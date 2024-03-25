УКР
Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози

франція

У Франції оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки. Рішення було прийнято з огляду на те, що відповідальність за теракт в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прем'єр-міністра Франції Ґабріеля Атталя у соцмережі Х (Twitter).

"Після нападу в Москві сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент республіки скликав Раду оборони та національної безпеки. З огляду на те, що [терористична організація] Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію Vigipirate до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", - написав Атталь.

Vigipirate - це французький акронім, котрий розшифровується як "пильність та захист об'єктів від ризиків терористичних атак із застосуванням вибухівки".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Читайте: ІДІЛ назвала теракт у "Крокусі" в Підмосков’ї "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів. ФОТО

Я уже писала,что Макрон сразу поймет намеки путина
Путин полвека скупал
Французских политиков
Журналистов
Режиссеров и актеров
Франция писяла кипятком
От русского балета и Толстого
А когда Макрон заерепенился в первый раз
Путин ему подкатил желтые жилеты
А потом поджег НОТР - ДАМ
А сейчас устроил перфоманс в Красногорске
Чтобы и Макрон и Байден
И все остальные знали
Путину своих замочить - как два пальца обос.....ь
А тем более французов или американцев
Готовьтесь,ребятки
Вы два года сопли жевали
Вместо того ,чтобы всем миром
Дать твари путину по роже сразу
25.03.2024 02:45 Відповісти
Много вопросов почему и все эти вопросы к режиму путина. Что касается задержанных - кто из здравомыслящих может поверить что эти перепуганные нелегалы есть теми самыми смертниками которые хладнокровно расстреляли людей в Крокус Сити Хол?

На такие задания, террористы отправляют смертников - боевиков готовых умереть за идеи террористов и в большинстве случаев они и погибают. И в Крокус Сити действительно были такие хладнокровные убийцы если судить по их поведению. Даже если бы спецназ вступил с ними в бой, даю гарантию что никто бы из них не убегал и достойно приняли бы последний для себя бой и еще не известно кто кому бы уши отрезал.

Но путинский спецназ дал этим головорезам беспрепятственно уйти, а показуха с задержанием классических нелегалов которые убегают от любого лица одетого в полицейскую форму была исключительно планом гебни. И все это подтверждает теорию, что теракт был устроен ФСБ с привлечением террористов Игил что для обоих террористических режимов было выгодно - кому то больше, а кому то меньше.
25.03.2024 03:46 Відповісти
Касательно теракта. Много версий рассматривается но тут на самом деле все очевидно. Для того чтобы понять что это было, в таких случаях прибегают к правилу - кому это выгодно?

Украине это явно не выгодно учитывая то что Украина боится лишний раз по территории Рашки нанести удар "хотя заслужили давно уже" чтобы не огорчить западных союзников. Так как поддержка Запада для Украины это жизнено важно и фактически является спасательным кругом.

Для Игил выгода есть и состоит она исключительно в пиаре своей террористической организации.

Главним выгодополучателем в этой истории есть путлер и его правящее ОПГ.

1 - Выборы выборами но его социологи, пропагандисты и пиарщики точно знают реальный рейтинг своего вождя который провалился до критического минимума. Вернуть утраченый авторитет среди рабов является одной из первых выгод для кремлевского фюрера.

2 - Подорвать доверие Запада к Украине и тем самым сорвать военную и экономическую поддержку для нашей страны. Это вторая выгода которую получают кремлевские чекисты.

3 - Сместить вектор внимания мирового сообщества с Россия агрессор на Россия жертва и тем самым оправдать свои преступные действия выставив Украину террористическим государством.

Учитывая поведение главных пропагандистов и пропаганды помельче в первые минуты событий. Когда еще террористы расстреливали людей, полиция самоустранилась, а спецназ никак не мог переехать дорогу на российских ресурсах массово посыпались обвинения в адрес Украины. Пропагандисты требовали от бункерного жесткого ответа по отношению к украинцам и их отфильтрованная публика брызгая слюной требовала срочного ответа вплоть до ядерного удара.

Любое инакомыслие, любые сомнения тут же отправлялись в Бан. Пока спецназ гонялся за нелегалами и отрезал им уши - оккупанты уже писали на снарядах и бомбах - Хохлам за Крокус Сити Хол и эти снаряды летели на мирные города и поселки. И даже когда Игил взял на себя ответственность и даже когда террористы Игил опубликовали видео-доказательства с нагрудных камер своих боевиков - это не помешало черноротым псам режима далее обвинять Украину игнорируя все сообщения Игил и его доказательства.
25.03.2024 03:35 Відповісти
ідіоти
25.03.2024 02:16 Відповісти
......в рашці поливають водою Крокус, який не виросте.

Макрон - молодець!
25.03.2024 07:12 Відповісти
Четверть века
25.03.2024 03:16 Відповісти
Найгірше все було восени 22.Підкинули б тоді трохи більше зброї,танків,ракет,літаків,арти,і мордор міг би посипатись.
25.03.2024 06:17 Відповісти
Не надо гнать на Макрона.У него как раз пробуждается бонапартизм.
25.03.2024 11:38 Відповісти
Пробудиться может то,что в человеке есть
Бонапартизм ,как вы пишете - есть у Эрдогана
А у Макрона его ,увы, нет
Вы ,как девушка - придаете большое значение словам
А надо смотреть на дела
Эрдоган не трындел
А просто сбил кацапский самолет...
И кто же из западных лидеров,про США вообще не вспоминать, поддержал Макрона за ввод войск НАТО в Украину? НИКТО!!!
показати весь коментар
25.03.2024 12:02 Відповісти
Так они же знают
Что Макрон это просто так сказал
Политика реальная делается в тени
А в тени Макрон говорит другое
Шоб вы даже не сомневались
Один раз путин уже проделал СЛИВ в прессу
Про гульки молодого Макрона
Вы даже не представляете
У путина на гульки Макрона
Собраны сериалы
И не только на Макрона
И все Макроны этого боятся пуще ядерной бомбы
Меркель так испугалась публикации про ее переписку с Кремлем
Что ушла на покой
А какие сериалы собраны у путина на Зеленского!
Хочется увидеть хотя бы маленькую часть коллекции
Народ украинский это шокирует примерно как ядерный взрыв
25.03.2024 12:20 Відповісти
Следуя из вышеперечисленного, само собой напрашивается вывод что теракт был организован ФСБ с привлечением террористов Игил. США знали о готовящемся теракте и предупредили кремлевский режим о его неизбежности. Именно неизбежности если внимательно вчитаться в доклад.

- Тогда почему кремлевский режим откинул предупреждение?
- Почему не был введен режим повышенной террористической опасности?
- Почему допустили скопление более 6000 людей и не предоставили этим людям соответствующую защиту?
- Почему самоустранилась полиция, почему охрана в здании не располагала огнестрельным оружием?
- Почему спецназ целый час добирался до места событий находясь буквально в нескольких сотнях метров от здания?
И главный вопрос - почему не оцепили здание и дали террористам спокойно уйти?
25.03.2024 03:41 Відповісти
ЭТО САМ ХЙЛО И СДЕЛАЛ ЧТО БЫ В ЕС ТЕРАКТЫ ДАЛЬШЕ ГОВНОМУТИТЬ !!!
25.03.2024 04:26 Відповісти
А КРАЩЕ ЛІТАКИ БИ ДАЛИ !)
25.03.2024 04:16 Відповісти
личинки начали что-то подозревать
25.03.2024 04:52 Відповісти
Понаприймають у себе в країні кого попало, а потім бояться! Дуже небезпечна практика!

Україна вже теж як прохідний двір! в управлінні Україною євеї, русськіє, татари, абхазці, грузини... нічого дивного, що українцїв убивають!
Ви в курсі, що в українців украли ніціональність, української національності більше немає, це поняття нівелювали при створені Конституції, тепер є тільки поняття громадяни України незалежно від походження, у паспорті графу національність теж прибрали, у нових свідотствах про народження теж Чи може, це вже небесний єрусалим? так чи інакше, очевидніше вже нікуди, що країну розвалюють!
А чи стануть переселенці інших країн українцями отримавши пасрорт України? - навряд чи! Вони приїдуть сюди зі своїми традиціями та будуть своїми нацменшинами качати свої права!
Українцям пора взяти управління країною в свої руки!
25.03.2024 05:02 Відповісти
Нацизм і націоналізм трохи різні речі. А що там думають і говорять за поребриком - до лампочки. Вони схавають все, що скаже телевізор і що він скаже теж відомо. Нам робити своє...
25.03.2024 05:55 Відповісти
Ізраїль для євреїв тоже звучить,а де факто така політика активно підтримується їх урядом. ..
25.03.2024 06:57 Відповісти
що ти верзеш, недоумок?
25.03.2024 07:18 Відповісти
Рівень терористичної загрози у Європі справді високий.
Як тільки пройшли "вибори", #уйло взялося за своє улюблене заняття.
25.03.2024 05:53 Відповісти
Мразота кацапська хоче посіяти тотальний хаос в Европі,щоб відволікти увагу від України.В Угорщині,звичайно ж ніяких терактів не буде.Нечисть кацапська боїться відкрито напасти на Європу,бо наваляють їм так,що криваві соплі по коліна будуть.То воно і намагається то на слабших відігратись,то кілька тисяч терористів через фінський чи польський кордон закинути.І нічого так по справжньому,поки що,їм не вдається.Тільки Україна стікає кров'ю,але для кацапів це не те що вони хотіли.Вони мільйонами планували нас вбивати і гнобити,але не вийшло.І не вийде!
25.03.2024 06:35 Відповісти
Хто конкретно наваляє з європейців?
Може пшекі?
25.03.2024 07:59 Відповісти
Фіни можуть
25.03.2024 09:31 Відповісти
Всі,бо інакше смерть
25.03.2024 10:11 Відповісти
Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80" (с) Владимир Буковский
25.03.2024 08:39 Відповісти
 
 