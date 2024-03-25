Росіяни не припиняють спроб повернути острів Зміїний, але їм це не вдасться, - Буданов
Російські окупаційні війська не полишають спроб "повернути" під свій контроль острів Зміїний. Їм не вдасться цього зробити, оскільки вибити звідти український гарнізон вже нереально.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю документальному проєкту "ГУР. Битва за море" розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Регулярно завдають ракетно-бомбових ударів. Кілька разів проходила інформація, і ми бачили її підтвердження, по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили", - сказав Буданов.
Проте, за його словами, зробити це неможливо.
"Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - наголосив очільник ГУР.
Нагадаємо, україніські захисники визволили острів Зміїний 30 червня 2022 року.
головне 3.14зданути - а там хоть і не розцвітай!
Read more at: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/81071_zmeinyy-ostrov.htm
ПКР Harpoon Операционная дальность стартует от 140 км. Максимально можно ударить на 280 км.
З 13 великих десантних кораблів на ЧФ у Росії залишилося 6
Питання: "А чи варто?"
Зі своїм вмінням вже висаджувався в Криму і ганебно тікав,що не завадило йому отримати орден, звання героя і погони генерал-лейтенанта,карєрний ріст та упадок розвідки при його керівництві.
хочуть захопити кусок землі невеликої площі посеред моря
все мало їм потворам