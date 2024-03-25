ДТЕК про атаку на високовольтну підстанцію в Одесі: критичну інфраструктуру заживили. У місті та регіоні екстрені відключення світла

Вночі під час атаки на Одесу окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб’єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури.

"Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення.

Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки та закликають розумно споживати електроенергію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі запроваджують графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Як повідомлялося, напередодні росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок цього пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, в частині міста зникло світло. На ранок 25 березня стало відомо, що вночі ворог атакував дві підстанції на півдні.