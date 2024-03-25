Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківщини, у регіоні діють графіки погодинних відключень світла

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів регіону, зокрема: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Золочів, Стариця.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

22:02 с. Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та лінія електромереж. Без постраждалих.

21:15 ворог здійснив обстріл КАБами с. Козача Лопань Харківського району. Влучання по відкритій території. Без постраждалих.

18:00 у с. Курилівка Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. Без постраждалих.

Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 15,77 га території, знищили 167 вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: Вільхуватської - 37; Великобурлуцької - 120.

Читайте також: Ситуація з енергозабезпеченням Харкова складна, зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, - Терехов

За даними ОВА, енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Наразі відключені до 200 тис. абонентів міста.

Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування.

Метро у Харкові працює, інтервал руху - 20 хвилин.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що становище з енергозабезпеченням Харкова покращиться до кінця тижня.