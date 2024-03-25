Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 437 390 осіб (+640 за добу), 6887 танків, 10 877 артсистем, 13 183 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 437 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,

танків ‒ 6887 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,

артилерійських систем – 10877 (+22) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 726 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),

крилаті ракети ‒ 2010 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

