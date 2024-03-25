УКР
Новини
Росіяни не припиняють спроб повернути острів Зміїний, але їм це не вдасться, - Буданов

Російські окупаційні війська не полишають спроб "повернути" під свій контроль острів Зміїний. Їм не вдасться цього зробити, оскільки вибити звідти український гарнізон вже нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в інтерв'ю документальному проєкту "ГУР. Битва за море" розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Регулярно завдають ракетно-бомбових ударів. Кілька разів проходила інформація, і ми бачили її підтвердження, по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили", - сказав Буданов.

Проте, за його словами, зробити це неможливо.

"Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, україніські захисники визволили острів Зміїний 30 червня 2022 року.

Буданов Кирило (525) Зміїний (165)
Топ коментарі
+25
Не "повернути", а "захопити". Повернути можна своє. А Зміїний - не їхній.
25.03.2024 07:51 Відповісти
+21
Цікаво, якби на місці Буданова був його попередник Бурба, ми би слухали оцей весь трьоп ?
25.03.2024 07:55 Відповісти
+11
От справді, краще б йому мовчати. В нього реноме балабола, а мовчав би за розумного всі б вважали
25.03.2024 07:56 Відповісти
"бадановщина" проросла глибоко корінням....
головне 3.14зданути - а там хоть і не розцвітай!
25.03.2024 08:05 Відповісти
Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37 кілометрів від узбережжя на схід від дельти Дунаю.Відстань від Одеси (обласного центру, якому адміністративно підпорядкований населений пункт Біле на острові) - 120 кілометрів.
Read more at: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/81071_zmeinyy-ostrov.htm

ПКР Harpoon Операционная дальность стартует от 140 км. Максимально можно ударить на 280 км.
З 13 великих десантних кораблів на ЧФ у Росії залишилося 6

Питання: "А чи варто?"
25.03.2024 08:00 Відповісти
Хай розповість чому гарнізон у повному складі здався у полон. Чи покарали відповідального за брак *********** що й стало головною причиною здачі острова.
25.03.2024 08:04 Відповісти
А я вас посаджу у закриту кімнату,без їхі і води--скільки ви там протримаєтесь?
25.03.2024 08:10 Відповісти
Азов місяцями тримався. А ті "герої" здалися одразу
25.03.2024 08:21 Відповісти
Тролі, ви знайшли місце у трьох пінг- понг розігрувати. А ну на страна . Сру сздриснули .
25.03.2024 09:11 Відповісти
Коли спецура гур брала острів,там касапів не брали в полон,бо приплили на надувних човнах і не мали як брати і догадайтесь,що зробили.
25.03.2024 08:33 Відповісти
Перенесіть ОП і тоді точно не захоплять, по своїх стріляти не будуть.
25.03.2024 08:24 Відповісти
Сказав Буданов,який ще ніколи не помилявся.
Зі своїм вмінням вже висаджувався в Криму і ганебно тікав,що не завадило йому отримати орден, звання героя і погони генерал-лейтенанта,карєрний ріст та упадок розвідки при його керівництві.
25.03.2024 08:25 Відповісти
Ви тіки вдумайтесь які то шакали
хочуть захопити кусок землі невеликої площі посеред моря
все мало їм потворам
25.03.2024 08:35 Відповісти
25.03.2024 09:11 Відповісти
зтули пельку,кофейку в Криму вже попив,зелене лайно
25.03.2024 08:38 Відповісти
Правильно не«не вдасьтся»,а «не вдається».
25.03.2024 08:46 Відповісти
