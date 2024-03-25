Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 437 390 осіб (+640 за добу), 6887 танків, 10 877 артсистем, 13 183 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 437 390 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 437390 (+640) осіб,
- танків ‒ 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
- артилерійських систем – 10877 (+22) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)
Топ коментарі
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар25.03.2024 08:41 Відповісти Посилання
+15 Said_
показати весь коментар25.03.2024 08:16 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар25.03.2024 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і ганьба тим, які намагаються штурмувати річку Тиса, та їм подібним...
Те ж саме з "Ямалом" і "Азовом" Вони є! Але їх НЕМАЄ!
Гимн Украины(запись 1910 года)
Ви берете до уваги загально прийнятий коефіцієнт по поранених 1:3. Наскільки потрапляє в інфопростір інформація про їх відношення до поранених, то потрібно брати коефіцієнт мертвих та важкопоранених 1:0,5, а то й менше. А взагалі по поранених 1:2. Надіятися, що будуть дуже муляти очі в маскве чи інших великих сєлєніях не варто, бо будуть їх прибирати, а по дєрєвнях картінка і так зрозуміла...
115! одиниць техніки та 640 чумардосів.
Арта 22, броня 36, логістика 47.
Крилаті ракети перевалили за 2 000!!!
По лайну, що плаває поки уточнюється, але тримаємо кулаки ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 437 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
Наземна техніка вийшла на місячний рекорд 3 124 одиниці, попередній лютий ц.р. 3 115 од.
Сумісна броня рівно три тисячі з початку року
Пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корыта, которое участвовало в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
Сколько морячков пошло на корм акулам ещё не известно 🦈
По данным источников ASTRA, в "Иван Хурс" попали сразу 2 ракеты.
О пострадавших неизвестно.