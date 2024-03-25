Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози

У Франції оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки. Рішення було прийнято з огляду на те, що відповідальність за теракт в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прем'єр-міністра Франції Ґабріеля Атталя у соцмережі Х (Twitter).

"Після нападу в Москві сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент республіки скликав Раду оборони та національної безпеки. З огляду на те, що [терористична організація] Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію Vigipirate до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", - написав Атталь.

Vigipirate - це французький акронім, котрий розшифровується як "пильність та захист об'єктів від ризиків терористичних атак із застосуванням вибухівки".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

