03.2024 00:16 Відповісти
... згнієла ... алє згінуць мусі.
показати весь коментар
25.03.2024 08:40 Відповісти
Тобто Польща надає російським ракєтам свій простір маневрувати,для нападу на Україну.
показати весь коментар
24.03.2024 23:59 Відповісти
Специфічний "транзит"...
показати весь коментар
25.03.2024 00:55 Відповісти
Ну і чим зараз Польща відрізняється від Білорусі?
показати весь коментар
25.03.2024 06:03 Відповісти
Як близнюки
показати весь коментар
25.03.2024 00:01 Відповісти
польща надає кацапським ракетам повне право транзиту для ударів по Україні. Саюзнічкі, куррьва!
показати весь коментар
25.03.2024 00:05 Відповісти
Спустили штаны и стали раком.
показати весь коментар
25.03.2024 00:07 Відповісти
Якщо на Польщу раптом пролетять російські ракети, то країни НатО теж можуть заявити полякам щось подібне. Нє, нуашо ? )
показати весь коментар
25.03.2024 00:08 Відповісти
польска визнала шо транзит кацапських ракет став для них звичним явищем. І надалі вони пручатися не будуть, хай собі летять... це так по-польски
показати весь коментар
25.03.2024 00:09 Відповісти
Це співучасть у злочинах!
показати весь коментар
25.03.2024 00:11 Відповісти
ото воно з гітляром Чехію роздирало... гієна (стервятник) європи
показати весь коментар
25.03.2024 00:14 Відповісти
Це дійсно так, в Польщі є закон, якщо ти не надав допомогу людині, і вона померла, тобі світить кримінальна відповідальність.
показати весь коментар
25.03.2024 06:33 Відповісти
а де ж ваш гонор, ляхи? ні честі, ні гідності.. лише пиха.. ненавиджу!!!
показати весь коментар
25.03.2024 00:13 Відповісти
Тобто, Польща де факто, надала для кацапських ракет свій повітряний простір, так? А це не співучасть у війні?
показати весь коментар
25.03.2024 00:14 Відповісти
пшеки за характером подібні бульбашам - такі ж підлі та ниці
показати весь коментар
25.03.2024 00:18 Відповісти
Нам просто офігєнно пощастило з сусідами...
показати весь коментар
25.03.2024 00:19 Відповісти
а шо, ваша армія не може збити так шоб ракета на фермерів не впала? чи шо? чи вони літають над вашими містами а ви молитесь шоб не впала а улетіла? нічо так стратегія, мощна!
показати весь коментар
25.03.2024 00:20 Відповісти
поки у вас буде така безхребетна зовнішня політика щодо російських провокацій, а також потурання кремлівській агентурі у внутрішній політиці - то ваші головняки будуть і далі катастрофічно зростати.
показати весь коментар
25.03.2024 00:26 Відповісти
Тєрпіли
показати весь коментар
25.03.2024 00:47 Відповісти
А ви ще кордон України поблокуйте і кацапські ракети полетять по об'єктам Польщі.
показати весь коментар
25.03.2024 00:47 Відповісти
Чекаємо продовження. Як відомо, дурень вчиться на власних помилках.
показати весь коментар
25.03.2024 00:48 Відповісти
Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо"…
Да, знатно обосрались !
показати весь коментар
25.03.2024 00:49 Відповісти
Терпіли клеять відмазки, що бути терпілою-це героїзм.
показати весь коментар
25.03.2024 00:50 Відповісти
Перефразовуючи цього польського лицеміра: ми пропускали, пропускаємо і будемо пропускати московські ракети через свої території для бомбардувань України
показати весь коментар
25.03.2024 00:51 Відповісти
Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо

Це він так прикалується?
показати весь коментар
25.03.2024 01:08 Відповісти
Ні, він серйозно. Це ви від них не чули про їх геройство, "як поляки бЕрлін брали, а совєти помагали". Так що почекайте. Після війни поляки вам розкажуть, що вони і Київ звільнили, і чорноморський флот потопили.
показати весь коментар
25.03.2024 02:10 Відповісти
Згадався фільм -"чотири танкісти і пес". Так ото про те, що пишете - всю війну виграли...
показати весь коментар
25.03.2024 05:26 Відповісти
Командир танка - русский (по книге).
Стрелок - грузин. Только не смейтесь - Саакашвили.
В одной из серий пса называют сибирской овчаркой.
Секс-символ сериала русская "Огонёк "
Танк Т-34. А так, да все Польша.
показати весь коментар
25.03.2024 07:14 Відповісти
Фільм називали *три поляки, грузин і собака*.
показати весь коментар
25.03.2024 07:40 Відповісти
А где же знаменитые польские фермеры, которые могут заблокировать любой импорт в этой стране? Почему не блокирую импорт ракет? Или руZZкие ракеты полякам желаннее украинского зерна?
показати весь коментар
25.03.2024 01:17 Відповісти
От коли кацапська ракета буде летіти на якусь польську військову базу, нехай навіть не думають збивати, бо може впасти на якогось рольніка.
показати весь коментар
25.03.2024 01:19 Відповісти
Так может наши "лохи" зенитчики сбивают ракеты предназначенные для Польши?
показати весь коментар
25.03.2024 07:16 Відповісти
Транзит українського збіжжя нє, а для транзиту рашистських ракет територія Польщі відкрита і навіть угоди не потрібно, безвіз погодили без проблем на самому високому рівні.
показати весь коментар
25.03.2024 01:49 Відповісти
" і виявилося, що вміємо"
Як це так виявилось? Реагувати і нічого не робити - це одне й те саме по-польски?
показати весь коментар
25.03.2024 01:50 Відповісти
"чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо".

Це він так глузує чи насміхається.
Є така українська приказка "Ти йому в очі сци, а він каже дощ іде". Так і в поляків з рашистськими ракетами.
Все просто, не збивають, бо нездатні збити. Це ж не український кордон блокувати.
показати весь коментар
25.03.2024 02:03 Відповісти
Все просто, не збивають, бо нездатні збити.

збити можуть легко ...своя рубаха ближче до тіла.....тепер маємо ********** 2...
показати весь коментар
25.03.2024 06:28 Відповісти
Дивлюсь, не тільки в рашистів при владі кірієнки з ковальчуками. В поляків міністр оборони Косіняк, спікер сейму Головня. Ті окацапились, ці ополячились і всі манкурти, всі проти України.
показати весь коментар
25.03.2024 02:17 Відповісти
Беларусь надає РФ свою землю для атак на Україну. А Польща свій повітряний простір... У мене все.
показати весь коментар
25.03.2024 03:03 Відповісти
Усе правильно сказав спiкер. Як потiм торгувати з роiсей?
показати весь коментар
25.03.2024 03:41 Відповісти
Да,хлопаки,ракету збить-це вам не українське зерно з вагона висипати!
показати весь коментар
25.03.2024 04:16 Відповісти
А нахіба тоді ф-16 піднімали,палива скільки пішло, знали що то не їм летить. А так пальчиком махали, грізне нато, хоть на дюйм залетить і все, ох ми покажемо
показати весь коментар
25.03.2024 04:36 Відповісти
просто оголосити - ще раз Польща надасть всій повітряний простір для атаки Московії на Україну - варіанти від меньшого :
- компенсація збитків у 10-ти кратному розмірі
- оголошення Польші - частиною Російської імперії з відповідними наслідками
- оголошення війни
показати весь коментар
25.03.2024 04:42 Відповісти
ТАК ОН И ПРОТИВ КАЧИНСЬКОГО БЫЛ !!!???
показати весь коментар
25.03.2024 04:50 Відповісти
так він, і такі як він і є - ПРОТИ Качиньского(PIS) !! І взагалі, пімля результатів минулих виборів, мене в Польші вже мало шо здивує😡😡😡😡
.... Hołownia, доречі, бувший релігійний і телевізійний діяч, з ДУЖЕ "непростими" спонсорами!!!!!!!!
показати весь коментар
25.03.2024 07:01 Відповісти
І дал же Бог соседей!
показати весь коментар
25.03.2024 05:20 Відповісти
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931
показати весь коментар
25.03.2024 05:27 Відповісти
Якщо зложити докупи гонор і сцикливість отримаєш поляка.
показати весь коментар
25.03.2024 05:34 Відповісти
Так они и в быту сцыкливые.Говорили -не верил, пока сам не столкнулся
показати весь коментар
25.03.2024 06:02 Відповісти
"нас **.т, ми в курсі"
показати весь коментар
25.03.2024 05:47 Відповісти
"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо" Джерело:

все зрозуміло....тепер кацапськи ракети будуть літати як у себе вдома...це НАТО куйня якась,
булаб ЯО ніхто б на нас не напав, а так швиденько всі домовились забрати ядерку і наї....бали умний нарід...а тепер всі жують соплі і тремтять від кацапів.
показати весь коментар
25.03.2024 06:22 Відповісти
Пані лягли і просють
показати весь коментар
25.03.2024 06:24 Відповісти
04:08



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/25/7447960/ ВИДЕО В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока
показати весь коментар
25.03.2024 06:36 Відповісти
Пока идет война в Украине, ,блокирование польскими фермерами границы будут продолжаться
показати весь коментар
25.03.2024 07:41 Відповісти
горила ГРЭСа палала , а в бункери путина сцалася
показати весь коментар
25.03.2024 07:48 Відповісти
Просто ранок якихось сцикунів. То папа, тепер поляки. За амерів взагалі мовчу. Цирк на дроті
показати весь коментар
25.03.2024 08:08 Відповісти
Потрібне спільне польсько- українське рішення по діям ППО в прикордонній зоні - ракети потрібно збивати ще на підльоті до кордону (тими ж літаками F-16 із Польщі) засобами і силамив залежності від того в чиїй зоні відповідальності знаходиться ціль.....
показати весь коментар
25.03.2024 08:20 Відповісти
Этот польский чиновник как бы выражает беспокойство что почему то русские ракеты летящие в Украину попадают в Польшу. Ну да его можно понять -ракеты должны были попасть куда следовали а не в Польшу. Тоесть он рекомендует россиянам "иметь правильный точный пуск ракет "...
показати весь коментар
25.03.2024 08:21 Відповісти
123 роки окупації Польші РІ так нічому поляків не навчило. І далі продовжують труситися вже пред росіяками х..йла..Так віддайте своє ПВО ЗСУ і рашракети більш не наближатимуться до польських кордонів
показати весь коментар
25.03.2024 10:17 Відповісти
 
 