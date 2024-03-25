Після теракту в Підмосков’ї у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози
У Франції оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки. Рішення було прийнято з огляду на те, що відповідальність за теракт в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прем'єр-міністра Франції Ґабріеля Атталя у соцмережі Х (Twitter).
"Після нападу в Москві сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент республіки скликав Раду оборони та національної безпеки. З огляду на те, що [терористична організація] Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію Vigipirate до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", - написав Атталь.
Vigipirate - це французький акронім, котрий розшифровується як "пильність та захист об'єктів від ризиків терористичних атак із застосуванням вибухівки".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
Макрон - молодець!
Путин полвека скупал
Французских политиков
Журналистов
Режиссеров и актеров
Франция писяла кипятком
От русского балета и Толстого
А когда Макрон заерепенился в первый раз
Путин ему подкатил желтые жилеты
А потом поджег НОТР - ДАМ
А сейчас устроил перфоманс в Красногорске
Чтобы и Макрон и Байден
И все остальные знали
Путину своих замочить - как два пальца обос.....ь
А тем более французов или американцев
Готовьтесь,ребятки
Вы два года сопли жевали
Вместо того ,чтобы всем миром
Дать твари путину по роже сразу
Бонапартизм ,как вы пишете - есть у Эрдогана
А у Макрона его ,увы, нет
Вы ,как девушка - придаете большое значение словам
А надо смотреть на дела
Эрдоган не трындел
А просто сбил кацапский самолет...
Что Макрон это просто так сказал
Политика реальная делается в тени
А в тени Макрон говорит другое
Шоб вы даже не сомневались
Один раз путин уже проделал СЛИВ в прессу
Про гульки молодого Макрона
Вы даже не представляете
У путина на гульки Макрона
Собраны сериалы
И не только на Макрона
И все Макроны этого боятся пуще ядерной бомбы
Меркель так испугалась публикации про ее переписку с Кремлем
Что ушла на покой
А какие сериалы собраны у путина на Зеленского!
Хочется увидеть хотя бы маленькую часть коллекции
Народ украинский это шокирует примерно как ядерный взрыв
Украине это явно не выгодно учитывая то что Украина боится лишний раз по территории Рашки нанести удар "хотя заслужили давно уже" чтобы не огорчить западных союзников. Так как поддержка Запада для Украины это жизнено важно и фактически является спасательным кругом.
Для Игил выгода есть и состоит она исключительно в пиаре своей террористической организации.
Главним выгодополучателем в этой истории есть путлер и его правящее ОПГ.
1 - Выборы выборами но его социологи, пропагандисты и пиарщики точно знают реальный рейтинг своего вождя который провалился до критического минимума. Вернуть утраченый авторитет среди рабов является одной из первых выгод для кремлевского фюрера.
2 - Подорвать доверие Запада к Украине и тем самым сорвать военную и экономическую поддержку для нашей страны. Это вторая выгода которую получают кремлевские чекисты.
3 - Сместить вектор внимания мирового сообщества с Россия агрессор на Россия жертва и тем самым оправдать свои преступные действия выставив Украину террористическим государством.
Учитывая поведение главных пропагандистов и пропаганды помельче в первые минуты событий. Когда еще террористы расстреливали людей, полиция самоустранилась, а спецназ никак не мог переехать дорогу на российских ресурсах массово посыпались обвинения в адрес Украины. Пропагандисты требовали от бункерного жесткого ответа по отношению к украинцам и их отфильтрованная публика брызгая слюной требовала срочного ответа вплоть до ядерного удара.
Любое инакомыслие, любые сомнения тут же отправлялись в Бан. Пока спецназ гонялся за нелегалами и отрезал им уши - оккупанты уже писали на снарядах и бомбах - Хохлам за Крокус Сити Хол и эти снаряды летели на мирные города и поселки. И даже когда Игил взял на себя ответственность и даже когда террористы Игил опубликовали видео-доказательства с нагрудных камер своих боевиков - это не помешало черноротым псам режима далее обвинять Украину игнорируя все сообщения Игил и его доказательства.
- Тогда почему кремлевский режим откинул предупреждение?
- Почему не был введен режим повышенной террористической опасности?
- Почему допустили скопление более 6000 людей и не предоставили этим людям соответствующую защиту?
- Почему самоустранилась полиция, почему охрана в здании не располагала огнестрельным оружием?
- Почему спецназ целый час добирался до места событий находясь буквально в нескольких сотнях метров от здания?
И главный вопрос - почему не оцепили здание и дали террористам спокойно уйти?
На такие задания, террористы отправляют смертников - боевиков готовых умереть за идеи террористов и в большинстве случаев они и погибают. И в Крокус Сити действительно были такие хладнокровные убийцы если судить по их поведению. Даже если бы спецназ вступил с ними в бой, даю гарантию что никто бы из них не убегал и достойно приняли бы последний для себя бой и еще не известно кто кому бы уши отрезал.
Но путинский спецназ дал этим головорезам беспрепятственно уйти, а показуха с задержанием классических нелегалов которые убегают от любого лица одетого в полицейскую форму была исключительно планом гебни. И все это подтверждает теорию, что теракт был устроен ФСБ с привлечением террористов Игил что для обоих террористических режимов было выгодно - кому то больше, а кому то меньше.
Україна вже теж як прохідний двір! в управлінні Україною євеї, русськіє, татари, абхазці, грузини... нічого дивного, що українцїв убивають!
Ви в курсі, що в українців украли ніціональність, української національності більше немає, це поняття нівелювали при створені Конституції, тепер є тільки поняття громадяни України незалежно від походження, у паспорті графу національність теж прибрали, у нових свідотствах про народження теж Чи може, це вже небесний єрусалим? так чи інакше, очевидніше вже нікуди, що країну розвалюють!
А чи стануть переселенці інших країн українцями отримавши пасрорт України? - навряд чи! Вони приїдуть сюди зі своїми традиціями та будуть своїми нацменшинами качати свої права!
Українцям пора взяти управління країною в свої руки!
Як тільки пройшли "вибори", #уйло взялося за своє улюблене заняття.
Може пшекі?