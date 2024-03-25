Росіяни не припиняють спроб повернути острів Зміїний, але їм це не вдасться, - Буданов

Російські окупаційні війська не полишають спроб "повернути" під свій контроль острів Зміїний. Їм не вдасться цього зробити, оскільки вибити звідти український гарнізон вже нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю документальному проєкту "ГУР. Битва за море" розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Регулярно завдають ракетно-бомбових ударів. Кілька разів проходила інформація, і ми бачили її підтвердження, по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили", - сказав Буданов.

Проте, за його словами, зробити це неможливо.

"Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, україніські захисники визволили острів Зміїний 30 червня 2022 року.

