УКР
Новини
7 642 34

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 437 390 осіб (+640 за добу), 6887 танків, 10 877 артсистем, 13 183 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 437 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 437390 (+640) осіб,
  • танків ‒ 6887 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10877 (+22) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 726 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

Знищення російської армії

Автор: 

Топ коментарі
+16
Минув 3683 день москальсько-української війни.
115! одиниць техніки та 640 чумардосів.
Арта 22, броня 36, логістика 47.
Крилаті ракети перевалили за 2 000!!!
По лайну, що плаває поки уточнюється, але тримаємо кулаки ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 437 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
25.03.2024 08:41 Відповісти
+15
Важкопоранені москалі корисніші для України, ніж знищені. Бо участі у БД вони не братимуть, а очі мулятимуть і ресурси на себе тягтимуть постійно. До того ж, у процесі скарг на своє важке життя за пляшкою, можуть трохи зменшити "мобілізаційний резерв" ********* сокирою.
25.03.2024 08:16 Відповісти
+13
25.03.2024 08:37 Відповісти
Коментувати
Щиро Дякую нашим Захисникам!!!,
і ганьба тим, які намагаються штурмувати річку Тиса, та їм подібним...
25.03.2024 08:00 Відповісти
не забудь про ганьбу для выехавших и сидящих за границей
25.03.2024 09:23 Відповісти
А де кораблі ямал та азов?
25.03.2024 08:04 Відповісти
Уражені, але, на жаль, не знищені. Принаймні, підтверджень знищення нема.
25.03.2024 08:13 Відповісти
У будь якому разі, вони побудовані у Польщі на Гданській верфі. Якщо там врежено щось критично важливе, Польща заміну не постачатиме.
25.03.2024 09:00 Відповісти
А якщо навіть удумає таємно постачати, фермери миттєво заблокують кордон!
25.03.2024 09:36 Відповісти
Хвермери не скинуться хіба?
25.03.2024 11:28 Відповісти
А ці 2 десантні кораблі в статистику не входять ?
25.03.2024 08:04 Відповісти
25.03.2024 08:37 Відповісти
Добра робота ЗСУ ,але де знищені два кораблі ?
25.03.2024 08:05 Відповісти
https://youtu.be/WGcdLNS9jwM?si=XeRarIf_HxUIwu-ghttps://youtu.be/WGcdLNS9jwM?si=HCGcTjrB04Hbkjne

Гимн Украины(запись 1910 года)
25.03.2024 08:06 Відповісти
25.03.2024 08:48 Відповісти
Це орієнтовні втрати вбитими та пораненими
25.03.2024 08:16 Відповісти
25.03.2024 08:16 Відповісти
Цілком правильне зауваження,що покалічені становлять більшу небезпеку в самій рашці,адже -здох то поховали і забули. а от покалічений це проблема для самого народонасєлєнія і також для їх сімї.
25.03.2024 08:22 Відповісти
Помнож на 3 і додай тих , хто по твоїй логіці вбитий та отримаєш 1 748 000 "твої" загальні втрати. Хотілося, але ні, нажаль
25.03.2024 08:19 Відповісти
Я думаю, що ця статистика більш-менш точно показує інформацію про безповоротні втрати кацапів (дохлих та важкопоранених).
Ви берете до уваги загально прийнятий коефіцієнт по поранених 1:3. Наскільки потрапляє в інфопростір інформація про їх відношення до поранених, то потрібно брати коефіцієнт мертвих та важкопоранених 1:0,5, а то й менше. А взагалі по поранених 1:2. Надіятися, що будуть дуже муляти очі в маскве чи інших великих сєлєніях не варто, бо будуть їх прибирати, а по дєрєвнях картінка і так зрозуміла...
25.03.2024 09:29 Відповісти
да иди ты уже на путина...
25.03.2024 10:20 Відповісти
Про кораблі немає ніяких візуальних доказів,ні супутникових знімків,тому вони не включені в статистику
25.03.2024 08:17 Відповісти
По Ямалу враження критичні, по Азову інформації ще нема але з'являються натяки на ураження ще одного корабля - "іван Хурс"
25.03.2024 08:40 Відповісти
"Азов" сильно пошкоджении і дихає на ладан
25.03.2024 08:29 Відповісти
25.03.2024 08:41 Відповісти
25.03.2024 08:43 Відповісти
Приєднуюсь до привітань Служби безпеки України! Паліть москалів хлопці ))
25.03.2024 08:45 Відповісти
От і бурьяти черги дочекалися)
25.03.2024 11:29 Відповісти
Чумардоси, а як же план по утилізації, з такими темпами нам в Улан-Уде доведеться місяць тирлуватися.
Наземна техніка вийшла на місячний рекорд 3 124 одиниці, попередній лютий ц.р. 3 115 од.
Сумісна броня рівно три тисячі з початку року
25.03.2024 08:57 Відповісти
пів місяця. і буде сочі. а курськ перескочили.
25.03.2024 09:01 Відповісти
Курськ швидко замінили на Улан-Уде.
25.03.2024 09:12 Відповісти
Хотіли перескочить, не хватило 240 тушок (23.03.24 обілетилось 1 050 ванів фанів що сумарно складало 435 760 кобзонутих)
25.03.2024 09:12 Відповісти
БДК «Ямал» в критическом состоянии, - ГУР 🔥
Пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корыта, которое участвовало в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
Сколько морячков пошло на корм акулам ещё не известно 🦈
25.03.2024 08:59 Відповісти
"В ночь с 23 на 24 марта по Севастополю были запущены 18 ракет. Сбиты 11 из них. Повреждена в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.
По данным источников ASTRA, в "Иван Хурс" попали сразу 2 ракеты.
О пострадавших неизвестно.
25.03.2024 09:05 Відповісти
25.03.2024 09:09 Відповісти
640?) У зольдаттен вихідний?
25.03.2024 11:32 Відповісти
 
 