Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, внаслідок влучань частина міста без світла - ОВА

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок цього пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, в частині міста зникло світло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", - написав він.

Він також зазначив, що на місцях влучань працюють всі екстернні служби.

