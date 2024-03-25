Минулої доби ворог завдав шість авіаударів по Запорізькій області, вдарив по Нікополю та двох громадах з "Градів" та важкої артилерії

Російські загарбники минулої доби здійснили 258 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"6 авіаційних ударів військовослужбовці РФ завдали по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці. 22 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, 230 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Пізно ввечері окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". З важкої артилерії вночі обстріляли Марганецьку та Мирівську громади.

"Загалом по містах та селам Нікопольського району агресор випустив майже півтора десятка снарядів", - зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

