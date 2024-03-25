Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, внаслідок влучань частина міста без світла - ОВА
Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок цього пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, в частині міста зникло світло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", - написав він.
Він також зазначив, що на місцях влучань працюють всі екстернні служби.
Рузкіе обожнюють силу - Сталін убив десятки міліонів - обожнюють. Тих царів що робили реформи - вбивали. Чим більше їх любиш - тим більше вони тебе зневажають. ЗАпамятайте Одесити
Група з трьох скотиняк у віці приблизно 80 років.