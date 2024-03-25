УКР
Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, внаслідок влучань частина міста без світла - ОВА

пожежа,енергетика,удари

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок цього пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, в частині міста зникло світло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", - написав він.

Він також зазначив, що на місцях влучань працюють всі екстернні служби.

Читайте: В Одесі запроваджують графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (30978) Одеса (5616)
+20
Бачив пост вчора де "Одеса скорбит за погибшими в Москве" и куча коментів про "сумно тримайтесь". І ні це не фейк бо уже я найшов 3 "сочувствуючих"....так от - оце вам привіт від Москви.

Рузкіе обожнюють силу - Сталін убив десятки міліонів - обожнюють. Тих царів що робили реформи - вбивали. Чим більше їх любиш - тим більше вони тебе зневажають. ЗАпамятайте Одесити
25.03.2024 01:45 Відповісти
+6
Уявляю як сьогодні вранці стоятимуть одесити на вулицях у чергах біля портативних генераторів - на зарядку мобільників І стоятиме там якась **** і бурчатиме: "А вот если-бы не сапративлялись - сразу сдались - жили бы мирно! И не стреляли-бы!" Я таке чув у березні 2022-го - коли ми в блокаді сиділи - під обстрілами Але нашим ще якось вибачить можна - вони тоді ще не знали про Ягідне та Бучу!
25.03.2024 05:21 Відповісти
+3
От прямо зараз і виробляють оту електрику, завдяки котрий ти строчиш оцю зрадну муйню
25.03.2024 02:28 Відповісти
25.03.2024 01:45 Відповісти
на тік-тоці бачив дві курви принесли квіти до московитського посольства в Кишеневі, від "адесітов" які сачувствуют за пагібшими. навіть не знаю як таких людей назвати і як іх змінити?
25.03.2024 07:46 Відповісти
Ты и тот мудило что выше, два пдрса. Это вам от одессита, который в отличие от вас - двух поцов что-то таки знает за Одессу. В Одессе больше украинцев, чем в вашем Львове, где мародер на мародере сдавали людям дешевые квартиры по 2К баксов.
25.03.2024 10:23 Відповісти
У 2022/20023-му роках країни світу відправили в Україну тисячі електрогенераторів і тепло-електро-генераторів різної потужності. Де вони ?
25.03.2024 02:24 Відповісти
От прямо зараз і виробляють оту електрику, завдяки котрий ти строчиш оцю зрадну муйню
25.03.2024 02:28 Відповісти
Они уже давно продаются в разных интернет магазинах.
25.03.2024 02:29 Відповісти
25.03.2024 05:21 Відповісти
Я приблизно таке чув у березні 2022-го в Харкові.
Група з трьох скотиняк у віці приблизно 80 років.
25.03.2024 07:46 Відповісти
клоуны, вышеотписавшиеся, хохмите и дальше... до этого момента для меня не было различий между регионами... жгите ещё, моральные уроды...
25.03.2024 08:34 Відповісти
Валі назад в Мухосранск. З тебе такий Одєсіт як з мене японець. Бабушку с дєдушкай Сталін в ешелоні привіз?
25.03.2024 09:30 Відповісти
А мы не "хохмим" - мы вам "сочувствуем "! Вы так мечтали стать "гауляйтерами" в "новой Адессе" що для вас "облом" -моральна катарофа!
25.03.2024 19:36 Відповісти
 
 